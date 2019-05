VAR da VAR

Çok yazdım, çok söyledim, ama bu ülkede her konuda akil insanların önerileri ve tavsiyeleri ne zaman dinlenmiş ki, benim dinlensin. Biz bambaşka bir ülkeyiz, bizim futbol seyircimizin büyük çoğunluğu maalesef eğitimsiz, yalnız onlar mı? Futbolcularımızın çoğu da aynı değil mi?

Yöneticiler zaten ağız dalaşında maalesef hep öndeler, hakem kardeşlerim ise ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar, bu arada geçici gelen sayın federasyon başkanımız ve yönetimiyle, yine geçici gelen MHK Başkanı ve yönetiminden de hiç ses yok, gerçi onlar da haklı zira geçici gelmişler ne konuşsalar, ne söyleseler kim dinleyecek ki!

Geçen yazımda belirtmiştim, büyük takımların hocalarını federasyon toplayıp, Türk futbolunun sorunlarını tartışacakmış, bunun imkânsız olduğunu, zira hocalarımızın lig biterken büyük bir savaş içinde olduklarını ve asla bir araya gelemiyeceklerini, bu işlerin futbol akademisyenlerinin işi olduğunu belirtmiştim.

Daha birkaç gün geçmeden, Ersun hocanın beyanatları gündemi sarsıverdi. Arkasından Fatih hocam koca koca hakemleri karşısında esas duruşta durdurarak (Hele birinin başını öne eğerek hocayı bir dinlemesi var ki!) adeta çocuk azarlar gibi, eski bir Fenerbahçe maçıyla ilgili onları bir azarlayışı vardı ki, vay da vay!

Beşiktaş hocası ise artık TFF bünyesinde de olduğu için pek sessiz, şu lig bitse de, ben de milli takımın başına geçip bir rahatlasam diye düşünerek, eski mücadelesini bırakmış durumda. Yani motivasyonu sıfır, haklı da, öyle ya şimdi milli takıma alacağı rakiplerinin oyuncuları hakkında nasıl konuşabilsin?

Bence işini en güzel ve de efendice yapan, pek etliye sütlüye karışmadan takımını iyi futbol oynatmaya çalışan Trabzon hocası Ünal Karaman, arada bir başkanı biraz sert giriyor o kadar.

Özetle ligin ne tadı, ne de tuzu var. Hele bir de VAR var ki, evlere şenlik.

Zırt düdük hadi VAR’a, bekle Allah bekle. Adam golünü atmış sevinemiyor. Gol iptal, adam çöküyor, gol tamam hadi 7 dakika sonra tekrar sevinç! VAR futbolun ruhunu öldürüyor arkadaşlar, hem de feci şekilde. Birbirlerini yiyen bu yöneticilerle, bu futbolcularla ve de büyük hizipler içinde olan hakem kardeşlerimle ligin sonuna doğru öyle olaylar göreceğiz ki. Hele tüm takımlardaki futbolcu demeye bin şahit isteyen, on eski püskü bir alay yabancı sözde futbolcular! Yani her tarafımız dökülüyor.

Bu arada herhalde İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminin kaybedilmesi dolayısıyla Başakşehir yönetiminde hiç ses yok ve belli bir moral motivasyonu düşüşü görülmekte. Hani bir ara Osmanlıspor vardı ya! Şimdi sen gel, bu ortamda dört büyük takımın hocalarını topla ve Türk futbolunun kurtuluş reçetesini yazmalarını iste, komik değil mi?

Yıllarca “Türk futbolu nasıl kurtulur” diye yazılar yazdım. Devletimin büyüklerini göreve davet ettim.

TFF genel kurullarında çıkıp çok net konuşmalar yaptım, hatta TFF Başkanı ile de bu yüzden mahkemelere düştüm, ne oldu koca bir hiç. Sayın Cumhurbaşkanı, spor bakanı, milletvekilleri, Türk futbolunun bu yıllardır devam eden çöküşü sizi düşündürüp üzmüyor mu? Bu işler kolay işler değil, lütfen futbolun yönetimini bu işlerden maddi menfaatler ve popülarite beklemeyen gerçek futbol adamlarına teslim edecek gerekli düzenlemeleri TBMM’de acilen gündeme getirin ve çözün.

Aksi halde sizler de bizler de ve tüm halkımız da “Yahu Türkiye’de futbol bitti, şu İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya lig maçlarını izliyor musunuz, valla adamlar başka türlü oynuyor bayılıyorum” deyip duracak ve sahalarda, medyada birbirimizi yiyip duracağız, bir arpa boyu da yol gidemeyeceğiz. “Acaba mı?” diyenler tam 10- 15 yıldır yazdıklarımı ve söylediklerimi lütfen bir araştırsın. Bunları görüp söylemek için de futbol uleması olmaya gerek yok, sadece “futbol adamı” olmak yetiyor.