Süper değil kalorifer yakıtı!

Süper Lig’de şampiyonluk için soluk soluğa bir yarış var. 360 dakika sonra Başakşehir, Galatasaray ya da Beşiktaş’tan biri şampiyon olacak... Özellikle de bu haftaki Galatasaray-Beşiktaş ve 33. haftadaki Galatasaray-Başakşehir maçları belirleyici 90 dakikalar olarak dikkat çekiyor. Hatta Başakşehir’in dün Sivas önündeki puan kaybı, işi iyice ilginç hale getirdi.

Ne var ki, ülkede ‘futbolu idare etmekten’ sorumlu olan kurum Türkiye Futbol Federasyonu ile onun her anlamda ‘stratejik ortağı’ beIN Sports’a bakılırsa kazananalarla kaybedenler çoktan ilan edilmiş! Saha sonuçları falan onları ilgilendirmiyor. Başakşehir puan kaybetmiş, Galatasaray ile Beşiktaş arayı kapamış umurlarında değil.

Ligin sonunu görmeden dağıttıkları futbol ödüllerine bakarak yorum yaparsak, Cumhurbaşkanı’nın “Ben kurdum” dediği Başakşehir FK şimdiden şampiyon,Beşiktaş ikinci, Galatasaray üçüncü!

Nereden mi çıktı?

Açıkçası TFF’nin yayıncı kuruluş beIN Sports’la ortaklaşa düzenledikleri, ‘Futbolun Süperleri’ yarışmasının sonuçları, ligin sonucunu gayrı resmi ilan eder nitelikte.

Yılın süper teknik direktörü, Başakşehir’in geçen hafta gazetecileri azarlayan hocası Abdullah Avcı oldu, yılın süper futbolcusu Başakşehirli Visca, yılın süper 11’inde de 4 Başakşehirli var. 5 Beşiktaşlı, 1 Fenerbahçeli, 1 de Kasımpaşalı kendine yer bulmuş.

Geçen yılın şampiyonu, bu yılın da en ciddi şampiyon adayı, lig ikincisi Galatasaray’dan bir tek isim yok kadroda. Çünkü cezalılar, törene katılmama kararı aldılar. Son 1 yıldır en iyi dönemini yaşayan Trabzonspor ve Bordo Mavili ekibin yıldızları Yusuf, Abdülkadir, hatta Rodallega unutulmuş, lige ve kupaya damgasını vuran Malatyaspor, Antalyaspor, Alanyaspor, geçen yılın kupa şampiyonu, bu yılın da kupa finalisti Akhisarspor görmezden gelinmiş. İşin kötüsü Anadolu yok sayılmış, 1910’lardaki İstanbul Ligi’ne dönmüş bizim Süper Lig!

Bu unutkanlık ve yok sayılmayı bir kenara bırakırsak zamanlaması da çok kötü Futbolun Süperleri yarışmasının...

Daha fol yok, yumurta tavuktan çıkmamışken, hiç ellenmemiş 35 maç duruyorken bu acele niye!

Mesela bu hafta futbolcunun biri Ronaldinho türü bir gol atar ve kamuoyu gözünde yılın golüne imzasını koyarsa ne yapacağız?

“Bizim yarışma ilk 30 haftayı kapsıyor,kusura kalma kardeş” mi diyeceğiz?

Diyelim ki Beşiktaş, geriden gelip şampiyon oldu, Milli Takımı da yıllar sonra ‘hepimizin takımı’ haline getiren Şenol Güneş’e “Gönlümüzün hocasısın, ama Oscar Avcı’ya gitti” diyebilir miyiz?

Ya da Galatasaray, üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşadı, Diagne 30 gol barajını aşıp gol kralı oldu, Fatih Terim de double yaptı; bu senaryolarda TFF ile beIN Sports, hangi yüzle bakacak futbol dünyasının yüzüne.

Yoksa gerçekten Türkiye’de futbol birilerinin kurguladığı bir oyun haline mi geldi? Kazandırılacaklarla ‘kaybettirilecekler’ önceden belirleniyor haberimiz mi yok? Ligin sıralaması TFF ile beIN Sports’un Futbolun Süperleri listesine göre mi dizayn edilecek?

Hadi iyi niyetle düşünelim, bu organizasyon “Çırağan’da toplanalım eğlence olsun” diye mi düzenlendi yoksa!

İşin şakası TFF ve Katarlı kardeşlerin ortaklaşa düzenlediği bu yarışmanın adı ‘Futbolun Süperleri’ ama, futbolu yönetenler bilsin ki, önceki gece düzenlenen galanın içine talaş karıştırılan apartman yakıtından farkı yok!