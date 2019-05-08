Futbol oynamak!

Güncel konu futbolda Beşiktaş’ın iki taç ile hakem tarafından adeta yanlış kararlar sonucu cilalanan yenilgisi. Mahalle maçında oynayan çocuklar dahi duran topların en fakiri sayılan taç atışında böylesine umursamaz olmamışlardır! Hatta topun oyuna sokulmak için kullanıldığını düşünseler de ‘motorik’ olarak sahada doğru yerlerini alırlar. Atışı sadece seyretmek gibi önemsizleştirmek akıllarından geçmez. Bülent dostumuz öyle bir yüklendi ki ikili mücadelelere, böyle bir derbide ancak böyle oyunun önüne geçebilirdi. Yorumumda Galatasaray’ın kazanma ve başarısını küçümseme veya değerini bilmeme hakkım yoktur. Ancak baktığım yer Beşiktaş olduğu için futbol adamı olarak bu kadar önemli bir mücadelede sıfır altı yanlışın konuşulması adına, Beşiktaşlı futbolcuları uyararak görevimi yerine gitirirken hakemin ustaca olmayan ‘panik netlik’ içindeki hatalarını vurgulamak gereklidir. Büyük derbiden arta kalan 6 dakikada Beşiktaş’ın teslim oluşu ve Galatasaray’ın en rahat ikramlarla attığı golleriydi.

Bu durumun geçmişine girersek futbol eğitiminin önemi ortaya çıkar. Başakşehir’in arka arkaya dört maçta kaybettiği, puanların sonunda şampiyonluk şansı artan iki kulüp ince hesaplara girerken oyunun sahada bitmesi gerçeğini ortaya koyacak motivasyon, sükûnet ve taktik anlayışlarını uygulayamadılar. İş yine hatalara bağlı sonla neticelendi. Bu bize bu kadar harcama ve yabancıların yoğun olduğu ligde neden en iyi olmadığımızı unutturamaz. FIFA hakemlerimiz varken Bülent Yıldırım kardeşimize bu zor maç niye verildi bilmem ama MHK maalesef beklenen tayinde ikmale kaldı. Yönetimde çok değerli arkadaşlarımız olsa da düşünce farklılığımızın beni haklı çıkarmasını istemezdim. Birçok derbi izledim binlerce kere oynadım, oynattım ve hatta hatalar sonucu kaybettiğim veya kazandığım karşılaşmalar oldu. Ama son dört haftaya sıkışan liderin arka arkaya kaybetiği puanlar sonucu ortaya çıkan şampiyon adaylarından unutulmaz bir mücadele ve kalite bekledik!

Bizim teknik adamlarımızın birçoğuna verdiğimiz eğitim biraz farklı ve doğru futbol oynama-oynatma adına olmuştur. Soyunma odasında kazanılan ve kaybedilen karşılaşmalar olsa da, futbol takımları ‘canım cicim’ ile sahada oynamazlar. Oyunun doğasında acımasız bir kazanma arzusu vardır. Sertlik topa olan biçimde teknik yeterlilik ister! Sadece yıldız futbolcu ile kazanılamaz oyun. Takım kazanır veya kaybeder. Ligin bitimine üç karşılaşma kala Başakşehir, Galatasaray arasındaki çekişme son ana kadar devam edecektir. Bu arada ligin şampiyon adaylarının bir şansı da olmuştur. O da bu yarışta ezeli rakipleri Fenerbahçe’nin bulunmamasıdır. Kıymetini bilin! Ancak büyük bir çıkışla Trabzonspor’un gençleriyle ortaya konulan gerçek ve Ünal Karaman doğrularını da gündemde tutalım. Daha sonra bu konuda hatırlatmalarımız olacaktır.

Bizim ligimiz endüstriyel olmuş sananlar Mahmutpaşa mantığı ile futbolu hedefinden uzaklaştırıyor. Sonuçta zaten birileri şampiyon olur ve bazıları da küme düşer. Ama futbolumuz yerinde sayar hatta paralı başkanların takımı olan gidişi ile rekabeti kişiselliğe indirgemeye devam eder. Benim gönlüm uykudan uyanmadan yana!