Vestel’in genç mühendisleri…

Burak Aksu makine mühendisi, Yeditepe Üniversitesi’ni burslu okumuş. Şimdi Vestel Kurutma Makineleri Üretim Müdürü… Osman Nazlı ODTÜ’lü Makine Mühendisi, tüm robotların yazılımlarını ve sistemleri yöneten beyinlerin yazılımlarını yapan ekibin başı. Şahabettin Yılmazer Balıkesir Üniversitesi’nden, “Makineleri kendimiz dizayn edip yaptık maliyetleri yarı yarıya azalttık” diyor. Hüseyin Tuncer, Bursa Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği’nden mezun. Fulya Dalkıran 9 Eylül Üniversitesi’nden, makine yüksek mühendisi, birlikte AGV 4.0 adı verilen ve fabrikanın içinde dolaşıp yüklemetaşıma yapan otonom araçların yazılımını yapmışlar. 7 fabrikada 60’ın üzerinde araç tek yazılımla yönlendiriliyor. Seda Hasanoğlu Celal Bayar Üniversitesi’nden; hem endüstri hem makine mühendisliği çift ana dal okumuş. Çamaşır makinelerinin ön panel tasarımını yaptığını anlatıyor heyecanla. Ve diğerleri… Yazmakla bitmez.

Vestel City’deyiz. Manisa’da devasa üretim tesislerinin içinde ilerliyoruz. Her yer insanlar ve robotlarla dolu. O kadar büyük ki mekân, akülü arabalarla ilerliyoruz. Farklı sistemlerin, bölümlerin önünde araçtan iniyoruz. O konudan sorumlu mühendis bize yaptıklarını özetliyor. Sonra bir sonrakine devam ediyoruz.

Arkamda yürüyen 2 genç mühendisin aralarındaki konuşmaya kulak misafiri oluyorum: “İnsan ürününü anlatmayı seviyor abi. Hem de çok seviyor. 3 saat anlatsam sıkılmam.”

Türkiye’nin seçim endeksli yıpratıcı gündemi arasında derin bir soluk alma gibi. Fabrikaların, üretimin kokusunu ciğerlerime çekmeye çalışıyorum. Hele o pırıl pırıl, kadın erkek genç mühendislerin gözlerindeki heyecan… Her şeyi o kadar güzel özetliyor ki…

16 bin kişinin çalıştığı bir merkez Vestel City. Beyaz eşya ve elektronik, cep telefonu toplam 7 fabrika var. Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül’ün daveti ile Vestel’deki Endüstri 4.0 dönüşümünü yerinde izlemek için buradayız. Endüstri 4.0 sadece robotlarla üretim anlamına gelmiyor. Kaldı ki burada insan ve robot birlikte üretiyor.

Siparişi aldığınız andan itibaren, tedarik, üretim, sevkıyat, satış, yetkili servis tüm süreçlerdeki sistemlerin birbirine entegrasyonunu kapsıyor Endüstri 4.0. İçinde bulunduğumuz küresel ekonomik sistem içinde üstelik ağırlıklı olarak ihracata yoğunlaşmışsanız kaçınılmaz bir olgu. “Rekabet içinde ayakta kalabilmek, pazarı büyütebilmek için kaliteyi ve verimi artırmak durumundasınız” diye anlatıyor Vestel CEO’su Turan Erdoğan. Ve ekliyor “Biz Vestel olarak Endüstri 4.0 dönüşümünde yüzde 40-50’lerdeyiz ama son derece başarılı bir mühendis kadromuz var ve hızla ilerliyoruz.”

1600 kişilik bir Ar-Ge ekibi otomasyon, sensör teknolojileri, yapay zekâ yazılımları, yatay/dikey değer zinciri entegrasyonları üzerine sürekli çalışma içindeler. Özyeğin Üniversitesi ile işbirliği çerçevesinde VestelCity içinde derslikler oluşturulmuş ve Vestel Teknoloji Akademisi kurulmuş. Yüksek lisans ve doktora programları açılmış. Hocalar buraya gelip ders veriyorlar. Cuma ve cumartesi günleri ders var.

Vestel Elektronik Bölümü’nün başında Murat Sarpel. Geçen yıl patent seferberliği ilan ettiklerini ve 1107 patent ile şampiyon olduklarını söylüyor. Avrupa’da da ilk 50 arasına girmişler aldıkları patentler ile. 1.6 saniyede 1 televizyon üretiliyor burada. Ve yüzde 80’i ihraç ediliyor.

Beyaz Eşya Bölümü’nün başında Erdal Haspolat. O da ODTÜ’lü. “Farklı fikirlere açık olmak, alanında uzmanlaşmak ve işini iyi yapmak bizlerin yaşam felsefesi haline geldi. Bu gençler ülkenin asıl geleceği” diyor.

Gerçekten, bu gençler ülkenin geleceği. Onları bu topraklarda tutmak bizim kuşağımızın sorumluluğu. Son birkaç yıl içinde AKP’nin kutuplaştırıcı siyaseti, Türkiye’de kendilerine bir gelecek görmedikleri için binlerce genç mühendisi, bilim insanını yurtdışına yöneltti. Bu yüzden Vestel ve onun gibi şirketlerin yeni nesil ekonomiye ve dijital dönüşüme öncülük yapmaları, teknolojiyi ithal eden değil, üreten; ona katma değer katarak ürüne dönüştüren faaliyetler yapmaları son derece önemli.

23 Haziran yeni bir başlangıç ve Her şey çok güzel olacak…