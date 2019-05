Her şey güzel olacak

24 Haziran 2019 sabahı bir uyanmışız ki ülkemde müthiş bir kardeşlik ve dostluk havası esmeye başlamış. Gözlerimi hafifçe kapatıp hayal ediyorum. O sabah tüm gazeteleri açıyorum ve okuyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir başkanları beraberce o akşam bir dostluk yemeği organize etmişler, hatta Trabzonspor başkanı da “İnşallah ben de bu İstanbul şöleninizde sizlerin yanında olacağım” diye haber yollamış. Harika bir haber diye okuduktan sonra, Ekrem İmamoğlu’nu da neden davet etmemişler diye de düşünmedim değil. Herhalde o gün çok yoğun olacağını düşündüklerinden olacak.

Neyse inşallah bundan sonraki ilk buluşmalarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da onlarla beraber olacağını düşünerek, 2019-20 sezonu için hep beraber nasıl dostluk ve kardeşlik dolu bir sezonun programını yapmamız lazım?

Bu yeni sezonda sevgili İstanbullu futbolseverleri nasıl futbola doyururuz? Şu bir alay lüzumsuz yabancı futbolcu skandalına nasıl son veririz? Cem, Aykut, Oğuz, Semih, Tanju, Bülent, Tugay, Okan, Metin, Ali, Feyyaz, Rıza, Hami, Lemi gibi pırıl pırıl gençleri, eskisi gibi kadrolarımıza nasıl kazandırabiliriz?

Böylece tekrar UEFA kupalarını, Süper kupaları ve FIFA dünya üçüncülüklerini nasıl kazanabiliriz? Milyonlarca İstanbulluyu iptal ettikleri Digitürk üyeliklerini nasıl geri döndürüp, ekranları başına taşıyabiliriz? Yıllarca İstanbul’da oynatmaya korktuğumuz Türk Milli Takımı’nı, TFF’yi de ikna ederek İstanbul’da nasıl oynatabiliriz? Eskiden olduğu gibi derbi maçlarında tribünlerde taraftarlarımıza kol kola, omuz omuza nasıl maç seyrettirebiliriz? Kısaca biz İstanbul büyük takımları olarak bu futbol sevdalısı belediye başkanımızla bu güzel şehrimizde eski kardeşliği, sevgiyi ve saygıyı en önemlisi kaliteyi nasıl sağlayabiliriz diye düşünmeye başlamışlar. Ne güzel, ne güzel diye söylendikten sonra, içimden cevabımı şöyle verdim: “Nasıl mı? Hepsi yeni belediye başkanları ile o yemekte kucaklaşacak ve başkana dönerek ‘Sayın başkan İstanbul’da nasıl her şey güzel olacaksa, İstanbul futbolunda da size söz, her şey güzel olacak’ diyecekler ve ben de eminim ki, her şey güzel, çok güzel olacak.”