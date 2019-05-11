Demokrasi ve hukuk kazanacak

YSK’nin verdiği İstanbul seçiminin iptali kararı ile, özelde İstanbul’da, genelde de tüm yurtta seçmenlerin özgür iradesi yok sayılmıştır. YSK üyelerinin yurttaş iradesini tanımama ve yok sayma kararı yargının tamamen ortadan kaldırıldığını göstermektedir.
6 Mayıs 2019 tarihi ülkemiz adına demokrasinin, millet iradesinin hiçe sayıldığı bir gün olarak tarihe geçmiştir. YSK 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucunu iptal ederek adeta ‘hukuk’ devletini ortadan kaldırmıştır. Yurttaşlarımızın demokratik hakları YSK kararı ile gasp edilmiştir.
Kısaca söylememiz gerekirse YSK’nin bu kararı Cumhuriyetimize ve demokrasimize darbe vurmuştur. Ülkemiz demokrasisi, AKP iktidarı ve onun yarattığı yeni rejim ile tehlike altına girmiştir. Hukuk ve adalet kavramları yalnızca tek bir kişinin isteğine ve emrine göre şekillenmekte tek adam yönetimi ile ülke tek bir sese tek bir düşünceye hapsedilmeye çalışılmaktadır.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çoğulcu yapı ile yasama, yürütme ve yargı gibi kuvvetler ayrımını tek bir kişide toplamıştır. Demokrasi ve parlamenter sisteme karşı olan bu sistem yargı organlarını denetim altına almış, hatta yargıda görev yapanların bağımsız karar verme mekanizmasını ortadan kaldırmıştır.
AKP’nin komplo düzeni
AKP iktidarı ve onun iktidar ortakları seçimleri ancak ve ancak kendileri kazandıkları zaman meşru görmekte aksi sonuçları komplo olarak değerlendirmektedir. Bu ve benzeri durumlar ancak faşist diktatörlükler döneminde görülebilir. İktidar ve YSK ittifakı ile İstanbul seçimlerine yapılan müdahale adeta 12 Eylül darbecilerini bizlere hatırlatmıştır. Yeni rejim ve onun çevresinde yer alan ittifak ortakları hukuksuzluktan beslenmeye devam etmektedir.
Özelde İstanbul’da, genelde de tüm yurtta seçmenlerin özgür iradesi yok sayılmıştır. YSK üyelerinin yurttaş iradesini tanımama ve yok sayma kararı yargının tamamen ortadan kaldırıldığını göstermektedir.
Demokratik hukuk devletinde örneği görülmeyen bu karar yurttaşlarımızın adalet kavramına güvenini ortadan kaldırmış ve toplum vicdanından kuşku ve soru işaretlerini büyütmüştür. Bugün, yaşanan siyasi kaosun sorumlusu, tek kişi rejimidir. Tek kişi rejimi, giderek daha otoriter, daha baskıcı ve milli iradeyi inkâr edici bir yapıya bürünmeye başlamıştır. Cumhuriyetimizin temel ilkesi olan millet iradesi ve hukukun üstünlüğü tek bir kişinin yönetimi ile gasp edilmeye çalışılmaktadır.
Yurttaş iradesine saldırıdır
İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi milyonlarca yurttaşın iradesine ve ülkemizin egemenliğine yönelik bir saldırıdır. Bugün bizlere düşen görev ve sorumluluk bu saldırılar karşısına birlik olmak ve egemenlik hakkımıza sahip çıkmaktır. Seçimin iptali ülkemizin demokrasi tarihini ve geleneğini, Cumhuriyet devrimimizin temeli olan hukukun üstünlüğü ilkesini yok saymaktır.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak memleketimizin geleceğine, yurttaşlarımızın iradesine yönelik bu tehditlere karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. 31 Mart seçimleri milyonlarca yurttaşın nezdinde sonuçlanmıştır. Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilmiştir. Ne hukuku yok sayma peşinde olanların ne de açıkça yurttaş iradesine el koyan gerici yeni rejimin, ittifak ortaklarının bu sonucu değiştirmeye asla ve asla gücü yetmeyecektir. Birleşik Kamu-İş her zaman olduğu gibi, bugün de haktan, hukuktan ve adaletten yana tavır almıştır. Cumhuriyetimiz kazanacak, yurttaşlarımızın iradesi kazanacak, demokrasi ve hukuk kazanacaktır.
MEHMET BALIK
Birleşik Kamu-İş Konf. Genel Başkanı