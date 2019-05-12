Futbolun şirazesi kaymış

Bu sezonun en dramatik maçıydı. Gencecik bir evladın ayağı kırıldı, daha önünde en az 3-4 senesi olan hakemin - muhtelemen - lisansı gitti, uzatmalardaki ‘garip’ penaltıyla da ülkenin futboldaki şirazesi kaydı. O yüzden Galatasaray kazanmış, şampiyonluğa biraz daha yaklaşmış; Rize, aldığı yenilgiyle zaten Kaf Dağı’nın ardındaki Avrupa Kupası şansını kaybetmiş hiç önemli değil.

Emre Akbaba’nın sakatlandığı pozisyon tartışmaya açık. İlk izlediğimizde Samudio topa yaradana sığınıp vururken Emre ayağını uzatıyor. Büyük şanssızlık gibi dursa da sahaya çıkan 22 futbolcu, önce rakip de olsa meslektaşının sağlığını düşünmeli. Ama sen Rizespor Başkanı kimliğiyle bu maça Rize tarihinin en büyük primi olan 2.8 milyon TL’yi koyarsan futbolcu da o adrenalinle kendini kontrol edemez. Evet; Samudio, Emre Akbaba’yı kasıtlı sakatlamadı ama maçı bu seviyelere getirenler de bu sakatlıkta kendine pay çıkarsın. Maçla ilgili kendine pay çıkarması gerekenlerden biri de hakem Serkan Çınar ve şürekâsı. Emre’nin ayağı kırılana kadar bileğe çalışan 20 futbolcuyu süzemedi. Baştan kartlarını kullansa maçın sertlik dozajını düşürürdü. İlki ortada ama 2. penaltı ‘bence’ ucuz bile değil. Çünkü penaltı değil. Rizesporlu oyuncunun Onyekuru’ya darbesi varmış; nasıl gördüler anlamadım ama Çınar madem bu kadar ihtisas sahibi biri, o zaman Diagne’nin kaçırdığı penaltıda ceza alanına giren Rizesporluları nasıl atladı ve tekrara gitmedi? Sadece Çınar’a kesmeyelim dünün faturasını; sezon başından beri ligi ‘borazanı ötenin çiftliği’ haline getirenler de durup düşünmeli. Biz bu futbol dünyasını nasıl birbirine düşman hale getirdik diye... Baksanıza Rizespor Başkanı, hakemi kastederek, “Silahım olsa vururdum” diyor! Kazanan tarafa gelirsek; Belhanda’sız G.Saray, Feghouli’yi 10 numara gibi kullanıp maçı çevirdi. Kuzey Afrikalı yıldız resmen virtüöz gibiydi. Attı, attırdı, maça ağırlığını koydu. Erken öne geçtiklerinde ilk penaltıyı kullanabilseler mücadeleyi çok rahat kazanırlardı ama bu tip maçlar futbolcuları fazlaca geriyor. Emre şanssızlığı sonrası maç 2-1’e geldiğinde hakem aşırı iyi niyeti olmasa şampiyonluk yolunda büyük kayıp yaşarlardı ama ‘bir güç’ kazanmalarını istedi. Ayrıca 3. gol; hem ortayı kesen Feghouli hem vuruşu yapan Diagne adına günün tek güzel kombinasyonuydu.