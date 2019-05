Fenerbahçe garantiledi

Fenerbahçe, Akhisar galibiyetiyle bitime iki hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Umarım bir daha böyle sezon yaşamaz. Fenerbahçe camiası için her maç kahırdı. Sarı-Lacivertlilere bunu yaşatanlar utansın. Sportif direktör Comolli, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcuların hepsi sıfır çekti. Fenerbahçe’nin karnesi baştan aşağı sıfırla dolu. Ersun Yanal için “Hani verdiğin sözler” diye başlık atmıştık. Hangi sözü doğru çıktı acaba? Takım küme düşecekti neredeyse. Ersun hoca geldiğinde elinde tabii ki sihirli değnek yoktu ama Cocu’dan, Koeman’dan farkı olmalıydı. En azından bir tık öne çıkmasını beklerdik. Yapamadı, çünkü bitmiş. Ersun Yanal’ı taraftar getirmişti. Bugün o taraftar topluluğunun içinde milyonlarcası o’nu istemiyor. Başkan Ali Koç’un, “Fenerbahçe’ye yakışan bir takım kuracağız” diyen bir açıklaması var. Bu nasıl olacak gerçekten merak ediyorum. Takımı toparlayalım derken aman uçuruma sürüklemeyin. UEFA’yla yaptığınız anlaşmayı aşmamanız gerektiğini anımsatırım. 2015-2016’dan bu yana Fenerbahçe transfere 100 milyon Avro’ya yakın para harcamış (imza ve maaşlar hariç). 4 yılda 44 transfer yapılmış. Her sene sil baştan. Ortada hiçbir şey yok. Şaka gibi. Mehmet Ekici sakatlanmış. Hayret ki hayret. Bu kaçıncı arkadaş... Fenerbahçe takımında oynamaya başladığından beri Mehmet Ekici hep sakat. Trabzon’dan buraya gelirken birilerinin ahını mı aldı nedir? Şimdi de sağ ayağında darbeden kaynaklı (idmanda) ödem oluşmuş. Koca sezonda oynadığı maç sayısı ligde 4, Türkiye Kupası’nda 1. Toplamda 5 maç. Yorum sizlerin. Akhisar matematiksel olarak küme düştü. Herkes dün bekledi ki Fenerbahçe bu takıma karşı oynasın, mücadele etsin. Yine olmadı... Rakip kaleye vurulan ilk şutun dakikası 28. Olacak iş mi? Sonra iki gol attı Fenerbahçe, Soldado bir penaltı atışından yararlanamadı. Barbosa’nın golü beceri doluydu. Akhisar küme düşerken hâlâ mücadele ediyor. Fenerbahçe ise yerinde sayıyor... İki yabancıları vardı dün gece: Manu ve Bokila. Her ikisini de hayranlıkla izledim. Keşke aynı topçuları Fenerbahçe’de de görebilsek!