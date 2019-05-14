Psikolojik baskı olmayınca!..

Beşiktaş ve Aytemiz Alanya, dün gece sonuçtan çok oyunun getirdiği rahatlıkla oynadı. Sürekli gol aramalarına karşın beklenenden az bir skorla yetindiler. Burak’ın gol atmasını bekleyenler, Quaresma’nın 54’teki müthiş golüne tanık oldu. Sağdan driplingle içeri giren Portekizli, herkesin pas vereceğini beklediği anda golü hatırlayarak harika bir sol vuruşla ağları sarstı. Oyunun başında Ljajic’in golünde Burak- Güven paslaşması sonucu top filelere giderken izleyenler keyif aldı.

Haftanın son maçı olması nedeniyle iddiasını kısmen yitirmiş iki takım da pozitif futbol oynamak istedi. Kasıtlı faul ve sertlikten uzak, Cüneyt Çakır’ı da yormayan görüntüler izleyenler adına şanstı. Tribünler; kongreden sonra beklendiği gibi dolmasa da Siyah-Beyazlılar, baskısı olmayan bir psikolojiyle oynadı.

Gökhan Gönül’ün yerine oynayan Adriano ve Ljajic’in yerine giren Necip, Kagawa’yla birlikte Beşiktaş’ın hazır kıtası gibiydi. Gelecek sezonla ilgili beklentiye yönelik çalışma yapan yönetim, bu maçta büyük ihtimalle daha net düşünme şansı buldu.

Yaşına rağmen orta alanda Atiba yine çok yararlıydı. Bu oyuncunun gelecek yıl yerini alacak isim çok önemli. Defanstaki sıkıntı, orta alandaki eksik baskıdan mahrum kalınca daha net görülür oldu. Özetlersek; Sergen’in Alanyaspor’u oyunu çirkinleştirmedi ve Beşiktaş önünde yenilmesine rağmen son saniyeye dek gol aradı.