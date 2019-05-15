Dersim... Önyargılar/Acılar ve Cumhuriyet’e bağlılık...

Cumhuriyet gazetemizde, Dersim Olayları için bugüne dek çok farklı görüşlere yer verildi. Dersim’de yaşanılan acılara da yer verildi. Demokratik tartışma platformunda bu konular çeşitli boyutlarıyla yazıldı.

İngiliz Parlamento çatısı altında düzenlenen ‘Dersim Tertelesi’ isimli (hangi emperyalist amaçlara hizmet ettiği zaten belli) bir toplantıdan yola çıkılarak, Cumhuriyet gazetemizde 05.05.2019 tarihinde bir yazı yayımlandı...

Öncelikle, Dersim olaylarının/acılarının emperyalistlerce kendi amaçları doğrultusunda kullanılması bir yana, bu toplantıya alet ve ön ayak olanları da kınamaktayız.. Ancak, bazı soruları da sormak gerekiyor..

Dersim, Cumhuriyet’e karşı “ayaklanma” mıdır?.. Yoksa, jandarma baskısına karşı olan tepkilerden başlayan olaylar mıdır?... “Ayaklanma bastırıldı” mıdır yoksa (Atatürk’ün ağır hastalığı döneminde) yönetimdeki ön yargılı ve acımasız sivil/askeri kadronun emirleriyle on binlerin kırımı ve sürgünü müdür?.. Bu konularda çok belgeler, anılar yayınlandı. Bu olayların ve acıların değerlendirilmesini, tarihi incelemelere ve duyarlı vicdanlara bırakalım.

Dersim’le ilgili bir kaç söz:

• Dersim sancağı, Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında, bugünkü Tunceli il sınırlarından daha geniş bir bölgedir.

• Dersim halkı, Hazar Denizi’nin güneyindeki Horasan’dan gelmiş olan Alevilerdir.

• Yavuz’un dönemi başta olmak üzere, Anadolu’daki tüm Alevi/Türkmenler gibi Osmanlı döneminde kıyımlara uğramışlardır,direnmişlerdir.(Hallacı Mansur, Nesimi, Şeyh Bedrettin, Pir Sultanlar gibi...)

• Şeyh Sait, Cumhuriyet’e karşı açtığı isyan bayrağına Dersim’den destek istediğinde, Dersimliler elinin tersiyle itmişlerdir.

• Dersim halkı; 1937-1938’deki çeşitli nedenlerden dolayı çıkan (‘Cumhuriyete karşı ayaklanma' değil!) kısmi olayların, önyargılı/ zalim kafalılarca gerekçe yapılarak uğradıkları kırımdan (‘soykırım’ değil, kırım!) ve sürgünlerden sonra da yüreklerine taş, acılarına tuz basmışlardır...

Atatürk devrimlerine, Cumhuriyet ilkelerine, Laikliğe, Demokrasiye bağlılıklarını daima sürdürmüşlerdir.

Acılarını kendi çıkarları için kullanmaya çalışanlara da prim vermemişlerdir.

(Konuyla ilgili 22.05.2015 tr. yazım: http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/233649/Dersim_Onyargilari....html )

Suçsuz günahsız yere sürgüne gönderilen Karsu ailesinin büyüğü (Sarıkamış Seyyar Jandarma Taburu 3.-4. Bölük süvari askerlerinden) Ali Rıza Karsu da, çocuklarına şöyle demişti: Çocuklar bize kıyan Cumhuriyet değil, Yönetim!...



Geçen yıl (2018’in 30 Nisanında) hakka yürüyen, yaşamını ezilen halk katmanları için Atatürk, Cumhuriyet ve Demokrasi ilkeleri doğrultusunda mücadeleye adamış olan, ailesiyle birlikte 1939’da Erzincan’dan Aydın’a sürülmüş ‘Dersim Sürgünü’ Sevgili Babamız (15-16. Dönem CHP Erzincan Milletvekili) Sayın Nurettin Karsu’yu, konuyla ilgili (‘Dersim Gerçeği’ http://www.nurettinkarsu.com/?p=864 ) yazısıyla, hasret ve saygıyla anarak....

Serdar Karsu

Elektrik Mühendisi (İTÜ)