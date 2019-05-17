Berkay’a mektup

Sevgili Berkay,

Birkaç gündür döne döne senin videonu izliyorum. “Her şey çok güzel olacak Ekrem Abi” diyorsun ya işte o görüntüler göğsümü kabarttı.

Biliyorsun ki, yoğun, yorucu, stresli bir süreçten sonra Ekrem Başkan’ın İstanbul’u kazandığı gibi Ankara’yı da Mansur Başkan kazandı.

Çok yorulmuştuk, ama seni dinleyince yorgunluğumun yerini dinamizm aldı.

İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, “her şey çok güzel olacak” demek için Bakırköy’den İncirli’ye kadar koşmuşsun.

Bu yıl 100. yılını kutladığımız Bağımsızlık Savaşı’mızın en önemli metinlerinden biri olan Amasya Tamimi’nde, ulu önderimiz Atatürk, “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” diyerek halkına olan güvenini gösterirken tam da senin kararlılığına işaret etmişti.

İstanbul’u ve İstanbul üzerinden bütün Türkiye’yi sarıp sarmalayan şey, sendeki bu azim, bu kararlılık ve hiç bitmeyen umut da tıpkı Mustafa Kemal’in o günlerde halkının gözlerinde ve yüreğinde gördüğünün aynısıdır.

Bu umuttur, İstanbul’da Ekrem Başkan’ı yeniden umut haline getiren, yeniden başkan seçilmesi için herkesi seferber ettiren.

Sevgili Berkay,

Bu güzel ülke, son yıllarda iktidarın izlediği politikalar nedeniyle “yalnızlaştırıldı.”

Bir sinema yönetmenimizin dediği gibi “yalnız ve güzel ülkem” yaşanmaz hale getirildi.

Gençlerimiz de daha düne kadar, “bu ülkede yaşanmaz” deyip hedeflerine yurtdışını koymuşlardı.

31 Mart ile birlikte devran döndü; artık gençlerimiz arasında yurtdışına gitmektense Türkiye’de kalma bilgisini, birikimini, enerjisini Türkiye ile paylaşma isteği giderek yaygınlaşıyor.

Sen de onlardan birisin!

Bize bu yoğunluk ve yorgunluk arasında güç veren de senin gibi gençlerin yaydığı bu pozitif enerjidir.

Bu pozitif enerjiyle Ekrem İmamoğlu, elinden haksız ve hukuksuz olarak alınan İstanbul Belediye Başkanlığı’nı ikinci kez kazanacak ve 75 gün arayla üst üste ikinci kez seçim kazanmış belediye başkanı olarak tarihe geçecek.

Sevgili Berkay,

Ahmed Arif, “Vay Kurban” şiirinde, şöyle dizeleştirmiş:

“Gün ola, devran döne, umut yetişe,

Dağlarının, dağlarının ardında,

Değil öyle yoksulluklar, hasretler,

Bir tek başak tanesi bile dargın kalmayacaktır,

Bir tek zeytin dalı bile yalnız...”

İşte bu yüzden, seninle birlikte bütün Türkiye’nin dilinden düşmeyen “Her şey çok güzel olacak” sözü çok önemlidir.

Eminim ki İstanbul, 23 Haziran’da, bu sözün anlamını bilerek sandık başına gidecek, başta biz Ankaralılar olmak üzere bütün Türkiye’nin gözü kulağı da İstanbul’da olacaktır.

Hep yanınızda, yakınınızda olacağız!

Gözlerinden öperim.

Rıfkı Güvener

CHP Ankara İl Başkanı