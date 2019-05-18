Değişimin ve dönüşümün öncüsü gençlerimiz

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatması için emanet ettiği gençler; Çanakkale’de ölüme koşan 15’lik kınalı kuzulardır. Tam bağımsız Türkiye için 6. Filo’yu denize dökenlerdir. Gezi gençleridir.

Son yıllarda halktan kaçırılan, diğer milli bayramlar gibi, dar salonlara ve yarı resmi törenlere sıkıştırılan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılını çok daha görkemli kutlayacağız. Türk ulusunun yeniden var olduğu, Milli Mücadele’nin başladığı, büyük kurtarıcımız Atatürk’ün doğum günü olan 19 Mayıs kutlamaları; bu defa halkın coşkusundan, gururundan ve katılımından kaçırılamayacak.

19 Mayıs 1919’da tüm mazlum milletlere örnek olan Milli Mücadele’miz, sadece işgalcilere karşı değil, aynı zamanda; tahtından ve küçük iktidarından başka hiçbir şey düşünmeyen saltanat sahiplerine, halka sırtını dönmüş işbirlikçilere, hanedana yandaş olan teslimiyetçilere, yoksul Anadolu köylüsünü sömüren feodal ağalara karşı da verildi. Misakı Milli sınırlarında özgür bir ülke kurmak için boynunda idam fermanı ile İstanbul’dan yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk ulusal Kurtuluş Savaşı’nı sadece emperyalizmin maşası ayrılıkçılara karşı değil aynı zamanda; “bizleri medenileştirin” diyen İngiliz- Fransız hayranı mandacılara, gerici hilafet yanlılarına, Kuvayi İnzibatiyecilere ve “bu kadar işgal yetmez daha çok işgal” diyen sözüm ona saray aydınlarına, yetmez ama evetçilere karşı da verdi.

Gençlik devrimcidir idarei maslahatçılık yapmaz

Ulusumuzun kaderinin yazıldığı 19 Mayıs’ın gençlere armağan edilmesinin ayrı bir önemi ve anlamı vardır. “Bütün ümidim gençliktedir”, “Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçek sahibi gençlerdir” diyerek, istikbalimizi ve istiklalimizi koruma görevini gençlere veren Büyük Kurtarıcı, gençliğe olan güvenini her fırsatta ifade etmiştir. Çünkü gençlik devrimcidir. Asla idarei maslahatçılık yapmaz. Konformist değildir. Göreve katılmak için, içinde bulunduğu durumun elverişli olup olmadığına bakmaz. Kişisel ikbal peşinde koşmaz. Değişimin ve dönüşümün öncüsüdür.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatması için emanet ettiği gençler; Çanakkale’de ölüme koşan 15’lik kınalı kuzulardır. Vatan savunmasında can verip mezun veremeyen tıbbiyelilerdir. “Ya istiklal ya ölüm” diyerek Sakarya Meydan Savaşı’nı subay savaşı olarak tarihe geçiren harbiyelilerdir. Tam bağımsız Türkiye için 6. Filo’yu denize dökenlerdir. Çevre katliamına direnen, özgürlükler için sokağa çıkan Gezi gençleridir. 16 Nisan referandumunda çoğulcu parlamenter rejim, güçlü demokrasi, güçler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü için ilk kez oy kullananlardır. Ülkemizi geleceğe taşıyacak akılcı, sorgulayan, dünyayla rekabet edebilecek, aydınlanma devrimlerine yürekten bağlı yurtsever gençlerdir.

Gençler halkımıza biz de gençlere güveneceğiz

Kurtuluş Savaşı’nı başlattığımız 100. yılda, siyasi ve hukuki (!) gerekçelerle iptal edilen İstanbul seçimlerinin tartışmaları eşliğinde, yeniden İstanbul’dan demokrasi, hukuk ve halk egemenliği için yola çıkıyoruz. En büyük güvencemiz tüm ilerici hareketlerde olduğu gibi değişime ve dönüşüme öncülük eden gençler olacak. Halkın kayıtsız şartsız egemenliği için en çok onlar çalışacak, laik, sosyal, hukuk devletine onlar sahip çıkacak, sandıkları gençler bekleyecek, içerde demokrasiyi koruyarak uluslararası saygınlığımızı onlar sürdürecek, değişimin öncüsü ve geleceğimizin kurtarıcısı yine onlar olacak. Gençler halkımıza biz de gençlere güveneceğiz.

Bu görevler sadece yaşça genç olanlara ait değildir. Ruhen, kalben, aklen genç olan, değişime direnmek yerine ona destek veren hukuk, demokrasi, insan hakları ve özgürlükler için mücadele eden her yaştan gençlerin görevidir.

Bülent Kerimoğlu

Bakırköy Belediye Başkanı