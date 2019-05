Aynı azim ve kararlılıkla bağımsızlık yolunda...

“Eğer; hak haksızlıktan yüce,

Sevgi nefretten üstün,

Aydınlık karanlıktan güçlüyse

Çaresi yok usta biz kazanacağız...”

Nâzım Hikmet

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının ve ulusal kurtuluş mücadelesini başlatmanın yüzüncü yılındayız. O nedenle bu 19 Mayıs’ı çok daha büyük bir coşkuyla kutlayacağız ve tarihimizin bize yüklediği sorumlulukları bir kez daha kararlılıkla sahipleneceğiz.

Siyasi, askeri, diplomatik, ekonomik ve toplumsal açıdan çözülmüş bir imparatorluğun başka güçlere dayanarak ayakta kalamayacağını bilen, gören ve tanıklık eden Büyük Atatürk; ancak milletin iradesi ve onun “azim ve kararlılığıyla” bir ulusun inşa edilebileceğini, kurtuluşun gerçekleştirilebileceğini bildiği için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.

Bu tarihi kırılma anı sadece bizim için değil dünyanın bütün ezilen ulusları içinde çok büyük bir anlam taşıyacak ve nice ulus ve devrimci onun yolundan gidecekti. Bugün hâlâ dünyanın her köşesinde büyük devrimci Mustafa Kemal’e sonsuz bir saygı ve sevginin olmasının nedeni budur. Çünkü onun Samsun’da yaktığı meşale sadece bizim ulusumuzun yolunu değil, dünya uluslarının da yolunu aydınlatmıştır...

Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı ve başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesi bir yönüyle askeri bir dehanın başarısı ve bir halkın kurtuluşa, bağımsızlığa olan inancı ama diğer taraftan her yönüyle çökmüş bir ülkeyi ayağa kaldırma çabasıdır. O nedenle 19 Mayıs 1919 sadece bir askeri başarı değildir. Bir ulusun topyekûn kurtuluş mücadelesidir. Büyük Atatürk bir söylevinde bu durumu şöyle anlatır: “Siyasi, mali, ekonomik, adli, askeri, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir. Bunların herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, millet ve memleketin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksunluğunu ifade eder.”

Mücadele devam edecektir

Bu nedenledir ki bizim bağımsızlık mücadelemiz bitmiş bir mücadele değildir. Ekonomik, siyasi, diplomatik, hukuki kısacası her alanda gerçek bir bağımsızlık elde edilinceye kadar bu mücadele devam edecektir.

Ülkemizin bu zor zamanlarında, herkesin ağır bir atmosfer altında yaşadığı koşullarda umutsuzluğa ve karamsarlığa asla geçit vermemeliyiz. Tarihin en zor, en çetin, yokluklar ve yoksunluklar içinde kurtuluş mücadelesi vermiş ve bunu başarıya ulaştırmış bir büyük liderin varlığı, kararlılığı ve olağanüstü başarısı ortadayken hiç kimsenin yılgınlığa düşmeye hakkı yoktur.

31 Mart’ta ülkemizin kentlerinde ortaya çıkan bahar havası; haktan, hukuktan, adaletten, toplumsal vicdandan ve milli iradeden uzak bir kararla tersine çevrilmeye çalışılsa da 23 Haziran’da Ekrem İmamoğlu’nun zaferiyle halkımız yeniden o büyük coşkuya tanıklık edecektir. Bugün bize düşen görev büyük Atatürk’ün yolunda kararlılıkla yürümek ve halkımıza her alanda en iyi hizmeti sunmaktır. Halkımıza, kentlerimize en iyi hizmeti sunmak, her alanda kamu yararını esas almak temel sorumluluğumuzdur.

Haktan, hukuktan, adaletten, bağımsızlıktan, özgürlükten, eşitlikten yana olanlar mutlaka kazanır... Buna inanıyor, bunun için çalışıyoruz... 19 Mayıs’ın 100. yılında büyük Atatürk’ü ve bu ülke için hayatını ortaya koymuş bütün kahramanları şükranla anıyorum... Aynı azim ve kararlılıkla bağımsızlık yolunda yürüyenlere selam olsun...

Rıza Akpolat

Beşiktaş Belediye Başkanı