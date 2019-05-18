Ergin-Larkin

Bu maçı yükselişteki takım kazandı. Evet! Efes yükselişte, Fenerbahçe ise sakatlıklar nedeniyle düşüşteydi. Bakmayın siz maç öncesinde Obradovic’in söylediklerine. Bence kendisi bile inanmıyordu Datome’siz bu kritik maçı kazanacağına. Üstelik Vesely ve Kalinic sakatlıktan yeni çıkmıştı. Efes ise muhteşem bir Barcelona serisinin moraliyle çıkıyordu sahaya. Bir maç fazla oynayarak ritmi de Fenerbahçe’ye göre daha yerindeydi. Ergin Ataman, ortalığı yumuşatıp moral ve fizik olarak yükselişte olduğunu bildiği takımının üzerinden baskıyı da kaldırınca oyun en başından itibaren Efes’in istediği şekilde oynandı. Fenerbahçe’nin dış şutlarda bulamadığı isabetler kendi potasına hızlı hücum olarak dönerken Larkin’i de coşturmuş oldu. Böyle tek maçlarda tek bir oyuncunun ortaya çıkıp kontrolü eline alması oyunun kaderini etkiler. Larkin neredeyse tek başına kolu kanadı kırık Kanarya’yı yenmeyi başardı. Ergin’i, Larkin’i ve Efes’i kutluyoruz.

İmamoğlu’na destek

* Avrupa’nın zirvesindeki Türk derbisinde binlerce basketbolsever, İspanya’nın Vitoria- Gasteiz kentinde bulunan Fernando Buesa Arena’ya akın etti. Karşılaşma öncesi bir grup Fenerbahçe taraftarı, tribünde “Her şey çok güzel olacak” pankartı açıp seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik destek tezahüratları yaptı. İmamoğlu, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iki takım oyuncularını mücadelelerinden ötürü tebrik etti.