Uğurcan’ın gecesi

Trabzonspor rakibine oranla daha istekli başladı maça. Önde basarak oyun kurmasına izin vermedi rakibin. Kolay top kazandı. Bu topları ayağa garanti oynarak sahip olmasını bildi. Sağdan Abdülkadir-Pereira, soldan Novak-Nwakaeme ile kenarları etkili kullandı. Ortadan Yusuf ve Sosa ile de bu oyuncuları destekledi... Topu ceza alanı çevresine ve içine başarıyla taşıdılar. Ancak aynı başarıyı final paslarında gösteremedi. Gol pozisyonu olabilecek bir çok atak, basit pas hatalarıyla eridi gitti. Forvetle üretici ilişki kurulamadı. Sadece Nwakaeme’nin güzel bir vuruşu vardı. Onu da aynı güzellikte Karius çıkardı. Beşiktaş ise oyunu kendi yarı alanında kabul etti. Burak’a atılan uzun toplarla hücum etmeyi düşündü. Birkaç cılız atak dışında ilerde çoğalamadı. ilk yarının son dakikalarında biraz Trabzon yarı alanında gözüktüler. Burak’la çok net bir pozisyon da yakaladılar. Uğurcan, bu pozisyonda açıyı çok iyi kapattı, ayaklarını kullanarak mükemmel çıkardı. Uğurcan, ikinci yarıya da Mirin’in kafa vuruşunu müthiş çıkararak başladı. Ki bu kurtarışın hemen akabinde Trabzon Novak’la golü buldu. Genç file bekçisi bir anlamda maça damgasını vurdu. Bordo Mavililer, golden sonra da Yusuf ve Abdülkadir Parmak’la farkı artıracak pozisyonlar yakaladı. Ancak bu pozisyonlarda Karius gole izin vermedi. Beşiktaş’ın maça tutunmasını sağladı... Son bölümde Trabzon kapandı, hızlı hücumla gol aradı. Beşiktaş ise oyunu Trabzon yarı alanına yıkarak sonuca gitmeye çalıştı. Güneş’in Kagawa hamlesi hem hücumda çoğalmayı, hem de golü bulmayı sağladı. Ancak Karadeniz ekibi çok etkili hızlı hücumlar gerçekleştirdi. İlkinde direğe takılan takılan Yusuf muhteşem vuruşla takımını yeniden öne geçirdi.