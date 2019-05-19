İsteyen kazandı

Trabzonspor, Beşiktaş’ı orta alanda yoğun baskıyla oynatmadı. Bordo-Mavililer pas trafiğini kesince kazandığı bütün topları Beşiktaş kalesinde pozisyon olarak üretti. Ev sahibi, Siyah-Beyazlılardan daha hareketli ve istekliydi. Beşiktaş ilk yarıda anca 42. dakikada Burak Yılmaz’la kaleye ilk isabetli şutunu çekebildi. Orta alanda Necip- Kagawa değişikliği doğru olsa da Siyah-Beyazlıların galibiyetine yetmedi. Çünkü “asabi” Medel, takımına yararlı olamazken Atiba tek başına o bölgeyi savunma ve oyun kurma becerisini yakalayamazdı. Dorukhan ve Gökhan Gönül’ün olmayışı Beşiktaş için büyük bir eksiklik olarak dikkati çektiyse, bunda en önemli faktör diğer futbolcuların baskı karşısında yetersiz kalmalarıydı. Trabzonspor; Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf ve hareketli Rodallega’nın yanı sıra onlara katılan Nwakaeme ile kazanmayı hak etti. Bordo-Mavililerin, Ünal Karaman ile yaptığı bu çıkış futbolumuz adına dikkat edilmesi gereken bir süreçtir. Sol bek oynayan aynı zamanda golcü kimliği taşıyan Novak’ın fileleri havalandırdığı pozisyonda Abdülkadir Ömür’ün arka direk ortası kalite ve ustalık taşıyordu. Beşiktaş, Quaresma-Ljajic ikilisinden beklediğini alamamasına karşın Kagawa’nın oynadığı süre içinde tek golüyle beraber klas ve kalitesi maça renk katamadıysa, bunda Beşiktaş’ın organize olamaması etkiliydi. Trabzonspor, bu galibiyetle üçüncü olma şansını son haftaya taşıdı. Karius’un çok önemli iki kurtarışı Beşiktaş’ın galibiyetine yetmedi. Burak Yılmaz’ın topla az buluşması da Trabzonspor adına taktik bir başarıydı.