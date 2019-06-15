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Olaylar ve Görüşler

2020’li yıllarda geçerli olacak meslekler

15 Haziran 2019 Cumartesi

Birçok eski bilinen temel mesleklerde bir değişiklik söz konusu olmasa bile teknolojinin gelişimi, yaşam standart­larının yükselmesi, ortalama insan ömrünün uzaması, zamanla yeni gereksinmelerin ve gereklerin ortaya çıkması, yeni mesleklerin doğmasına, oluşmasına neden olmaktadır. 21. yüzyılın meslekleri şu şekilde bir geliş­menin içindedir:

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İMAJ MÜHENDİSLİĞİ: Bu meslek da­lında gerek insanların kendilerinin, gerekse çalıştıkları kurumların imajını değiştirmek, herkesin beğenisini kazanmak, dolayısıyla kârlarını ve etkilerini artırmak ana amaçtır. Bu meslekte birçok bilim dalı da devreye gir­mektedir. Örneğin; sosyoloji, psikoloji, ant­ropoloji, mühendislik teknikleri, sanatsal et­kinlikler vb.

YAŞAM KOORDİNÖTÜRLÜĞÜ: Tekno­lojinin gelişimi, boş zamanların artışı, çalış­ma sürelerinin kısalması ortalama insan öm­rünün uzaması, insanların yaşamlarını de­ğerlendirmede önemli etkenler oluşturmak­tadır. Bu mesleği uygulayacak kişilerin, in­sanların çalışma ve aile yaşamı dışındaki za­manlarını, kişinin isteğine ve mali ve fizik­sel gücüne göre düzenlemeleri gerekecektir.

SAĞLIK KOORDİNATÖRLÜĞÜ: Kişi is­ter çalışsın, ister çalışmasın, sigortalı olsun olmasın, yaşamını bu tip bir sağlık koordi­natörüne bağlayabilecektir. O kişiler, sağlı­ğınızla ilgili her konuda sizin adınıza planla­ma yapacak, devreye sokacak ve sonucunu size göre alacaktır.

ULUSLARARASI AVUKATLIK: Dünya ülkelerinin, teknolojik gelişimler ve ulusla­rarası ticaret sonucu, globalleşme sürecinde birbirine yaklaşması, ortak projeler üretme­leri, birlikte çalışmanın gereğinin yasal yol­lardan gerçekleşmesi bu meslek dalını çok güncel yapmaktadır. Bu tip donanımlı, bilgi­li, lisan bilen hukukçulara çok büyük gerek­sinme olacaktır.

TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ: 21. yüz­yıl bir bilgi çağı olacağı, hemen hemen bir­çok eve, örneğin, kısa sürede “internet” bağ­lantılı bilgisayar gireceğine göre, bütün bu tip devrelerin planlanması, kurulması, çalış­tırılması, gerektiğinde onarımı, tüm bu ko­nuları bilen mühendisleri, uzmanları gerek­tirecektir.

EĞLENCE UZMANLIĞI: İnsan yaşamı­nın standartlarının yükselmesi, bazı kişile­rinkısa sürede istedikleri maddi olanakla­ra sahip olmaları, onları diğer alanlara yö­neltmektedir. Bu alanlardan biri de “eğlence sektörü”dür. Bu sektör ülke ve ülkeler arası alanları kapsayacaktır.

MALZEME MÜHENDİSLİĞİ: Artık çok hafif, çok dayanıklı, tüm mekaniksel ve elektriksel nitelikleri çok iyi olan üstün mal­zemeler istenmekte ve her gün daha mü­kemmelini bulmak için çalışılmaktadır. Bu mühendisler, örneğin, yarının mükemmel kâğıt elbiselerinin malzemesini de bulacak­lardır. İleri seramik ve kompozit malzeme­lerin gelişimiyle bu alanlarda yeni tip mü­hendisler ve uzmanlar ortaya çıkacaktır, çok aranılacaklardır.

İNTERNET VE CD GAZETECİLİĞİ: 21. yüzyılın ilk çeyreği içinde, çok büyük bir olasılıkla, insanlar görüntüleri TV’lerden, haber ve makaleleri internet bağlantılı bilgi­sayar monitöründen izleyeceklerdir. Önemli haberler, bilgiler, etkinlikler compact diskle­re belki de isteğe göre satılacaktır, gerekirse saklanabilecektir. Radyo, TV ve internet si­teleri program yapımcılığı daha da önem ka­zanacaktır.

YENİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ: Bir bilgisayar mühendisinin, iyi bir sistem analisti, iyi bir database uzmanı, iyi bir ya­zılımcı da olması gerekmektedir. Böyle bilgi­sayar mühendisleri, geleceğin de en aranılan kişileri olacaklardır.

YENİ ELEKTRONİK, ELEKTRİK, MAKİ­NE, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ: Bir işletme­de bir bütünü tamamlayan bu mühendislik dal­larında yetişenler, satış mühendisliği, servis mühendisliği, tanıtım mühendisliği, proje mü­hendisliği, vardiya mühendisliği yanında artık kalite güvence mühendisliği, mekatronik mü­hendisliği, lojistik uzmanlığı, Ar-Ge mühendis­liği de yapmak zorundadırlar.

GEN MÜHENDİSLİĞİ-MİKROBİYOLOG­LUK: Çevrebilimlerinde, kimyasal teknoloji­lerde, orman ve tarım ürünlerinin kullanılma­sında ve korunmasında “gen teknolojisi” dola­yısıyla gen mühendislerine çok büyük gerek­sinme duyulacaktır. Bunun yanında mikrobi­yologların da önemi artacaktır. Çünkü topra­ğın yapısına uygun bitki türlerinin üretilmesi, denizlerin temizlenmesi, birçok hastalığı ona­racak ilaçların bulunup geliştirilmesi mikro­biyologlar sayesinde olacaktır.

PROF. DR. ATIF URAL
Kocaeli Üniversitesi Kurucu Rektörü

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