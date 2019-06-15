2020’li yıllarda geçerli olacak meslekler

Birçok eski bilinen temel mesleklerde bir değişiklik söz konusu olmasa bile teknolojinin gelişimi, yaşam standartlarının yükselmesi, ortalama insan ömrünün uzaması, zamanla yeni gereksinmelerin ve gereklerin ortaya çıkması, yeni mesleklerin doğmasına, oluşmasına neden olmaktadır. 21. yüzyılın meslekleri şu şekilde bir gelişmenin içindedir:
♦ İMAJ MÜHENDİSLİĞİ: Bu meslek dalında gerek insanların kendilerinin, gerekse çalıştıkları kurumların imajını değiştirmek, herkesin beğenisini kazanmak, dolayısıyla kârlarını ve etkilerini artırmak ana amaçtır. Bu meslekte birçok bilim dalı da devreye girmektedir. Örneğin; sosyoloji, psikoloji, antropoloji, mühendislik teknikleri, sanatsal etkinlikler vb.
♦ YAŞAM KOORDİNÖTÜRLÜĞÜ: Teknolojinin gelişimi, boş zamanların artışı, çalışma sürelerinin kısalması ortalama insan ömrünün uzaması, insanların yaşamlarını değerlendirmede önemli etkenler oluşturmaktadır. Bu mesleği uygulayacak kişilerin, insanların çalışma ve aile yaşamı dışındaki zamanlarını, kişinin isteğine ve mali ve fiziksel gücüne göre düzenlemeleri gerekecektir.
♦ SAĞLIK KOORDİNATÖRLÜĞÜ: Kişi ister çalışsın, ister çalışmasın, sigortalı olsun olmasın, yaşamını bu tip bir sağlık koordinatörüne bağlayabilecektir. O kişiler, sağlığınızla ilgili her konuda sizin adınıza planlama yapacak, devreye sokacak ve sonucunu size göre alacaktır.
♦ ULUSLARARASI AVUKATLIK: Dünya ülkelerinin, teknolojik gelişimler ve uluslararası ticaret sonucu, globalleşme sürecinde birbirine yaklaşması, ortak projeler üretmeleri, birlikte çalışmanın gereğinin yasal yollardan gerçekleşmesi bu meslek dalını çok güncel yapmaktadır. Bu tip donanımlı, bilgili, lisan bilen hukukçulara çok büyük gereksinme olacaktır.
♦ TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ: 21. yüzyıl bir bilgi çağı olacağı, hemen hemen birçok eve, örneğin, kısa sürede “internet” bağlantılı bilgisayar gireceğine göre, bütün bu tip devrelerin planlanması, kurulması, çalıştırılması, gerektiğinde onarımı, tüm bu konuları bilen mühendisleri, uzmanları gerektirecektir.
♦ EĞLENCE UZMANLIĞI: İnsan yaşamının standartlarının yükselmesi, bazı kişilerinkısa sürede istedikleri maddi olanaklara sahip olmaları, onları diğer alanlara yöneltmektedir. Bu alanlardan biri de “eğlence sektörü”dür. Bu sektör ülke ve ülkeler arası alanları kapsayacaktır.
♦ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ: Artık çok hafif, çok dayanıklı, tüm mekaniksel ve elektriksel nitelikleri çok iyi olan üstün malzemeler istenmekte ve her gün daha mükemmelini bulmak için çalışılmaktadır. Bu mühendisler, örneğin, yarının mükemmel kâğıt elbiselerinin malzemesini de bulacaklardır. İleri seramik ve kompozit malzemelerin gelişimiyle bu alanlarda yeni tip mühendisler ve uzmanlar ortaya çıkacaktır, çok aranılacaklardır.
♦ İNTERNET VE CD GAZETECİLİĞİ: 21. yüzyılın ilk çeyreği içinde, çok büyük bir olasılıkla, insanlar görüntüleri TV’lerden, haber ve makaleleri internet bağlantılı bilgisayar monitöründen izleyeceklerdir. Önemli haberler, bilgiler, etkinlikler compact disklere belki de isteğe göre satılacaktır, gerekirse saklanabilecektir. Radyo, TV ve internet siteleri program yapımcılığı daha da önem kazanacaktır.
♦ YENİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ: Bir bilgisayar mühendisinin, iyi bir sistem analisti, iyi bir database uzmanı, iyi bir yazılımcı da olması gerekmektedir. Böyle bilgisayar mühendisleri, geleceğin de en aranılan kişileri olacaklardır.
♦ YENİ ELEKTRONİK, ELEKTRİK, MAKİNE, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ: Bir işletmede bir bütünü tamamlayan bu mühendislik dallarında yetişenler, satış mühendisliği, servis mühendisliği, tanıtım mühendisliği, proje mühendisliği, vardiya mühendisliği yanında artık kalite güvence mühendisliği, mekatronik mühendisliği, lojistik uzmanlığı, Ar-Ge mühendisliği de yapmak zorundadırlar.
♦ GEN MÜHENDİSLİĞİ-MİKROBİYOLOGLUK: Çevrebilimlerinde, kimyasal teknolojilerde, orman ve tarım ürünlerinin kullanılmasında ve korunmasında “gen teknolojisi” dolayısıyla gen mühendislerine çok büyük gereksinme duyulacaktır. Bunun yanında mikrobiyologların da önemi artacaktır. Çünkü toprağın yapısına uygun bitki türlerinin üretilmesi, denizlerin temizlenmesi, birçok hastalığı onaracak ilaçların bulunup geliştirilmesi mikrobiyologlar sayesinde olacaktır.
PROF. DR. ATIF URAL
Kocaeli Üniversitesi Kurucu Rektörü