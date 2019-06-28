Uyuşturucular, Uyarıcılar… (5)

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 26 Haziran “Dünya Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığı İle Mücadele Gününde” , “Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu’nun” kurulması için yasa önerisini TBMM’ye sundu…

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“Avrupa Birliği’nin (AB)”, “Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin” 98 sayfalık 2019 raporunun, üstelik Türkçe olarak da açıklandığını yazmıştık.

Rapor, AB üyesi olmadığı halde, Türkiye’yi de kapsıyordu. Rapor, 2017 ve 2018 yıllarının verilerini değerlendiriyordu.

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2019’un ilk 2 ayındaki, Türkiye’de narkotik yakalamalarını, geçen hafta yazmıştık. Sonraki dört ayın (marthaziran) haberleri ise şöyle:

3 Mart Sabah: Brezilya’dan İstanbul’a gelen bir kuryenin üzerinde 5 kilo kokain çıktı.

5 Mart Milliyet: İstanbul polisi, Ekvador’dan İstanbul’a gönderilen muz paketleri arasında, 185 kilo kokaini Ambarlı Limanı’nda ele geçirdi.

7 Mart Sabah: Ankara Emniyeti’nin, son 1.5 yılda uyuşturucu suçundan 15 bin 815 kişiyi yakaladığı, bunlardan 976 kilo esrara, 203 kilo eroine, 450 kilo “MDMA - Ekstasy’e”, 23 kilo kokaine, 270 kilo “skunk’a” el koyduğu, açıklandı…

16 Mart Milliyet: Van’ın Tuşba ilçesinde bir kargo aktarım merkezindeki aramada, narkotik köpek Şila, 15 kilo 540 gram eroin ile 1 kilo 500 gram “metamfetamin” saptadı.

26 Mart Hürriyet-Milliyet: Mersin Narkotik Şube’nin köpeği, şehirlerarası otobüsün bagajında, palamut balıkları içinde, 56 gram kokain buldu. Zonguldak’ta, polis köpeği de bir otomobilde, 1 kilo esrar ve 200 uyuşturucu hap yakaladı.

28 Mart Sabah - Milliyet - Sözcü: İstanbul polisi, 3 farklı uygulamada, 1 milyon 800 bin hap, Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar’ın fotoğrafı bulunan paketlerde 30 kilo kokain, ayrıca İranlı 3 kişinin elbiselerinin astarlarına, özel yöntemle emdirilerek gizlenmiş, 12 kilo afyon sakızı buldu.

7 Nisan Milliyet: Van, Narkotik Şube’nin köpeği Alfa, bir minibüste 50 kilo 30 gram eroin ele geçirdi.

16 Nisan Milliyet-Hürriyet: Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik birimlerince, üç ülkeden 5 ton toz esrar yükleyip Türkiye’ye dönüşe geçen İzmirli balıkçı teknesine Libya açıklarında baskın yapıldı.

20 Nisan Hürriyet-Milliyet: Menemen Savcılığı’nın yönlendirdiği İzmir Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik birlikleri, Moritanya ve Senegal’den yüklenme olayını 4 ay izledikten sonra, bir Türk gemisinde, 5 ton esrar İzmir Alsancak Limanı’na getirildi.

4 Mayıs Sözcü: İstanbul Narkotik Polisi, Arnavutluk’tan “genetiği” değiştirilmiş 1.2 ton esrarı ve Hollanda’dan gelen 550 bin uyuşturucu hapı, Kapıkule üzerinden izledikten sonra, Eyüp Sultan’daki bir depoda baskınla ele geçirdi.

6 Mayıs Milliyet: Trabzon’da polis, bir tuz kamyonunda, 122 kilo 300 gram eroine ele koydu.

8 Mayıs Hürriyet-Milliyet: Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı, helikopter uçuşunda, batık bir ahşap tekneden yayılmış paketlerde, 1 ton 126 kilo “skunk” saptadı. Ayrıca aynı olayla bağlantılı olarak Çanakkale Jandarma Komutanlığı da, 3 kişide 285 kilo daha “skunk” buldu.

2 Haziran Milliyet: Okul önlerini mesken tutan, aralarında bazı Gürcülerin de bulunduğu kişiler, Ankara’da 1 kilo eroin, kilo afyon sakızı, 400 gram “metanfetamin”, 500 uyuşturucu hap ile yakalandılar.

5 Haziran Sabah: Ankara’da bayram öncesinde 30 kilo “skunk”, 1.5 kilo kokain, 21 bin hap, 225 gram “bonzai (yapay esrar)” ele geçirildi.

8 Haziran Milliyet: Süveyş Kanalı’ndan Akdeniz’e giren bir gemiye SAT komandoları, yaptıkları baskında 1 ton 71 kilo eroin yakaladı.

10 Haziran Milliyet: Detektör köpek, Manisa’da “3. Sınıf Emniyet Müdürü’nde” 2 kilo “skunk” saptadı.

18 Haziran Milliyet: İstanbul Emniyeti, iki uygulamada, Arnavutluk’tan getirilen 75 kilo “hibrid” esrar ve 65 bin adet hap ile İranlı 2 kişinin İngiltere’ye, Almanya’ya göndereceği kargoda, 8 kilo afyon sakızı buldu.

20 Haziran Milliyet: Türk Emniyeti, İtalyan ve İspanya yetkililerine, Cezayir açıklarında Moldova bayraklı bir gemide uyuşturucu bulunduğu istihbaratını verdi. Gemide 12 ton esrar ele geçirildi.

20 Haziran Milliyet: Van’da, Alfa adlı köpek bu kez 105 kilo eroin yakalattı. Ayrıca Tokat Erbaa’da 2 bin 550 Ekstasy hapına el konuldu.

22 Haziran Milliyet: Konya Emniyeti, Meram ilçesinde bir imalathanede 65 kilo kubar esrar, 5 kilo toz esrar ve 35 kilo hibrit esrara el koydu.

26 Haziran Milliyet: Yalnızca İstanbul polisi, yılbaşından bu yan 2 ton 581 kilo 671 gram eroin, 415 kilo 287 gram kokain, 4 ton 253 kilo 905 gram esrar, 120 kilo 731 gram “bonzai”, 36 kilo 374 gram “metamfetamin”, 1 kilo 620 gram “amfetamin”, 15 kilo 223 gram Afyon sakızı, 1 kilo 949 gram “khat”, 9 kilo 80 gram “GHB sıvısı”, 8 milyon 627 bin 579 hap ve 730 kök kenevirine el koydu. 786’sı yabancı olmak üzere, 3 bin 276 kişi tutuklandı…

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Ya yakalanamayanlar! Kim bilir kimleri zehirlediler?

Not: Sürecek…