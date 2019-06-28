Pompeo ve Kushner Bilderberg Zirvesi’nde!

Ortadoğu’da yeni haritalar çizilirken, Doğu Akdeniz’de ve bölgemizde Türkiye, için yaşamsal önemde gelişmeler olurken Bilderberg gibi gündemi gizli bir düşünce kuruluşunda ülkemiz hakkında neler konuşulduğunu merak etmez misiniz?

30 Mayıs 2019 günü İsviçre’nin Montrö (Montreux) kentinde başlayan, dünyaca ünlü birçok devlet adamının katıldığı ve 2 Haziran günü sona erdiği basınımızda kısa bir haber şeklinde yer almıştır. (Hürriyet, 2 Haziran 2019)

Başta eski ABD Dışişleri bakanlarından Henry Kissinger olmak üzere NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda Başbakanı Mark Rukke, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in ve daha birçok ünlünün katılımıyla zirvenin önemli bir foruma dönüştüğü haberlerden anlaşılmaktadır. (Hürriyet, 2 Haziran 2019)

Bilderberg nasıl bir kuruluştur

Körfez de ABD-İran arasında gerilim tırmanırken, Beyaz Saray “askeri harekât hâlâ masada” açıklamasını yaparken Bilderberg Zirvesi’ne ABD Başkanı Trump’ın başdanışmanı ve damadı, Musevi kökenli Jared Kushner ile Dışişleri Bakanı Pompeo’nun da katılmaları dikkatlerden kaçmamıştır. Ancak asıl dikkat çekici olan damat Kushner’in ABD-İran krizi doruk noktasına ulaşmışken İsrail-Filistin sorununun çözümü için hazırladığı “Yüzyılın Anlaşması” hakkında ayrıntılı bilgi sunmasıdır. (Hürriyet, 2 Haziran 2019)

Kushner’in hazırladığı sözde Arap devletlerinin ekonomilerini kalkındırmak için 50 milyar dolarlık bir yatırım fonu oluşturulmasına ilişkin plan daha çok İsrail’in güvenliği ile ilgilidir ve İsrail’in güvenliği ABD dış politikasının temelini oluşturmaktadır. Filistin’in bu plana tepki gösterdiği ve kendi geleceği için sakıncalı bulduğu biliniyor.

Peki dünya liderlerinin, CIA, FBI direktörlerinin NATO genel sekreterlerinin , ABD senatörleri ve Kongre üyelerinin, çeşitli ülkelerin cumhurbaşkanları, muhalefet liderleri ve milletvekillerinin her yıl katıldıkları Bilderberg nasıl bir kuruluştur? Dünyamıza huzur getiren, sorunları barışçı yollarla çözümleyen bir düşünce kuruluşu mudur? Yoksa , “özgürlük” ve “demokrasi” adı altında savaştan başka bir çözüm yolu düşünmeyen, küresel gücün buyruğuna göre hareket eden bir kurum mudur?

Bilderberg, toplantıları gizli, gündemi basına kapalı “gizemli” bir düşünce kuruluşudur. Kurucuları arasında Lord Rothchild ve David Rockefeller yer alır. Üyeleri arasında Amerikan başkanları ile Paul Wolfowitz, Zbigniew Brzezinski, Tony Blair ve daha birçok ünlünün bulunması bu kulübün önemini artırmaktadır.

İngiliz gazeteci Bill Hutton “The Guardian” gazetesinde yayımlanan 4 Haziran 2004 tarihli makalesinde Bilderberg toplantılarına katılanları şöyle sıralamıştır.

Başkanları, başbakanları, maliye bakanları, gelecek vaad eden siyasiler, büyük borsa yatırımcıları, uluslararası bankaların temsilcileri,büyük medya kuruluşlarının başkanları, diplomatlar ve akademisyenler.

Yeni Dünya Düzeni’ni ABD ve Batı çıkarları doğrultusunda yönlendiren Bilderberg’in “devlet içinde devlet” olarak tanımlanan Dış İlişkiler Konseyi ‘ile (Council on Foreign Relations) tam bir eşgüdüm içinde çalıştığı, Atlantik Konseyi ile birlikte yaptığı çalışmalarla NATO’ya da yol göstericilik görevini üstlendiği bilinmektedir.

Ortadoğu’da yeni haritalar çizilirken, Doğu Akdeniz’de ve bölgemizde Türkiye, için yaşamsal önemde gelişmeler olurken Bilderberg gibi gündemi gizli bir düşünce kuruluşunda ülkemiz hakkında neler konuşulduğunu merak etmez misiniz?

DAVER DARENDE

(Emekli Diplomat, Yazar)