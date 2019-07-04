Trabzonspor ve Bizim Neslin Uşakları

Trabzonspor alt yapısı ile ilgili methiyeler düzülürken, bu işin Trabzon’daki mimarlarından Özkan Sümer’le tanışma anımız şekillendi zihnimde.

Trabzonspor 1977-1983 yılları arasında Altın Kolye Futbol Turnuvası’nı düzenliyordu. O turnuva bir alt yapı kaynağıydı.

80 öncesi 11-12 yaşlarında küçük bir çocuktum. Beşikdüzü’nden 50 kilometre uzaktaki Trabzon merkeze gittim turnuvaya katılmak için. Zar zor, Ziya Bey’deki kulüp binasına ulaştım ki karşımda Özkan Sümer. Heyecanlanmıştım, çok sıcak karşıladı.

“Otur bakalım. 50 km uzaktan, Beşikdüzü’nden gelip bu turnuvaya katılacaksın öyle mi?” dedi. Şaşırmıştı. Sonrası katıldık, oynadık..

O yıllarda bu turnuva Trabzon’da büyük ilgi uyandırdı.

Çocuklar mesafe tanımaksızın turnuvaya katılırdı. Yetenek kaybını bırakın mantar gibi futbolcu biterdi o topraklarda..

Trabzonspor uzun yıllar bu kaynaktan beslendi.

1983’ten sonra Trabzonspor, kendi kendine yabancılaşmaya başladı. Özkaynak düzeni terkedildi.

Hazır futbolcuya yöneliş başladı. Üretim durdu. Sonrası malum...

İşte 7 kez üst üste düzenlenen Altın Kolye Futbol Turnuvası’nı Bizim Neslin Uşakları (BNU) yeniden hayata geçirdi.

Trabzonspor’un futbolcu üretme fabrikası, çalışmaya başladı. 6-19 Temmuz tarihleri arasında bu yıl üçüncüsü düzenlenecek.

Bu yılki turnuvanın adına, Altın Kolye Futbol Turnuvası’nın mimarı Özkan Sümer’in adı verildi.

2005-2006 doğumlu sporcuların 12-14 kişilik kadrolardan oluşacak 8 kişilik takımlarla katılabileceği turnuva ASKF (Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu) sahasında oynanacak.

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Turnuva katılımı müracaatları TÜFAD genel sekreterliği tarafından kabul edilecek. TFF kurallarına göre planlanan ve resmi hakemlerin görev yapacağı turnuvaya yoğun ilgi bekleniyor...

Trabzon’a ve Türk futboluna hayırlı olsun.

Bu kaynaktan nice Abdülkadir Ömür’ler ve Yusuf Yazıcı’lar yetişecek...