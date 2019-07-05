Uyuşturucular, Uyarıcılar… (6)

Önce bu maddelere göz atalım…

Haşhaş (Afyon – Morfin - Eroin – Kodein) (2):

Bülent Ecevit, 1 Temmuz 1974’te haşhaş ekimini yeniden başlattı. O günden bu yana, köylü haşhaş yetiştiriyor, kozayı çizmiyor, afyon üretimi ise Toprak Mahsulleri Ofisi’nin denetiminde yapılıyor.

1981’de, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde “Alkaloidleri Fabrikası” da çalışmaya başladı. Fabrika, yıllık 25 bin ton haşhaş işleyip afyonundan 100 ton morfin üretimi yapıyor.

Türkiye, gereken denetimi sağladı… Peki, ABD’nin işgalindeki Afganistan’dan kaynaklanan “eroin kaçakçılığını” kim teşvik ediyor?

***

Birleşmiş Milletler’in (BM) uyuşturucu trafiğini izleyen “Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu”, 2018 yılı raporunda şöyle deniliyor:

“Sınırlı tarım arazilerinin savaş sonucu verimsizleşmesi, Afgan halkını afyona yöneltti. Açlıktan ölümlerin yaşandığı 80’li yıllardan itibaren Afganistan’da afyon üretimi hızla yaygınlaştı…”

***

İslami terörü yaratan Taliban’ın “afyon - eroin” kaçakçılığı ile örgüte “maddi destek” sağladığını sanırdım… Yanılmışım…

Raporda şöyle deniliyor:

“2000 yılının yaz aylarına gelindiğinde Taliban, kuzeydeki birkaç bölge hariç ülkenin yüzde 95’inde kontrol sağladı. Taliban lideri Molla Ömer, ‘uyuşturucunun İslama göre haram ve insanlığa karşı suç olduğunu’ belirten bir fetvayla, Afganistan tarihinde ilk kez ülke genelinde afyon üretimini yasakladı.

Afyon tarlaları ve laboratuvarlar imha edildi. Uyuşturucu trafiği kesilerek uyuşturucu baronları en sert şekilde cezalandırıldı. Taliban’ın afyona savaş açması sonucu, aynı yıl afyon üretimi ülke genelinde yüzde 97 oranında azalarak neredeyse sıfırlandı.

Dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan, uyuşturucuyla etkin mücadelesi nedeniyle Taliban’a teşekkür etti!”

***

Dünyanın en kaliteli afyonu, Türkiye’deki haşhaştan üretilir. Yaklaşık 10 kilo afyon sakızından 1 kilo morfin, dolayısıyla eroin elde edilebilir. Bu oran, öteki ülkelerde 5 kilodan 1 kiloya kadar düşer…

Türkiye’de, kaçak eroin laboratuvarı yoktu. Afyon sakızı, göç etmiş “Ermeni bağlantıları” ile Beyrut’a gider, orada morfine; sonra Marsilya’da eroine dönüştürülürdü. Bu yolu, o yörelerde de izlemiştim…

***

BM raporunda, “ABD öncülüğünde Taliban rejiminin yıkılmasından bu yana Afganistan’ın giderek artan biçimde bir uyuşturucu devletine dönüştüğü” belirtiliyor.

Afganistan’da üretilen eroin, yüzde 17’lik artışla 4 bin 200 tona yükseldi. (Bunun için 80 bin ton kadar afyon sakızı gerekli… Kaçak ekim alanının büyüklüğünü düşünebilirsiniz!)

Afganistan, günümüz itibarıyla dünya afyon üretiminin yaklaşık yüzde 90’ına sahip. Bu rakam, Taliban rejiminin devrilmesinden bu yana kaydedilen en yüksek miktar ve bu nedenle “eroinin anavatanı” olarak kabul ediliyor…

***

2011’de yayımlanan bir başka raporda, ABD askerlerinin afyonun “en önemli müşterilerinden biri olduğu” gösterildi. Raporda, 11 bin 200 ABD askerinin “uyuşturucu kullandığı, gerçek rakamın ise çok daha yüksek olduğu” belirtildi.

Afganistan’dan yabancı güçlerin büyük oranda çekilmesinin ardından Kâbil hükümeti, ABD’yi sözünü tutmamakla eleştiriyor. Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yeniden yükselen afyon üretiminin, ABD’nin söz verdiği mali yardımı geciktirmesinin sonucu olduğunu söylüyor.

ABD’nin Afganistan’ı işgali, haşhaş ekimini, dolayısıyla eroini rekor düzeye çıkardı. İşgal başladığında, 7 bin 606 hektar olan haşhaş ekimi, 2017’de 328 bin hektara çıkmıştı!

Türkiye’de, eroin laboratuvarları yoktu! ABD, bu kadar eroin laboratuvarlarını da neden görmüyor?

***

BM Uyuşturucu Kontrol Kurulu üyesi ve önceki başkanı olan Prof. Dr. Sevil Atasoy, “Afgan eroininin yüzde 40 kadarını İran ve Türkiye yakalıyor. Ancak sınırlarımızda aldığımız önlemler nedeni ile 350 ton kadar eroin, Batı Avrupa’ya, Ermenistan ve Balkan yolu üzerinden ulaşıyor” dedi.

***

Sorun, Afganistan’ın komşu ülkelerini de etkiledi. Afganistan, Pakistan, İran’a “Altın Üçgen” ya da “Altın Hilal” deniliyor. Afgan eroininin yüzde 70’i İran ve Pakistan üzerinden ve sonra Türkiye’den geçerek pazarlanıyor. 4 yıl önce Pakistan, afyondan tamamen arınmış bir ülke olarak bilinirken, şimdi Afgan sınırına yakın yerlerde de haşhaş tarlaları görülüyor.

Pakistan’ın uyuşturucu ile mücadele biriminin başkanı Nedim Ahmed’e göre Afganistan’dan giren yüklü miktardaki “afyon ve eroin” nedeniyle “ülke tam bir krizle karşı karşıya!”

Yetkililer, Pakistan’da kullanılan ortak şırıngalar aracılığıyla (HIV- AIDS) virüsünün yayılışından da kaygılı…

***

Alman istihbaratından (BND) sızan bir belgede, Afganistan’daki Alman kuvvetlerinin de uyuşturucu trafiğine karıştığı ortaya çıktı. Kuzey Afganistan Emniyet Müdürü Muhammed Davut, 2011’de üst düzey 6 Alman askeriyle birlikte bir canlı bomba saldırısında öldürüldü.

Not: Sürecek…