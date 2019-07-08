Kırkpınar sıcağında sıcak buluşma

“Altta kaldım diye yerinme, üste çıktım diye sevinme” diyordu cazgır Er Meydanı’nda...

Evet, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 658’inci final günü için Edirne Sarayiçi’ndeyiz. Sadece biz değil; güreşin, sporun, Trakya’nın yanından geçen binlerce kişi akın etmişti serhat vilayetine... Dile kolay, 658’incisi yapılıyordu geleneksel güreşlerin...

Esnaf düğün bayram etti, oteller adam almadı, Edirne geleneği tava ciğer kapış kapış gitti.

Güneşin en tepeye çıktığı saatlerden akşama kadar çeşitli boylardaki kapışmalar izlendi.

Ve final saati gelip çattığında artık soluklar tutulmuştu. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan İBB’nin çifte mazbatalı başkanı Ekrem İmamoğlu’na, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’dan TBMM Başkan Vekili Levent Gök’e kadar herkes yerini almıştı. Tribünler zaman zaman, “Her şey çok güzel olacak” sesleriyle inledi. 36 derece sıcaklıkta finale kadar gelen Orhan Okulu’yla Ali Gürbüz çayıra çıktığında soluklar tutuldu. Bir yolunu bulup içeri giren 20 bin güreşseverle dışarıdaki en az 10 bin kişinin alkışları ve davullar eşliğinde başlayan finalin peşrev faslı bile yüzlerce, binlerce kilometre yapıp buraya gelenlere harcadıkları emeği, parayı helal ettirdi. Yerel seçimlerde değişen Türkiye siyaseti, Kırkpınar’a da yansımış oldu. Altın kemer için mücadele eden iki isimden Ali Gürbüz Antalya, Orhan Okulu ise Ankara ASKİ sporcusuydu ve iki büyükşehir de 31 Mart’ta CHP’ye geçmişti. Normal süre berabere bitince şampiyonu puanlama belirledi. Çayırdaki CHP finalini, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sporcusu Ali Gürbüz kazanırken Ankaralı Okulu da gümüşle yetindi. Madalya töreninde ödülünü alanlar, Ekrem İmamoğlu önünde resim çektirme kuyruğuna girdi. İBB’nin yeni başkanı da kimseyi kırmadı. Toplu fotoğraf ise siyasetin tüm taraflarını buluşturmuştu. CHP ve AKP’liler dostça görüntü verdi. Gün biterken güreşseverler “seneye buluşalım” diyerek vedalaşacak, dereceye giremeyenler ise Trakya Birlik’in 1 teneke zeytinyağı ile avunacaktı.