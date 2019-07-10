CHP emek kurultayı toplamalıdır

23 Haziran ülkemiz siyasetinin kırılma noktası olabilir eğer CHP bu fırsatı iyi değerlendirirse. 23 Haziran, seçmenin AKP’ye güveninin erimeye başladığının göstergesidir. Siyasette iktidarda olan seçmenin güvenini yitirmeye başladı mı bu düşüşü önlemek zordur. Bu nedenle CHP, eğer iktidar olmak istiyorsa, mutlaka bir atılım yapmalı, seçmene bir iktidar programı sunmalıdır. Bunun için tüzüğünde ve parti programında önemli değişiklikler yapmak zorundadır. 1 Temmuz’da toplanan genişletilmiş parti meclisinde konuşan sayın Kılıçdaroğlu,”CHP bundan sonra iktidar odaklı çalışacaktır” diyerek CHP’nin iktidar olma kararlığına değinmiştir. Bu doğru bir yaklaşımdır ama hiçbir demokratik ülkede hiçbir parti seçmene yeni şeyler söylemeden, daha iyi bir yaşam umudu vermeden oturduğu yerde iktidar olamaz. O nedenle CHP iktidar odaklı çalışmasına bir an önce başlamalı ve seçmene iktidar olma kararlığını göstermelidir.

CHP ve emek kesimi

CHP sosyal demokrat bir parti olmak zorundadır ve sosyal demokrat partiler ağırlıklı olarak güçlerini emekçilerden ve emek örgütlerinden alırlar. Emek deyimini geniş kapsamlı olarak mavi yakalı sanayi işçilerini, beyaz yakalı hizmet sektörü çalışanlarını ve tarım sektöründe çalışanları kapsamak üzere kullanıyoruz. Bu saydığımız kesimlerde çalışanların sayısal gücü bir sosyal demokrat partiyi rahatlıkla iktidar yapacak çoğunluktadır. Yeter ki CHP bu kesimlerin sorunlarına dokunabilsin ve çözümler üretebilsin. Ecevit dönemi hariç, CHP bugüne kadar emek kesimini ıskalamış ve emeğin sorunları konusunda çözümler üretememiş, kurduğu emek büroları kısır ve yüzeysel çalışmalar yapıp temel sorunları kucaklayamamıştır.

Emek kurultayı iktidarı getirebilir

Bugün çalışma yaşamını düzenleyen yasalarda birçok eksiklik vardır ve bu yasalar çalışanları işyerlerinde ve örgütlenme (sendikalaşma) sürecinde yeterince koruyamamaktadır. İşverenler kolayca işçi çıkarabilmekte, işe iade davaları yıllarca sürebilmekte, bu nedenle iş güvencesinin hiçbir anlamı kalmamaktadır. 4857 sayılı İş Yasası, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Yasası, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, 4447 sayılı yasada düzenlenen işsizlik sigortası hükümleri, tarım sektörü ile ilgili düzenlemeler yeniden ele alınmalı ve CHP bir emek kurultay toplamalıdır.

Bu kurultay öncesinde sosyal siyasetle ilgilenen akademisyenler, sendika ve konfederasyon temsilcileri, işyerlerinden belli sayıda işçi temsilcileri davet edilmeli ve Kurultay öncesinde değişik konularda komisyonlar kurularak bu konularda öneriler hazırlamalı ve toplanacak kurultayın onayına sunulmalı çalışma yaşamına yeni bir düzen getirilmelidir. Bu düzen sayıları 60 milyon dolayındaki çalışanı ve bakmakla yükümlü oldukları insanları ilgilendireceğinden ilk genel seçimde bunların desteği mutlaka CHP’den yana olacaktır.

Sendikalar demokrasiyi korumak zorundadır

Varlıklarını demokrat düzene borçlu olan sendikalar demokratik düzeni korumak zorundadır. Bugün ülkemizde demokrasi yörüngesinden sapmış ve tek adam rejimi diye dünya siyasetinde örneği olmayan partili Cumhurbaşkanı dönemini yaşamaya başlamıştır. Sendikalar demokratik düzeni koruyamadığı için ülke ekonomisi, dış siyaseti, hukuk düzeni tarifsiz yanlışlar batağına gömülmüştür. Misyonunu yok etmiş üç tane konfederasyonun ve birbirlerini yok etmeye çalışan 160 işçi sendikası ile ne demokrasi ne de işçi sınıfının çıkarları korunabilir. Öyleyse işçi sınıfına ve sendikacılığımıza yeni bir düzen ve yeniden demokrasi umudu için bir emek kurultayı kaçınılmazdır.

Umarız bir CHP iktidarı için çalışanlar için yeni bir dünya sloganı yaşama geçirilir. Böylece en yüce değerin sahibi emekçiler ve demokrasi güçlenir, kurulacak parlamenter düzenle ülkemiz yeniden aydınlanır.

DR. ENGİN ÜNSAL

Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Öğretim Üyesi