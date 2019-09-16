Devletin resmi tarikatı “Menzil”in her gün yeni haberlerini okuyoruz. Siyasal İslamcılık doğal olarak örgütlenmesini tarikatlar, cemaatler üzerinden yürütüyor. Fethullah’la kavga ne zaman, hangi gerekçeyle çıktı ona bakalım. İlkesel bir ayrılık mıydı söz konusu olan, çıkar çatışması mı? Hepimiz biliyoruz ki, eğer Erdoğan iktidarı daha çok paylaşsa, yola çıkıştaki koalisyon devam ederdi. Yarın dengeler bozulursa Menzil de “METÖ” olur. Tüm cemaat ve tarikatlar siyasal örgütlerdir. Tehlikelidir. Devleti kendi anlayışları doğrultusunda yönetmek isterler. Her türlü numarayı yaparlar. Siyasal İslam derin pragmatizm (yararcılık) içeren, hileyi amaca giderken meşru gören anlayıştır. Hiçbir ilkesi olmayan, kolayca kılıktan kılığa giren siyasal İslamcılarla mücadelenin güçlüğü buradan gelir.

Bazen kravatlı, elinde rakı kadehiyle görürsünüz onları. Kimi zaman CEO olarak şirket başında, bazen dershane öğretmeni olarak çıkar karşınıza. Hekim olur örneğin. Bakarsınız akademik sıfatları üst üste yığmış ekranlarda boy gösterir. Bu kişilerin ortak özelliği “liberal” tezlerin arkasına gizlenmeleridir. Onlarla başa çıkmanın tek yolu, sağlıklı zihinle “ilericilik/gericilik” farkını tahlil etmiş olmaktır. Aksi halde demokrasi oyunu içinde kendinizi “Abant Platformu” kürsüsünde bulabilirsiniz.

Gericiliğe ilkesel olarak karşı çıkarsanız risk ortadan kalkar. Siyasal İslamcı ne denli “liberal” parıltılı cümleler kursa da, kendini ele verir. Kolayca “ateist” kılığına giren bu kişiler, söz konusu “devrimcilik” olunca gizlenemezler. Fethullahçılarla defalarca bunu sınadık. Bize tarikatları “sivil toplum kuruluşu” diye satmaya çalıştıkları tartışmaları anımsayın. Zaman gazetesinde, Samanyolu’nda neler yazıldı, söylendi; belleğinizi yoklayın.

Menzilciler diğeri kadar usta değil veya gizlenme gereği duymuyorlar. Görünür olmak “güç gösterisi” anlamına da geliyor. Bir tür dokunulmazlıkları olduğunu, imtiyazlı hallerinin altını çiziyorlar. Siyasal İslamcılar simgeleri de iyi kullanır. Şehrin göbeğinde koca hastane açıyor Menzilciler, şeyhleri gelince, bilimci sandığımız tipler (hekimler) gerçeğine dönüyor. İbretlik tabloydu bu. Meseleyi daha iyi anlatmak olanaklı değildir. Eskişehir’de Menzil’e ve devlete direnen köylüler tarihi görev yapıyor. Ciddiyetle destek olmak gerek.

Henüz ortada METÖ yok. Ancak tutulan yol öyle gösteriyor ki, boşluğa talip olan bir tarikat bu. Fethullahçılardan açılan görevlere (!) Menzilciler geliyor. İlerici, aydınlanmacı kimse için fark nedir söyler misiniz? Bunu şunun için söylüyorum, sıkça yineledim ideolojik kavga vermezseniz, sonuçta hep kazanan “gericilik” olur. Göz kamaştıran sandık sonuçları, belli süre mutlu eden koltuk gücü hızla kaybolur, eskir. Özellikle yerel yönetimlerde görev yapanlar; okulöncesi eğitim, çocuk ve kadın hakları konusunda katı tutum takınmalı. Elbette çevre ve hayvan meselesi de öncelikli. Ancak gericilerin turnusolü kadın meselesidir. RTE’nin belediye başkanlarını toplayarak önlem aldığını, başlarına buyruk davranmalarına izin vermeyeceği vurgusu yaptığını düşünüyorum. Buna karşı koruma kalkanı ilkesel, siyasal net tavırdır.

Erdoğan inatla: “Hizmet makamı” diyor, “devri sabık yaratmayın” anımsatması yapıyor. Niye? Kendi siyasal hareketini biliyor da ondan. Eğer ideolojik ısrar olursa nasıl sonuçlar alınacağını da görüyor. Başta CHP belediyeleri olmak üzere, tüm muhalif yapıların buna dikkat etmesi gerekir. Saray’a selam çakarak ömürleri uzamaz. Ama dirençli, adil, ilerici tutum takınırlarsa “halk” yanlarında olacaktır.

Bizim seçmenimizin sadakati yoktur, “ne aldım, ne veriyorum” diye bakar. Yazık ki böyle! Bu ölçüye göre “Halk Ekmek” de önemli, çocuk tiyatrosu da! Evde sağlık uygulaması kadar, şehrin operasını da dert etmek gerekir. Diyeceğim, “yakında seçim var, herkesi memnun edelim” anlayışı doğru yol değildir. İnsanları tarikatların kucağından kurtarmak için büyük fırsat yakalandı. Bunu tüm ülkede, tutarlılıkla uygulamak gerekir. Yineleyeceğim; gericilikle girilecek tek ilişki “mücadeledir”!