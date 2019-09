Eğitimde ilk ve ikinci 100 günlük eylem planları sevdası platonik aşka mı dönüştü?

TRT namı diğer Türkiye Radyo Televizyonu.Hemen har daim iktidarların etkisi altında kalmış ,ancak bu dönem ki kadar hiç kalmamış, hepimizin ödediği vergilerle faaliyet yürüten kamu kurumu. Özerk ve tarafsız olması gereken bu kurum son yıllarda bu vasfını tamamen yitirerek yaptığı tek yanlı yayınlarla halkın sesi olma ve toplumu doğru bilgilendirme görevini de yerine getirmez noktaya ulaşmıştır.Bir bakıma aklı tutsak alınmıştır. Öyle bir tutsaklık ki,9 yaşındaki çocuk aklının ekolojik duyarlılığını sansürleyecek kadar ileri gidebilmiştir. Geçtiğimiz günlerde TRT’nin çocuk programına bağlanan 9 yaşındaki Utku, kaz dağlarında yapılan doğa katliamından söz etmek istediğinde hemen konuşması kesilerek yayından alınmış ve bir daha konuşturulmamıştır.

Oysa ki biz eğitimciler çocuklara;sorgulamayı,eleştirmeyi,özgür bilimi ve aklı öğretiriz…

Evet evet biz eğitimciler çocuklara; sorgulamanın,eleştirel düşünmenin, özgür bilimin ve aklın önemini öğretmeye çalışır,doğanın ve çevrenin korunması ve bu konuda bilinçli birer eylemci olunması gerektiğini anlatırız. Bu tür katliamlara karşı duyarlı olmayı öğrenen Utku, nereden bilsin bağlandığı hem de kendisi için yapıldığını düşündüğü bir çocuk programında duygularını ifade etmeye çalışırken konuşmasının kesileceğini,çocuk yaşta sözlerinin ülkenin radyo ve televizyonu tarafından sansürleneceğini.Bu bir sansürdür.Hayatın her alanında görülmekte olan sansürün bir parçasıdır.Sunucunun özür dilemiş olması yetmez,kurumsal olarak TRT, çocukların sözleşmelerden doğan konuşma ve kendini ifade etme özgürlüğünü yasaklayarak çocuklara karşı suç işlemiştir.Bu suç yaptırımsız kalmamalıdır.

Hocam birazda tam gün eğitimden ve mahalle okulundan konuşalım istiyorum.Noldu bu,”en iyi okul,eve en yakın okuldur” olayları…

“Mahalle Mektebi” Sevdası Platonik Aşka Dönüştü

Ortaöğretimde tam gün eğitim uygulaması son yıllarda yapılan okul,derslik ve açıköğretime yönelim nedeniyle %90’nın üzerine çıkmıştı.Ancak iki yıldır uygulanmakta olan LGS sonrasi yaşanan yerleştirmelerin yarattığı yığılmalar özellikle sınavla öğrenci almayan Anadolu Liselerinde hızla ikili öğretime geçişi/dönüşü beraberinde getirdi. Olumlu giden göstergelerin olumsuza dönmesi Anadolu Liiselerini tercih eden öğrencilerde ve ebeveynlerinde büyük umutsuzluk ve düş kırıklığı yaşanmasına neden oldu.An itibarıyla özellikle Ankara’da 22 lise,İstanbul’da onlarca ,Adana’da 17 lise,Bursa’da 6 lise,Mersin 10 lise,G.Antep,Antalya gibi büyükşehirler başta olmak üzere pek çok ilde Anadolu Liselerinde tam gün eğitimden ikili eğitime dönüş başlamış ya da başlamak için hazırlıklar yapılmaktadır. Gelecek yıl liselerin tamamına yakını ya çok kalabalık sınıflı ya da ikili öğretime geçmiş olacaktır. Bu saptamamız, 2012-13 eğitim öğretim yılında başlayan 4+4+4 ‘lük sistemin ilk yılında 1.sınıfa kaydı yapılan ve bu yıl 8.sınıfta olan 1.687.879 öğrenciye dayanmaktadır.Hemen her yıl 9.sınıfta öğrencilerin %25’I sınıf tekrarı yapmaktadır. Her iki rakam toplandığında gelecek yıl 9.sınıfta okuyacak öğrenci sayısı yaklaşık 2 milyona ulaşacaktır. An itibarıyla 1 milyon öğrenci ortaöğretim kurumlarında öğretim görmektedir.Bu durumda gelecek olan 1milyon öğrenciye yetecek kadar(35 bin) yeni derslik yapılması gerekecektir.

Yani yattı mı mahalle mektepleri işi?