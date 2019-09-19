Küreselleşme çağında demokratik kitle örgütleri ne yapabilir?

Toplumsal sorunların sistemle alakalı olduğu unutulmamalıdır. Mevcut sorunlar, sistemden kaynaklandığı için önce sistemi değiştirip dönüştürmek gerekir.

21. yüzyılın ekonomik, sosyal ve siyasal durumunu Ar-Ge yoluyla araştırmak gerekiyor. Dünyayı tanımak, neler olup bittiğini anlamak, çözümlemek ve çözüm üretmek gerekiyor. Emperyalizm şu an içinde bulunduğu krizleri aşmak için başvurduğu tüm işleri öğrenmek ve bunlara karşı alternatif yapılar oluşturmamız gerekiyor. Kamucu bir anlayışla ekolojik yapıyı bozmadan kalkınma yöntemleri bulmamız gerekmektedir. Bu cehennemi, yeryüzü cenneti yapmak insanlık görevidir. Bu talan ve bu sömürüden kurtulmak hem Ortadoğu halkları ve hem de ülkemiz halkının örgütlenmesinden geçiyor.

Emperyalizmin eskortluğu

Gelelim ülkemize, ülkemiz Ortadoğu’da adeta tüm emperyal güçlerin pinpon topu gibi oynatılan küresel güçlerin her şeyini teslim ettiği bir ülke haline geldi. Ülkemiz bu kötü durumu hak etmemektedir. Ülkemizde ise sağ iktidarlar 1950 yılından beri emperyal güçlere siyasetten, ekonomiye, eğitimden, madenlere vb. alan açtılar. Ülkemizin sömürülmesine ve talan edilmesine eskort görevi gördüler. Emperyalist güçler, dünyanın eko sistemini altüst ettiler. Dünya’nın nihai sonunu hazırladılar ve canlılara cehennem yaşattılar. Dünya halkları zaman geçirmeden bu gidişe dur diyecek koordineli internet bağları ile örgütlenme ve bir araya gelme yolunu bulmalıdır. Kamucu ve ekolojik kalkınma modelini örnek alarak üretime ve istihdama yönelik her alan incelenek üretime dönük çareler aranmalıdır. Sosyalizmin modernizasyonu, çağa uygunluğu adaptasyonu göz önünde tutulmalıdır.

Toplumsal sürecin değişim ve dönüşümü bu süreci yaşayan asıl sahiplerine çözdürmek gerekmektedir. Sendikalar, odalar ve tüm demokratik kitle örgütleri koordineli uyumlu bir çalışma ve öncelikleri ortaya koyarak bir çalışma takvimi oluşturabilirler. Ülkemiz 82 milyon bir nüfusa sahiptir. Genç nüfus acil iş ve güvenli bir gelecek beklemektedirler. Bu amaçla üretimi artırıcı tedbirler alınabilir. Demokratik kitle örgütleri öncü rolünü oynayabilir.

Neler yapılabilir?

Tarım ülkesi olarak:

a)Ekolojik tarım her bölgede geliştirilmelidir.

b)Turizm sektörü her alanında geliştirilmelidir. Dünya gelecekte temiz gıda ve temiz suya erişmekte zorluk çekecektir. Ülkemizin toprağını, suyunu, hayvanlarını ve ormanlarını korumalıyız. Gelecek kuşaklara bu mirası aktarmalıyız. Bu miras ileride ülkemize daha çok turistin gelmesine sebep olacaktır. Bu da en önemli istihdam sorununun çözümünde yardımcı olacaktır.

Sistem değişimi gerekli

Toplumsal sorunların sistemle alakalı olduğu unutulmamalıdır. Mevcut sorunlar, sistemden kaynaklandığı için önce sistemi değiştirip dönüştürmek gerekir. Yerelden başlayan ve muhtarlıkları da içine alan çalışmalarla başlamak gerekiyor. Bu süreç öncelik sıralaması yapılarak halkın önceliklerine göre çözüm sırası oluşturulmalıdır. İlgili odalar, sendikalar ve tüm o yöredeki demokratik kitle örgütleri sorunu kaynağında asıl sahiplleri olan halka beraber çözmek zorundadırlar. Mücadelenin gelenekselleşmesi açısından çok önemlidir.

Toplumsal sorunların yaratıcılarını bertaraf ederek toplumun öncüleri her konuda donanımlı, üretken ve hep yeniyi üreten bireyler olmasına önem verilmelidir. Yapılacak her bir şey toplum yararına olmalıdır.

Muzaffer ZERAN

Yazar