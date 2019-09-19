Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde bir imza günü

Cumartesi günü Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Piraye Çay Bahçesi’nde Kars’taki çocuklara yeni çıkan Atatürk Devrimleri’ne Yolculuk (İş Kültür Yay.) adlı kitabımın imza günüydü. Kişisel olmaktan çok toplumsal yanı daha önemli olduğu için anlatmak zorundayım.

Güneşin Çocukları

Ağustos ayıydı, Facebook üzerinden bir mesaj geldi: “ ... EgeTıp89GüneşinÇocukları burs fonu proje koordinatörü olarak ÇYDD ile bir protokol yapmıştık 2 yıl önce... Kars’ta 40, 6-7. sınıf bursiyer öğrencimizle 27-30 Ekim tarihinde Kars’ta coşkulu bir Cumhuriyet Bayramı kutlayalım istedim ve bir program hazırladım. Programımızda 29 Ekim Salı öğleden sonra ‘Yaşasın Cumhuriyet’ konulu bir de panel yapalım ve bu panel sonrasında çocuklarımıza kitap hediye edelim istedim. Bu amaçla bugün sizin ‘Atatürk Devrimlerine Yolculuk’ adlı kitabınızdan 50 adet almıştım... Sizinle Facebook’ta arkadaş olduğumuzu biraz önce fark ettim ve heyecanla yazıyorum, çocuklarımızla söyleşerek kitaplarınızı imzalarsanız çook onur duyarım.”

Bu mesajı yazan ÇYDD proje koordinatörü, doktor, avukat Nurhan Demirhan’dı. O tarihlerde Kars’ta olamayacağımı yazınca, kitapları imzalamamı istedi, sevinçle kabul ettim. İşte bu imza günü ÇYDD bursiyerleri için özel bir imza günüydü. Yazdıklarından, anlattıklarından anladığım kadarıyla o, çalışkan bir Cumhuriyet aydını. Mesajında yazdığı gibi de “Yaşasın Cumhuriyet” diyor, çocuklar okusun, Türkiye aydınlansın istiyor. Hepimiz gibi...

Kars’a bir piyano

Böylesi onur verici bir projeyi desteklemek için hepimize yakışan bir mekânı seçtik, NHKM Piraye Çay Bahçesi’nde buluştuk. Ben kitapları imzalamaya başladığımda Nurhan Hanım da boş durmadı, bir yandan bu özel etkinliğimizin fotoğraflarını çektirdi. Facebook’ta yayımladığını eve dönünce gördüm. Bir yandan da başka projelerini anlattı bana. Bu arada sanatçı Orhan Aydın yan masadaymış, görünce, hemen incelik gösterip masamıza geldi. İki hafta öncesi Eskişehir’de Ataol Behramoğlu Kitaplığı açılışındaydık. Meğer Kars’a gidecek sanatçılar arasında o da varmış. Diyeceğim şu ki, bir imza günü deyip geçmeyin. Hele de konu Cumhuriyet, ÇYDD projeleriyse, konu bireysel olmaktan çıkıyor, toplumsal oluyor ve insan büyük heyecan duyuyor.

Nurhan Hanım’ın anlattığı projeler içinde ÇYDD Kars Şubesi’ne bir piyano almak da varmış. Amaç, hem piyano çalan gençler yetiştirmek hem de müzik sevgisini yaygınlaştırmak...

Kimi siyasetçiler Cumhuriyeti ne denli unutturmaya çalışırlarsa çalışsınlar, çocukları ne denli tarikat okullarına yönlendirmeye, çağın gerisindeki eğitimle, kitapla karşı karşıya getirmeye çalışırlarsa çalışsınlar, Cumhuriyet sevdalısı aydınlarımız yurdun dört bir yanında öylesine değerli çalışmalar ortaya koyuyorlar ki, yazmakla, anlatmakla bitmez. Tıpkı Prof. Dr. Coşkun Özdemir’in Karşıdevrimle Hesaplaşma (Cumhuriyet Kitapları) yapıtında anlattıkları gibi.

Kitaplarımı isim isim her bursiyer çocuğa imzalarken bir yandan anne babasıyla çay bahçesine gelen çocuklar da kitap kokusu almış olacaklar ki, masamıza yanaşıp kitaplara bakmaya, okuma isteklerini yakınlarına duyumsatmaya çalışıyorlardı.

‘Kitap Kokusu’

Kitap kokusu deyince, Kars Kağızman’da doğmuş, memur olan babasının okuduğu üç gazeteden biri olan Cumhuriyet’i hiç unutmamış, bu aşkla yıllardır Cumhuriyet’te çalışan, gazeteci, yazar dostum Mustafa K. Erdemol’un yeni yapıtı Kitap Kokusu ( Can Yay.) geldi aklıma. O da küçük yaşta gazete ve kitap kokusuna tutulmuş. Bir kitabı koklamadan okuyamıyormuş. Bu kitabında yer alan denemelerinde kendinin ve başka yazarların kitap tutkusunu, kitaba ve başka kokulara olan bağımlılıklarını çok sayıda örnekle anlatıyor, aklınızda bulunsun.

Bana özel bir imza günü yaşatan imza günümün çocuklarını buradan sevgiyle kucaklıyorum, sağlık, mutluluk, başarılar diliyorum. Nurhan Demirhan’ı kutluyorum. Ona ve onun gibi çocuklarımızı, gençlerimizi okutmaya çalışan ÇYDD üyelerine teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Yolları açık olsun! Olacaktır da inanıyorum!