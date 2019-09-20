Hatalar zinciri

Yeniden yapılanma gerçeğiyle Abdullah Avcı, takımı hazırlamaya çalışıyor. Birçok değişik futbolcunun oluşturduğu yeni kadrosunu, zayıf rakibi karşısında mutlak kazanma adına sahaya sürdü. Gücünü bilerek oynayan Bratislava, kendi alanında Beşiktaş’ı karşılayıp karşı ataklarla gol aradı. 14. dakikada Karius, tribündeki herhangi bir kişinin yapmayacağı hatayla rakibe 1 gol hediye etti (!).. 29. dakikada Ljajic, penaltıdan beraberliği sağladı. Beşiktaş, 45+1’de Bozhikov’un kenid kalesine attığı golle de 2-1 öne geçti. Ancak Karius’un oyundan atılması gereken faul de yürekleri ağıza getirdi. Yenilen 2. golde bu kez Ruiz’in hatası vardı. Böyle bir gecede zayıf rakibi önünde Beşiktaş’ın geleceğini ‘sıkıntılı’ gördüm. Kanatlarda N’Koudou ve Diaby ile hareketli görünseler de bal yapmaz arıdan farkları yoktu. Orta alanda Ljajic dışında Elneny dikkat çekti. Dorukhan ise arandı. Sahada kötü olan bir kişi daha vardı; o da Estonyalı hakem Tohver’di. Verdiği ve vermediği penaltılarla avantajı görmeyerek oyunun kalitesini düşürdü. Yapılan operasyona rağmen dün gece Beşiktaş’ta eksik olan kalite yetersizliğiydi. Bu şartlarda Abdullah Avcı’nın işi zor. Uzatmalarda yenilen 2 gol ise ‘skandal’ olsa gerek (!).. Güzel olansa çocukların işgal ettiği tribünlerin cıvıltısıydı.