Benim özgürlüğüme katlanacaksın

Tanrı’dan, peygamberlerden, kutsal kitaplardan kuşkulanmadan, gerçekliklerini kurcalamadan; iktidarları eleştirmeden özgürleşemezsin. Özgürleşmeden de çağının çağdaşı olamazsın! Anımsıyorum: Mersin’in Mahmudiye Mahallesi’nde bulunan Kayatepe İlkokulu’nun dördüncü sınıfında (1947) öğretmenimiz Kadriye Toksözlü özgürlüğü “Benim hürriyetim senin hürriyetinin bittiği yerde başlar” diye öğretmişti.

***

Özgürlük serserilik, başıboşluk değildir ama başıbozuktur (sivilliktir) arkadaş! Ama N.F.Kısakürek bizim gibi düşünmemekte ve “İnsan hür değildir; hür olan, eşek veya köpek...” (İdeolocya Örgüsü, s.424) demektedir. N.F.Kısakürek, hayal ettiği “İslam inkılabı”nın yönetim tarzı başyücelik rejiminin özgürlük anlayışını tanımlıyor. Daha sonra da bu tanımlamaya son biçimini veriyor: “Tam frensizlik ve alıkoyucu melekelerden yoksunluk manasına hayvani hürriyet, hayvanlarda bile sınırlıdır ve ona pisliğini örttürecek kadar olsun, bir hicap zabıtası telkin edicidir.”

***

N.F.Kısakürek’in aklı ancak bu kadardır! Benim bildiğim sadece kedi bokunu toprağa gömer. Kim bilir, bir at sever olan N.F.Kısakürek’in atı, kakasını kapalı kapılar ardında alaturka helada yapıyordu. Onun dünyasının hayvanları da yorgan altında çiftleşiyordu. Üstada göre, “Ruh hürriyeti hakikate esir olmakta bulur”muş; “Nefs ise onu her istediğini yapmak manasına alır. Nefsin, Tanrılık iddiasına kadar isteklerine payan yoktur” imiş... Müteşairin “hakikat” dediği şey Tanrı’dır. Somut dünyaya ait gerçekler değil. Bunların tamamı fantezi ve paradoks! Çağdaş insan Tanrı’ya esir olmak için neden özgür olmak istesin; iktidara kafa tutmayacaksa özgürlüğü ne yapsın?

Buna karşın, bir İslamcıya “İnsan özgür müdür” diye sorsan, “İnsan hür değildir; hür olan eşek veya köpektir...” diye cevap verir. Bir dinbaz kafa ile özgür bireysel akıl arasında elbette bu kadar fark olacak.

***

Daha önce kaç kez yazdım, aklını Ortak akıla teslim eden insan özgürlüğünü de yitirmiştir; çünkü bireyliğinden olmuştur. Dinsel Ortak Akıl, “İnsan özgür olamaz, hayvanlar özgürdür” der. Çünkü özgürlüğü “başıboşluk” olarak düşünür. Ama, buna karşın, düşünen bir beyin hapishanede bile özgürdür. Özgürlük “başıbozukluk”tur, sivilliktir. Sivillik eskiden “asker ve rahip olmayan” anlamına gelse de günümüzde çağının çağdaşı, özgür ve bilimsel düşünceli laik vatandaştır!

Bir zamanlar, Anadolu ve Trakya yedi düvelin istilası altındayken, bazı imamlar ezan sesini duyup duyamayacağını, beş vakit namaz kılıp kılamayacağını soruyordu. Özgürlük anlayışı buydu.

***

20 Mayıs 2012 günü “La Plus Belle Histoire de la Liberté”yı (Özgürlüğün En Güzel Tarihi) okurken kitabın bir boş sayfasına şunları yazmışım: “Başbakan Erdoğan geçen ay bir kısım gazeteciyi tasmalı köpek olarak tesmiye etmiş ve kendince bir özgürlük kullanmıştı. Bu gazetecilerden biri çıkıp ‘Sen benim gözümdeki çöpü görüyorsun ama kendi gözündeki merteği görmüyorsun’ dese ne olacak. İktidarın özgürlüğü gazetecinin özgürlüğüne katlanabilecek mi? Özgürlüğü anlamak için önce karşındaki dev aynasını parçalayacaksın. Özgür insan, başbakan olduğu için birine katlanmak zorunda değildir. ” Yedi yıl önce epeyce, bana yakışmayacak kadar, iyimsermişim.

***

Düşünme, düşündüğünü söyleme ve eylem cesaretidir özgürlük. Bu cesarete bedel ödetenler özgürlük düşmanıdır. Yukarıda sözünü ettiğim kitabın gene bir boş yerine şöyle yazmışım: Özgürlük hukuki olduğu kadar felsefi bir kavram. Kitlesel ya da çoğul değil, bireysel. Herkes kendi özgürlüğünü kendi kuracak. Bina gibi. Dikerek. Bilinç işi!”

Şimdi okuyunca bana eksik geliyor bu cümle: Felsefi olan neden siyasi olmasın? Özgürlük, sadece bireysel değil aynı zamanda çoğul, kitlesel, sınıfsal ve ulusaldır. “Özgürlük” deyince aklıma kölelik ve korku, demokrasi, eşitlik, bağımsızlık, barış ve mutluluk geliyor.

***

Sezar ne kadar özgürse, yurttaş da o kadar özgür olmalıdır.