Zefirion... Halikarnassos... Petrium... Bodrum... (Bedroom!) (11)

Bodrumlu süngerciler “tirhandil”, “gulet” tipi yerli yapım teknelerle, “sünger avına” çıkarlardı. Yelkenli bu teknelerle, Akdeniz kıyılarında aylarca “sünger” avlarlardı.

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Yazar Azra Erhat’ın “Mavi Yolculuk” kitabıyla, Türkleri yönlendirmesi bu teknelerle bu geziye çıkanların sayıları arttı. O yıllarda, bu tekneler, Bodrum Kalesi’nin kıyısına yanaşarak demirlerdi. O yıllarda “marina” yoktu!

Bugün Bodrum yarımadasında, Yalıkavak, Turgutreis ve Akyarlar’da “marinalar (yat limanları)” var. Azeri kökenli işadamı Mübariz Mansimov, Yalıkavak Marina’sını satın aldı. Mansimov, Yalıkavak’ta “ultra lüks” otel açmıştı. Mansimov, 129 gemisi ile deniz taşımacılığında dünyanın ilk beşinde yer alan ve 48 şirketten oluşan “Palmali Grubu’nun” sahibidir.

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“Mavi Yolculuk” olgusu, günümüzde kulaktan kulağa yayılarak, “Bodrum odaklı” olarak, yabancıları da aşıladı. Bazı örnekler verelim:

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24 Ağustos 2003, Hürriyet: “Rock müziğin babaannesi” Tina Turner, plakçı sevgilisi Ervin Bach ile Bodrum’da mavi yolculuğa çıktı. Turner, “Geçen yıl söz verdiğim gibi, yeniden Türkiye’ye geldim. 3 hafta boyunca cennet koyları gezip, güneşin tadını çıkaracağım!” dedi.

6 Eylül 2012, Hürriyet: İngiltere Prensi Charles’ın 2. eşi Camilla, Kraliyet jetiyle Bodrum’a geldi, lüks yat ile mavi yolculuğa çıktı.

(13 Ağustos 2017, NTV: İngiliz Daily Mail gazetesi, Prens Charles’ın 1992’de, Prenses Diana ile evliyken, Camilla ile çıktığı, 8 günlük Bodrum mavi yolculuk fotoğraflarını yayımladı! Bu yolculuğa Ahmet Ertegün de katılmıştı…)

27 Haziran 2011, Haber Türk: Hollyvood yıldızları Michael Douglas, eşi Catherima Zeta Jones, çocukları ve arkadaşları, teknelerinin fırtınaya tutulması üzerine, 2 gün Bodrum’da tatil yaptılar. çift, Bodrum’da ünlü “Barlar Sokağında” yürüyüş yaptı. Bir halı mağazasını gezen, bir lokantada balık yiyen ünlü çift, görenleri şaşırttı...

27 Temmuz 2013, Vatan: Dünyanın sayılı zenginlerinden Meksikalı Richardo Salinas Pliego, “Azteca” adlı yatıyla 2. kez geldiği Bodrum, Gümüşlük’te yüzdü.

7 Eylül 2013, Hürriyet: Dünyanın en büyük internet arama motoru Google’ın 6.5 milyar dolarlık patronu, Eric Schmidts, eşi Vendy ile tatil için, beş katlı yatıyla, Bodrum’u seçti. Yat, Türk Bükü’ne yanaşmakta zorlandı!

8 Ekim 2013, Milliyet: Bodrum’a Rus milyarder akını... Rus işadamları Andrei Scoch ve Alişar Usmanov, adı açıklanmayan bir Türkün doğum günü için, 99 metrelik yatları ile Bodrum Yalıkavak’a geldiler...

11 Ekim 2013, Haber Türk: İngiliz futbol takımı Chelsea’nin patronu Rus milyarder Roman Abramoviç, görkemli yatıyla, Bodrum’da demirledi. Sokaklarda dolaştı, bir kahvede simit yiyip çay içti, 50 Avro (315 TL) bahşiş bıraktı. Korumalarına bir torba simit aldırdı!

16 Ekim 2013, Haber Türk: Rusya’nın 2. zengini Vladimir Potanin, “doğum günü için” kiraladığı, dünyanın “ultra lüks” yatlarından “Nirvana”yı, eşi ve çocukları, “oligark” arkadaşları ile Bodrum’da demirledi.

1 Ağustos 2014, Haber Türk: (Bir Türk TV ve radyosunun sahibi) Avustralya kökenli ABD basın patronu milyarder Rubert Murdoch, 70 metrelik lüks yatıyla Bodrum’a geldi...

5 Ekim 2014, Haber Türk: Bodrum müdavi, Rus milyarder Roman Abramoviç, yıllık Bodrum ziyaretlerine bir yenisini ekledi. Abramoviç ve sevgilisi Dasha Zhuckova özel jetle Bodrum’a geldiler...

29 Temmuz 2015, Hürriyet: İngiltere’nin kadın patronlarından, Yunan kökenli Elena Ambrosiadou (58), dünyanın en uzun yelkenlisi olarak bilinen, üç direkli, “süper lüks” yatı “The Maltese Falcon” ile 8 gün sonra yine Bodrum’a geldi. Hollyvood yıldızı Tom Hanks, Yunan eşi Rita Bilson da yattaydılar.

15 Ağustos 2015, Sözcü: 3.8 milyar sterlin serveti olan İngiliz milyarder Lord Philip Nigel Ross Green; “Lionheart” adlı, 150 milyon dolarlık yatında aktör Kevin Costner ve şarkıcı Lionel Richie’yi, Bodrum’da ağırladı.

8 Temmuz 2016, Sözcü: Yunanistan’ın en zengin işadamı Theodore Angelpulos, lüks yatıyla geldiği Bodrum’da, 100 bin TL’lik alışveriş yaptı.

31 Temmuz 2019, Takvim: “Amazon’un” kurucusu, Jeff Bezos, 400 milyon dolar değerinde, 136 m. uzunluğundaki lüks yatı “Flying Foks” ile Bodrum’a geldi, Yalıkavak ve Gündoğan’a hayran kaldı.

1 Ağustos 2019, Takvim: Dünyanın en büyük elektronik ticaret şirketlerinden “Alibaba’nın” Başkanı John Michael Evans da 80 milyon dolarlık “Vhite Rose of Drachs” adlı lüks yatıyla Bodrum’a yanaştı.

6 Ağustos 2017- 30 Temmuz 2018 - 1 Ağustos 2019 çeşitli gazeteler: ABD’de, ruhsatsız silah taşıma sabıkası fotoğrafındaki yakışıklılığı ile ünlenip mankenliğe başlayan, evli 3 çocuk babası Jeremy Meeks, Sir Philip Green’in kızı Chloe’nin babasının yatıyla Bodrum’a yanaştılar... Çift, hamama gidip keyif yaptı. Baba Lord Green, aktör Costner ile aynı yatla 2015’te gelmişti…

31 Ağustos 2019, NTV: Amazon’un kurucusu Bezos’tan boşandığında; aldığı tazminatla, dünyanın en zengin 3. kadını olan MacKenzie Tuttle, ünlü milyarderin lüks yatıyla tatil için Bodrum’a geldi.

Not: Sürecek…