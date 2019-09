Burs havzasında yeni Ravza’lar

AKP milletvekili Ravza Kavakçı’nın burs hikâyesini ve hâlâ belediyenin aktif personel listesinde göründüğüne ilişkin haberi yaptığımızda, bu ayrıcalığın sadece soyadından dolayı ona yapıldığını düşünmüştük. Meğer İBB’nin burs havzasında birden çok Ravza varmış.

2006-2008 yılları arasında İBB’ye bağlı bir iştirakte çalışan bir okurumuzun verdiği bilgilere göre Ravza Kavakçı’nın da yararlandığı burs, duyurusu 2008 yılının mart ayında personele mail yoluyla duyuruldu. Personele yapılan duyuruda AB ülkeleri ve ABD’de master ve doktora yapmak isteyenlerin de başvuru yapabilecekleri belirtildi. ALES sınavına eşdeğer olarak kabul edilen GRE ve TOEFL sınavları için İBB’de bir kurs açılır. Ardından da sınav yapılır. Görünüşte her şey prosedüre uygun değil mi? Ama AKP yönetiminin açtığı bütün sınavlar gibi bunda da kâğıt üstünde her şey prosedüre uygun olsa da pratikte uygun olmayan hamleler olmazsa kusur kalır malumunuz.

Neyse... Biz öğrendiklerimizi anlatmaya devam edelim. Sınav sonuçları açıklanır. Arkasından da ayrıca bir mülakat yapılır. Mülakatta elbette ki master ya da doktora yapacak kişilerin alanına ilişkin sorular sorulmaz. Ne tür soruların sorulduğunu açıklamaya gerek var mı? Yurtdışında burslu olarak gidecek kişinin aile yapısına, dini akidelere bağlı olup olmadığına ilişkin sorular sonucunda elemeler yapılıyor. Mesleğine ilişkin teknik tek bir soru bile yok.

GRE ve TOEFL sınavları sonrasında burs konusuyla ilgili daire başkanı, “İsimlerini okuyacağım isimler salonda kalsın, diğerleri çıksın” der ve isimleri okumaya başlar. Salonda büyük bir şaşkınlık. Zira sınavdan yüksek puan alanlar ve kursa katılanlar değil, sınavı geçemeyenler ile kursa katılmayanların ismi okunmuştur. Sınavda yüksek puan alanlar ise isimleri okunmadığı için salondan çıkmak zorunda kalmışlar.

Ravza Kavakçı gibi bazı isimler bu bursa özel davet aldıkları için kurs, sınav, mülakat onlar için değil, diğerlerini elemek için yapılmış. Sınavda TOEFL sınavında 40 puan alan Rahime Günay şanslı öğrencilerden biri. Düşük puan almasına karşın ABD’ye gönderiliyor ve 3 yıl kalıyor.

Bir başka şanslı öğrenci Zülfiye Keleş. ABD’ye burs için gönderilen bu hanım kızımız ABD’den hiçbir diploma ve sertifika getiremiyor. Hayırsever belediyemiz “canın sağ olsun” diyerek bu kez de burslu olarak Londra’ya gönderiyor. Londra’da Universtiy of London Goldsmithis College’e kaydı yapılıyor. Londra güzel şehir. Herhalde derslere ayıracak zamanı olamadı. Buradan da bir sertifika getiremedi. Dönüşte burs giderlerini ödemesi gerekiyor belediyeye. Bundan kurtulmanın tek yolu belediyenin kendisini işten atması. Öyle de oluyor. Bir süre sonra Zülfiye Keleş, iş akdi feshedilerek böylece burs bedelini ödemekten kurtuluyor. Ama merak etmeyin işsiz kalmıyor. Bu kez belediyeye taşeron şirket üzerinden geri dönüyor. Geri dönüyor dediysek kâğıt üzerinde. Aynı Ravza Kavakçı gibi işe gelip giderken kendisini gören yok. Bankamatik kartı cebinde nasıl olsa. İşe gelmeye ne hacet?

TEOFL sınavından düşük not alan bir başka öğrenci de Halime Günay. Düşük not aldıysa sorun mu canım? Bedeli İBB’den ödenmek koşuluyla ABD’de bir yıl dil kursuna gönderildi.

ABD’ye burs için gönderilenlere sadece eğitim masrafları ödenmiyor. Aylık 2 bin 500 dolar da yaşam harcaması adı altında bir meblağ veriliyor.

Ravza Kavakçı vekilimize de bu yaşam harcaması adı altında bir bedel ödenmiştir. Kendisinin halen bu bedeli ne koşullarda geri ödediğini ya da ödemeyi düşündüğünü bilmiyoruz. Ayrıca ABD’nin en kötü üniversiteleri arasında yer alan Howard Üniversitesi’nde doktora yapmak için niçin bu kadar borçlanır anlamak mümkün değil. Gerçi Howard Üniversitesi’ne ailece bir bağlılıkları olduğu kesin. Ablası Merve Hanım da bu üniversitede eğitim aldığına göre...

Sözün kısası İBB, kamunun parasını bazı hanım kızlarımız ve beylerimizin kariyer yapıp CV’lerini zengin göstermeleri için, kıytırık üniversitelerde kariyer yapmaları için savurmuş. Şimdi feryat figan ağlaşmalarının nedenlerinden sadece bir tanesi bu.