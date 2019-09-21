Anaların Nöbet Girişimi

Diyarbakır’da annelerin HDP İl Merkezi binasının kapısında yaptıkları eylem üçüncü haftasına girmiş bulunuyor.

Destek için politikacılar hatta bakanlar da annelere ziyarette bulundular. Bu konuda olumlu-olumsuz birçok yorum yapıldı. Anaları HDP binası önünde gösteri yapmaya AKP’nin yönlendirdiği ve desteklediği söylendi.

Anneler, çocuklarının PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söylüyorlar. Hareketin temel noktası budur. Diyarbakır’da oturma eylemini sürdüren ailelere, terör örgütünün İran’daki uzantısı PJAK’ın da aynı yöntemlerle çocuklarını dağa kaçırdığını söyleyen İranlı aileler de katıldı.

Bu eylem kamuoyunda ilgi ile izleniyor. 15 Temmuz sonrası tutuklanan askeri okul öğrencilerinin anneleri de AKP İstanbul İl Merkezi önünde eylem başlattı.

Diyarbakır’daki eyleme katılan aile sayısı iki haftada 43’e yükselmiş bulunuyor.

İster Cumartesi Anneleri, ister Diyarbakır Anneleri temelde annedir. Anne de doğada çocuğuna en yakın olan kişidir.

Annelerin bu tepkileri son derece önemlidir ve doğaldır. Annelerin, HDP önünde değil de AKP İl Merkezi önünde gösteri yapmasını isteyen kimi yazarlar, siyasiler oldu. Ancak, Diyarbakır’da bu girişimi başlatan annelerin iddiası açık ve yalındır; onlar çocuklarının kandırılarak terör örgütü PKK tarafından kaçırılmış olduğunu söylüyorlar.

Bu nedenle Kuzey Irak’ta konuşlanmış olan Kandil liderlerine verilecek mesaj için HDP İl Merkezi’ni seçmiş bulunuyorlar. Diyarbakır’daki anaların bu anlamlı eylemi aynı zamanda ABD’ye karşı da bir yanıttır. Emperyalist çıkarlar olmasa, Kandil ABD ve AB tarafından desteklenmese bu sorun çoktan çözülürdü.

Güneydoğu’daki Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yüzde 90’a yakın bir çoğunluğu ayrı bir devletçik istemiyor. Vatan toprakları hepimizindir ve onlar kuşkusuz bu haktan vazgeçmek istemiyorlar.