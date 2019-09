Muriç’ten altın gol

Hafta içinde iki ezeli rakip F.Bahçe ve G.Saray’ın yöneticilerinin sözlü kavgalarını üzüntüyle izledim. Yahu biri diğerine zeytin dalı uzatsa ne kaybeder? Ya da hiç konuşmasanız. Kavgalar bitsin diye defalarca bu sütunlardan yazdım. Ali Koç Fenerbahçe’nin başına geçti, işlerin durulacağını düşünürken bir de baktım her şey yine eskisi gibi. Koç’un, Fatih Terim için söylediği “sicili bozuk” ifadesi hoş olmamakla birlikte ortamı gerdi, düello başladı. Terim ile Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç’a cevap verdi. Bu kavga size yakışıyor mu? Ezeli rekabet bu mu? Bu çirkinliğe “dur” deyin ve noktayı koyun. Metin Oktay’ın, Can Bartu’nun kemiklerini daha fazla sızlatmayın. Sağduyu lütfen.

Fenerbahçe’nin dün geceki rakibi Ankaragücü, geride bıraktığımız sezonu 14. sırada tamamlamıştı. Başkent ekibi bu sezon kötü başlangıç yaptı. Kombine alan taraftarları maçlara gitmez oldu. Yönetimin değişmesini istiyorlar. Takımın başında hoca olmadığından yaz kampı süresince futbolcuları teknik ekipten Ayhan Atik çalıştırdı. Ankaragücü ilk üç maçına Atik yönetiminde çıktı, 4 karşılaşmada 3 puan aldı. Bir hafta önce Malatya maçıyla Metin Diyadin Ankaragücü’yle el sıkıştı. Kasımpaşa, G.Birliği, Gaziantep Belediye ve Giresun’u çalıştıran 51 yaşındaki teknik direktör, futbolculuğu döneminde 1998-2000 yılları arasında Fenerbahçe forması da giymişti. Fenerbahçe tarafına baktığımızda bildiğiniz üzere Sarı-Lacivertliler için Alanya deplasmanı hüsran oldu. Bu ve benzeri hüsranları Fenerbahçe Ersun Yanal’la maraton içinde çok kez yaşayacaktır. Çünkü Yanal oyunu iyi okuyamıyor. Takıma hâkim değil. Fenerbahçe taraftarı Yanal’ı seviyor. Varsın sevsin. Fenerbahçe’nin başına bugüne kadar hangi teknik direktör geldiyse sevildi. Bu sevgiler maç kazanıldığında çığ gibi büyürdü. Peki, ya maçlar kaybedildiğinde? Şöyle bir eskiye dönüp defterleri karıştırırsanız hiçbirinin uzun süreli kalmadığını görürsünüz. İsimleri tek tek buradan sıralamayayım. Liste uzun çünkü.

Gelelim dün geceki iki renktaşın maçına. Tribünler dolmuş fark beklentisi var. Adil Rami yeni isim, ne yaptı? Keşke oynamasaydı. Fenerbahçe takım olarak yine kötü. Malatyaspor’dan tam 4 gol yinen Ankaragücü 16. dakikada Orgill’le öne geçiyor. Yenilen golde Rami’nin hatası büyük, yanındaki diğer savunmacılar ortada yok. Bu Fenerbahçe iyi ki Avrupa’da değil. Gustavo çok çalıştı ama tek başına çabası nereye kadar? Deniz yok, sakatlanıp çıktığı ana kadar Rodrigues yok, Kruse yok, nasıl olacak bu iş? Muriç’e top gelmiyor, kendi başına çabalayıp duruyor. Attığı “altın” değerindeki gol, takımı için hayat öpücüğü oldu. Sarı-Lacivertlilerin en büyük kazancı Ozan Tufan. Her hafta üzerine koyuyor, bence en iyi transfer. Sakatlar Isla, Hasan Ali, Moses ne zaman dönecek merak ediyorum, çünkü süre fazla uzadı. Ankaragücü, Fenerbahçe’ye tam 75 dakika kafa tuttu. Metin Diyadin’in elinin değdiği bir gerçek. Emre Belözoğlu özel oyuncu, sahaya girer girmez takımı ateşledi. Fenerbahçe için zor gecenin 3 puanla bitmesi bana futbolun bir kez daha adaletinin olmadığını gösterdi. Şimdi tüm gözler haftaya oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisinde.