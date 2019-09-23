Halka meydan okuyan hükümet!

31 Mart ve 23 Haziran 2019 belediye seçimle­rinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un tarihinde en yüksek oyla seçilmiş belediye başkanlarından birisidir.

İstanbul’da yaklaşık 16 milyon vatandaş ya­şamaktadır. İstanbul kenti, Yunanistan’dan, Belçika’dan, Portekiz’den, İrlanda’dan, Avusturya’dan, İsviçre’den, İsveç’ten, Norveç’ten, Finlandiya’dan, Danimarka’dan daha fazla nüfusa sahip olan, dünyanın en büyük kentlerinden birisi­dir. Ekrem İmamoğlu, bir ülkeden fazla nüfusu olan İstanbul’da geniş halk kitlelerinin desteğini alarak seçildiği halde, AKP hükümetinin ve Recep Tay­yip Erdoğan’ın, Ekrem İmamoğlu’na yönelik bas­kı uygulaması, hükümetin propagandasını yapmayı kendisine meslek edinmiş sözde medyanın Ekrem İmamoğlu’nun aleyhinde sistematik yayın yapma­sı, iktidarın, artık milletin iradesini umursamadığı­nın göstergesidir. İktidar hırsı ve siyaset-ticaret-ce­maat-medya dörtgenindeki çıkar ilişkileri, AKP’yi ve Erdoğan’ı, halkın tercihini yok sayma noktasına ka­dar getirmiştir.

Önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu’nu “pejmürde” etmekle tehdit etmiştir! Ülkenin güvenliğini sağlamakla yükümlü bir bakan, bu hareketiyle, sadece Ekrem İmamoğlu’na de­ğil, ona oy veren milyonlarca vatandaşa da meydan okumuş, halkı provokasyona sevk etmiştir.

Arkasından, CHP’nin İstanbul seçimlerini ka­zanmasında önemli bir rol oynayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na, yıllar öncesin­de sosyal medyada yaptığı bazı açıklamalarından dolayı, hükümetten talimat alarak karar alan sözde yargıçlar tarafından hapis cezası verilmiştir!

Daha sonra Erdoğan, büyükşehir belediye baş­kanlarını makamına davet etmiş, davet ettiği Ekrem İmamoğlu’nu, medyanın önünde eleştirmiştir. Bu da yetmiyormuş gibi, Ekrem İmamoğlu kırık bir san­dalyeye oturtulmuş ve bunun sonucunda yere düş­müştür!

Otuz belediye başkanının olduğu ve hangi bele­diye başkanının nerede oturacağının önceden belir­lendiği bir toplantıda, sadece Ekrem İmamoğlu’nun sandalyesinin kırık çıkması bir tesadüf müdür? Er­doğan, Ekrem İmamoğlu’na geçmiş olsun dileğin­de bulunup, sandalyenin neden kırık çıktığına dair bir kurum içi soruşturma başlatacağına, bunun so­rumlularını ve bir kasıt olup olmadığını ortaya çıka­racağına, olayı “israf yaptın” gibi bir “espiriyle” ge­çiştirmiştir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ardından, Ekrem İmamoğlu için, “kırık sandalyeli” ve İstanbul’daki araç israfını deşifre etti diye, “çıldır­mış” ifadelerini kullanmıştır.

Ekrem İmamoğlu, tam üç ay önce, İstanbul Bü­yükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ekrem İmamoğ­lu bu üç ay içinde, halktan aldığı yetkiyle, belediye­de üst yönetimde kendi kadrolarını oluşturdu; geri­ci dinci vakıflara ve iktidardan akraba torpilli vakıf­lara yüzlerce milyon TL’lik yardımı kesti; hüküme­tin propagandasını yapan sözde medyaya onlar­ca milyon TL’lik desteğe son verdi; iptal edilen 31 Mart seçimlerinden sonra, seçimin tekrarı gerçek­leşmeden, ihtiyaca ve liyakate bakılmaksızın tor­pille işe alınanların ve AKP “trollerinin” işine son verdi; pejmürde olmuş Esenler Otogarı’nı beledi­ye bünyesine kazandırarak yeniden yapılandırdı; su faturalarının ve öğrenci ulaşımının ücretini düşürdü; gece kara ve deniz ulaşımını yaygınlaştırdı; metro­büs, otobüs, metro ve vapur seferlerini artırdı; dur­ma noktasına gelen bazı metro inşaatlarını yeniden başlattı; yüzlerce milyon TL’lik kiralık araç israfını, bir TRT dizisine aktarılan onlarca milyon TL’lik ve bir tiyatro oyununa aktarılan yüz binlerce TL’lik is­rafı deşifre etti ve tasarruf seferberliği başlattı; yeni kreşlerin açılması, yeşil alanların korunması ve ge­nişletilmesi, depreme karşı önlemlerin alınması ve kültür-sanat projelerinin yaygınlaşması için çalış­malara başladı.

AKP ve MHP ise, üç ayda bunları yapan beledi­ye başkanını hedef haline getirdi! Neden? Bunla­rı yaptığı için!

Yeryüzünde, çok partili serbest seçimli bir düzen­de, halka meydan okuyan bir hükümetin iktidarda kalma şansı yüzde sıfırdır. Anlaşılan, AKP ve MHP, halk sayesinde değil, halka rağmen iktidarda kal­manın altyapısını hazırlamaktadır.