Kaderine razı

Sergen Yalçın, en çok koşan, hırs yapan, üstünlük kuran bir futbolcu değildi belki, ama zekâsını sahaya koymayı severdi. En az yorularak en etkili sonucu kestirmeden elde etmek ustalık alanlarından biriydi. Yeni Malatyaspor’un başında, Galatasaray karşısına çıkarken, bu özelliğini teknik direktörlüğüne adapte etmekte kararlı gözüküyor. Disiplinli bir geri dörtlü, kontrollü bir orta saha ve hızlı reaksiyon veren kanat oyuncularıyla bunu gayet iyi başarıyor da. O kadar ki, maç başlar başlamaz Galatasaray’ı neredeyse tamamen kendi yarı sahasına hapsediyor, “Muslera olmasa goldü” dedirten ataklara imza atıyor, maçta gol hatta golleri bulacak ilk taraf olacağının sinyallerini veriyor. 23. dakikaya kadar... Bu dakikada, “az yorularak kestirmeden sonuca gitme” ibresi Galatasaray’ı gösteriyor: Soldan, Ömer Bayram’ın çabaları ile gelişen pozisyonda, gelen ortayı Seri kafa vuruşu ile tamamlıyor ve maçın ilk golü Galatasaray hanesine yazılıyor. Bu dakikadan itibaren, topun en çok kullanıldığı bölge, Galatasaray yarı sahası olmaktan çıkmaya başlıyor. İlk pozisyonunda golü bulma özgüveniyle Galatasaray oyunu ileri doğru itmeye başlıyor. Böylece top daha çok orta sahaya mahkûm olurken, iki takımın da gol arama çabaları yoğun ve istekli, devam ediyor. İkinci yarıda, tıpkı ilk yarıdaki gibi, hızlı başlangıç ev sahibinden geliyor. Tehlike ibresi Yeni Malatyaspor’dan yana basıyor. Atak konusunda çok renkli olmasa da Galatasaray, as teknik kadrosunun tamamı ve bunun yanı sıra Falcao, Feghouli, Belhanda gibi eksiklerine rağmen takım oyunu konusunda çok aksamıyor. Girdiği pozisyonlar fazla değil ama hemen hepsi tehlikeli ve net bir atakla sonuçlanıyor. Özellikle Ömer, Seri ve Andone göz dolduran isimler olarak dikkat çekiyor. İki tarafın da oyunu bırakmaması tehlikeli atak sayısı istatistiğini yükseltirken, bu çekişmeden hanesine bir gol yazdıran taraf 89. dakikada Galatasaray savunmasını gafil avlayan Guilherme ile Yeni Malatyaspor oluyor. Bu dakikadan sonra, maçı çevirmek için ne motivasyonu ne de vakti kalan Galatasaray, iki puanını ev sahibine hediye ederek kaderine razı oluyor.