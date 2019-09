Arslanboğa faciası!

Stada giderken hiç yazasım yoktu, şöyle rahat bir maç izlerim diye düşünüyordum. Ancak hakem Suat Arslanboğa’nın “verdiği” (!) kararları gördükten sonra yazmadan edemedim. Arslanboğa kardeşim, bence hemen o düdüğünü as! Sen, nasıl bir hakemsin, oyunu resmen katlettin. Caner’in eline çarpan topu görmedin, avantaj uygulattın. Yine Caner’in Visca’ya yaptığı 2 sert hareket var, gördün, görmezlikten geldin, korktun çünkü. İkisi de tartışmasız kırmızı kartlıktı. 4. hakem Hakan Ceylan sen de “konu mankeni” olarak mı çıktın sahaya, önünde olanları nasıl görmezsin? Zaten sonra her biriniz dağıldınız, maçtan koptunuz, garip kararlar vermeye başladınız. Ve 45. dakikada Beşiktaşlı Douglas’ın son adam pozisyonundayken, kaleci Karius’la karşı karşıya kalacak Başakşehirli Guldbrandsen’i düşürdüğü pozisyon... Hakem Arslanboğa, faulü Başakşehir lehine çalıp, Beşiktaşlı Douglas’a kırmızı kart göstermesi gerekirken, tam tersini yaptı. Faulü Beşiktaş’a verdi, pozisyonu VAR’dan izleme gereği dahi duymadan da ilk yarıyı bitirdi. Türk futbolu Arslanboğa gibi hakemlerle bir yere varamaz. Bu sezon hakemlerin hepsi çok ama çok kötü... Takım ayırt etmeksizin söylüyorum, her maçta büyük hatalar yapıyorlar, üstelik VAR’a rağmen bunlar oluyor. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp artık olaya müdahale etmeli. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir siz de topa girmelisiniz. Böyle kötü hakemlerle ligimiz zor bitecek gibi görünüyor.