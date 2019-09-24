Zefirion… Halikarnassos… Petrium… Bodrum… (Bedroom!) (12)

Bodrum Kalesi’nde eski müze müdürü, denizaltı arkeoloğu Oğuz Alpözen “ilk sergi salonunu” müzenin ilk müdürü Haluk Elbe adına açmış, sonrasında kale içindeki eğilimli tepeye sandalyeler koyarak “ilk konseri” 1980’lerin başında Zeki Müren’e verdirmişti… Basından öğrendiğim kadarıyla, bu yıl kalede çeşitli etkinliğe ev sahipliği yapılmış…

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl ilk kez, “Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi” Kuzey Hendeği’nde, 10 Haziran’da, şef Tolga Taviş yönetiminde, müzisyen Burhan Öcal ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde konser gerçekleştirdi.

Ardından Bodrum Oda Orkestrası, İnce Saz, Rubato, Arp Anatolia, 90’lar adlı konserler düzenledi.

“Bodrum Müzik Akşamları” kapsamında, Devlet Sanatçısı İdil Biret, Bodrum Antik Tiyatro’sunda sahne aldı. Konserin ilk bölümünde, şefliğini Devlet Sanatçısı Gürer Aykal’ın yaptığı orkestra sahneye çıktı. Konserde, Felix Mendelssohn Bartholdy’nin “Bir Yaz Gecesi Rüyası” uvertürü çalındı…

Bodrum gibi bir yerde, “Bir Yaz Gecesi Rüyası” dinleyicilerde ne gibi etkiler, hayaller yaratmıştır? Basından Biret’in ikinci bölümde, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde çaldığını okudum.

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Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, kalede, “3 Soprano ve 3 Bas”, “Tvo Tenors”, “Zorba”, Yeşilçam Film Müzikleri’nin yanı sıra, çeşitli Yunan ve yabancı şarkıcıları ağırladı.

Bu yıl, “Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nin” 17.’si kalenin Kuzey Hendeği’nde 3 - 21 Ağustos tarihleri arasında düzenlendi.

Festivalde, ünlü Meksikalı ressam “Frida” ile “Jizel” dans gösterileri, “Romeo ve Juliet”, “Şehrazat” bale gösterileri vardı. Bu uluslararası festivalde İspanya ve Gürcistanlı sanatçılar da bale gösterileri yaptılar…

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Antik Tiyatroda ise ünlü orkestra şefi Rengim Gökmen ile Zülfü Livaneli aynı sahnede buluştular. Zeynep Halvaşi ve Teyfik Rodos’un solist olarak yer aldığı konserin dinleyicileri arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı.

Ağustos sonu ve eylül ayı başında, Ajda Pekkan, Haluk Levent, Yeni Türkü, Selda Bağcan, Yıldız Tilbe konser verdiler…

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“Bodrum Müzik Festivali” , 15. yılında, 22 Ağustos’ta, Fazıl Say’ın yeni bestesi “Umut Senfonisini” ilk kez seslendirmesiyle başladı. Bilkent Senfonisi’ni kadın şef Nil Venditti yönetti. Konseri 4 bin kişi izledi…

Festivalin Onur Ödülü, başlangıcından bugüne dek, Bodrum Müzik Festivali’ne verdiği destekle, Bodrum’un sanatsal açıdan tanınırlığına katkıda bulunan, gerek yurtiçi, gerekse de yurtdışındaki kariyeri nedeniyle Say’a sunuldu.

D-Marin Turgutreis’te düzenlenen “Bodrum Müzik Festivali”, Türkiye ve dünyadan önemli müzisyenleri ve genç yetenekleri ağırlamayı da sürdürüyor.

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Ayrıca Bodrum’un çeşitli sahnelerinde şu sanatçıların da şarkılarını sunduklarını basından okudum:

Kenan Doğulu, Sertab Erener, Selami Şahin, Erol Evgin, Ayta Sözeri, Hakan Altun, Levent Yüksel, Sıla, mor ve ötesi, Mabel Matiz, Zeynep Bastık, Sibel Can, Nükhet Duru…

İstanbul yerine Bodrum’a giden Türk turistler, bu çeşitlilik karşısında acaba nasıl seçim yaptılar?

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Bu arada basında birkaç yıl önce Bodrum’la bağlantılı bir haber daha okumuştum… Haber de Bodrum’un Torba kasabası ile bağlantılıydı…

Minarede “ezan sesinin” hoparlörle yüksek sesle yayımlandığını iddia eden on kadar kadın, namaz kılınacağı sırada camiye giderek genç imama sözlü saldırıda bulunmuştu! Kızgın kadınları komşuları yatıştırmışlardı!

Bu haber Bodrum’la bağlantılı bir anımı tazeledi… 1976’da PTT Genel Müdürü M. Hicri Göçeoğlu Bodrum’a gelmişti. PTT o yıllarda otomatik telefon santrallarına yeni başlamıştı.

Önceden Ankara’dan tanıdığım Genel Müdür Göçeoğlu ile Bodrum’da konuştum. Kendisinden Bodrum’a 1000’lik bir otomatik santral yapılmasını rica ettim. Bu konudaki gerekçelerimden biri şöyleydi:

Bodrum’a gelen yabancılar, ülkeleri ile konuşmak için Yunan adalarına gidip tekrar geliyorlar. O adalarda otomatik telefon santralları var… Üstelik onlar ada!

Göçeoğlu, dinledikten sonra, “Peki, belediye bize 300 metrekarelik bir arazi versin, hemen oraya yapalım…” dedi.

Hemen dönemin belediye başkanına bu yanıtı ilettim. O da belediye meclisine sundu… Toplantıda 1-2 üye “Ne gerek var otomatik telefona? En kötü haber ölüm… Onu da cami minaresinden sela ile duyuruyoruz… Gerek yok!” diye konuşunca öneri reddedildi…

NOT: Sürecek…