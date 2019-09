‘Lozan’ ve Alev Coşkun

YAZAR:METİN AYDOĞAN

Yakın Tarih Yazarı

Bu kitap, Lozan konusunda halkın kafasını karıştıran gerçekdışı savların yoğunlaştığı bir ortamda, herkesin anlayacağı bir anlatımla olayı ortaya koymuş, hiçbir kelimeyi dışarıda bırakmamış, ayrıntıyı ihmal etmemiş.

Kimi kitaplar değişiktir, elinizden bırakamazsınız sizi içine çeker. Kitap olmaktan çıkar, katıldığınız bir forum haline gelir. Konunun parçası olmuşsunuzdur. Her sayfası hatta her satırı sizin için önemli olur, hiçbir bilgiyi kaçırmazsınız. Başkalarını bilmiyorum ama bu tür kitaplar beni böyle etkiler.

Böyle kitaplara sık rastlanmaz. Bu niteliği, genellikle roman türü kitaplarda bulursunuz. Tarih ve siyaseti ekonomiyle birlikte ele alan araştırma kitaplarında rastlamanız çok enderdir. Çünkü bu kitapları yazmak çok zordur. Araştırma zenginliği ve yüksek bilgi yeterli değildir. Bunların yanında; ele alınan konu her yönüyle kavranmış olmalıdır. Bu da yetmez. Yorum yeteneği ve aktarım ustalığı gerektirir.

Eksiksiz ve yalın

Alev Coşkun’un “Lozan”ı geldiğinde nitelikli bir kitap okuyacağımı biliyordum. Yazarını tanıyordum ve önceki kitaplarını okumuştum. Nitelikli bir yazardı. Ancak, doğruyu söylersem yukarıda sözünü ettiğim nitelikte bir kitapla karışılacağımı beklemiyordum. Lozan, tarih olmuş siyasi bir konuydu ve bu konunun sözünü ettiğim türde bir kitaba dönüştürülebileceği aklıma bile gelmemişti.

Birkaç sayfa okuduğumda kitabın düzeyini anladım ve hem derin bir heyecan hem de büyük bir mutluluk duyarak okumayı sürdürdüm. İstanbul Kitap Fuarı’na yetiştirmeye çalıştığım yeni kitabımı bıraktım ve 5 gün içinde “Diplomat İnönü” üst başlıklı “Lozan”ı bitirdim.

Lozan Barış Görüşmeleri’ni sonuçlarıyla birlikte incelemiş ve yazmış biri olarak Alev Çoşkun’u bütün içtenliğimle kutluyorum. Kitabında, herhangi bir yanlışlık ya da eksiklik bulamadım. Lozan hakkında halkın kafasını karıştıran gerçekdışı savların yoğunlaştığı bir ortamda, herkesin anlayacağı bir anlatımla olayı ortaya koymuştu.

Hiçbir gelişmeyi dışarıda bırakmıyor, ayrıntıları ihmal etmiyor ama okuru da sıkmıyordu. Olayları, oluştuğu ortam ve koşullarıyla birlikte mükemmel biçimde aktarıyor, sıra dışı bir beceriyle bilgi sunumu yapıyor. Yapıtını, ender rastlanan kitaplar türüne katarak tarihe geçiriyor.

Okuyun okutun

Lozan Antlaşması, yoğun tartışmalarla 8 ayda ortaya çıktı. Dört bölümden oluşan ana metin, buna bağlı 17 ek protokol ve 143 maddeden oluşuyor. Siyasi, mali, ekonomik, askeri, hukuki, ulaşım, nüfus ve sağlık konularını kapsıyor. Bu denli yoğun bir anlaşmayı kavramak için bu konularda asgari düzeyde de olsa bilgi sahibi olmak gerekir. Ancak, kitabı okursanız bu konularda bilgisi olmayanların Lozan’nın ne olup ne olmadığını kolayca anlayacağını hayretle göreceksiniz. Bunu başarmak için demek ki Alev Coşkun olmak gerekiyor.

“Diplomat İnönü-LOZAN”ı okuyun ve okutun. Bunu yaparsanız, günümüzün şarlatanlıkları içinde halka doğruyu gösteren yurtsever bir çaba harcamış olursunuz.

Ülkeyi esenliğe ulaştırma mücadelesine katkı koyarsınız.