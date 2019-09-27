RAP’çiler parti kursa...

Hayır, her şeyi siyasete bağlamıyorum... Ancak yozlaşmış siyaseti kökünden değiştirecek bir dip dalgasının, hip-hop kültürü içinde memlekete yayıldığını söylüyorum.



Siyaset; devlet işlerini yürütme biçiminin yanı sıra; bir davranış biçimi ve düşünce yapısını da ifade eder.



AKP’nin yıllar boyunca; baskıcı, hukuk dışı, ötekileştiren, ayrıştıran, anti demokratik, özgürlükleri askıya alan yönetim şekline karşı toplumda kendiliğinden gelişen davranış biçimi ve düşünce yapısı, Türk Rap müziğinde kendini buldu.



Hatırlayın, yakın zamanda “susamam” ve “olay” şarkıları ile kısa zamanda milyonlarca paylaşılan rap müzik sanatçılarını...



Yaşanan kötülüklere, yozlaşmış yöneticilere isyanın bir yansımasıydı bu şarkılar ve çoban ateşleri gibi yayıldı...



Bakın ne diyordu genç sanatçılar; “adalet öldü, ucu bana dokunana dek sustum ve ortak oldum, şimdi tweet atmaya bile çekiniyorum, kendi ülkemin polisinden korkar oldum...”



Bu dizelere itirazı olan var mı? Bir başkası; “senin eserin bu korkunç resim, bu yorgun sesim, fakirin vergisi ile yatına katına katana salak, haşere, geri, yolsuz vekil seni... senin eserin!”



Yolsuzlukları konu alan çok sayıda haber ve yazı kaleme aldım, tv programları hazırladım ancak yukardaki dizeler gibi güzel bir özet yapamadım...



Bu şarkıların sözlerini bulup okuyun lütfen; bakın bir başka bölüm eğitim ile ilgili; “Para yoksa ter dökmeliyim, eğitimde fırsat eşitliğini fırsata çeviren bi’ üniversiteliyim, Ben mezun oldum, Yarattığınız sistem yüzünden bi’serseriyim ya kasiyer olayım ya da sinemada yer göstereyim...”



Müthiş değil mi? Gençlerin her şeyin farkında... Çünkü kötü yöneticilerin yarattığı tüm sorunlar en çok onların hayatında tahribat yaratıyor. Kadın cinayetlerinden çevre sorunlarına, hayvan haklarından eğitime kadar memleketin tüm sorunları rap müziğini besliyor ve büyütüyor.



Türkiye’de ötekileştirilenler, yoksullar ve ezilenler bir dönem arabesk müzikle kendilerini ifade ettiler. Ancak Rap müzik dayandığı sosyo kültürel yapı ve jenerasyon olarak çok farklı bir yerde duruyor. Arabeskteki, apolitik, teslimiyetçi, kaderci, anlayışın tam tersi Rap müzikte var. Rap; isyanın, örgütlenmenin, sorgulamanın duvarlarını yıkarak gençlere özgürlük kapısı açıyor.



Evet, bir dip dalgası geldi ve çocukluk çağı dahil gençler bu yeni dalganın üzerinde dönüşüm ve değişim ihtiyacını dile getiriyor.



“Rap’çiler parti kursa iktidar ortağı olur” dememin nedeni bu... Onları ifade eden, onların peşinden gideceği bir siyaset ve siyasetçi tipi henüz ortada yok...



Gençleri anlamayan siyasetçilerin ise yakın gelecekte yeri yok...

İzmir sokakları “Cumhuriyet” açtı Adını Mustafa Kemal Atatürk’ten gücünü değerlerinden alan Cumhuriyet Gazetesi’nin Egesi’nde 3 ayı tamamladık. Orman yangınlarının perde arkasından kıyı talanına, beton yağmasından çevre sorunlarına kadar çeşitli başlıklarda Türkiye’de ses getiren haberlere imza attık. Her Cuma “Cumhuriyet’in Egesi”ni, dünyaya Atatürk’ün gözlerinden bakan İzmir’den büyütüp tüm Ege’ye yaydık. Gazetecilikteki 25. Yılımda, Türkiye’nin en güvenilir gazetesinde ve en büyük markasında görev almaktan gurur duyuyorum.



Cumhuriyet’in Egesi’nin yeni yüzü iki hafta süre ile İzmir sokaklarında bilboardları süsledi. Tanıtım ve reklam kampanyasını Türkiye’nin en zeki insanlarından, reklamcı Levent Arkan hazırladı, müthiş bir logo ve slogan seli yarattı. Ödüllü muhabirimiz Mehmet İnmez, Ege’nin tüm renklerini anlık olarak internet sitemize giren Muhammed Özmen, idari işler müdürümüz İsmail Çetinkaya, asistanımız Türkan Bal ile birlikte büyük bir aşkla Ege için çalışıyoruz. Gazetemizdeki dinamizmi görüp destek olan ve tirajımızı yükselten tüm okurlarımıza teşekkürler...