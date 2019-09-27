Depremin anımsattıkları: Zulüm ve ölüm

Tam yazıya oturmuştum ki, oldukça şiddetli bir depremle sarsıldık.

Yazımın konusu “Otoriter Kişilik ve Otoriter Yönetimlerin Çıkmazı” idi.

Deprem, 15 yaşımdayken yaşadığım ağabeyimin ölümünden sonra kişiliğimin, kimliğimin bir parçası olan ve daima birlikte yaşadığım “ölümlülük” duygusunu yeniden tetikledi.

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Yazımın anafikri, “Otoriter Kişilik ve Otoriter Yönetimlerin çıkmazı: Güçlerini kaybettikçe zulümlerini artırmalarıdır” biçimindeydi.

Bu konuyu pazar gününe erteleyerek “Depremin Tetiklediği Ölümlülük Duygusu ve Zulüm Üzerine Düşünceler” yazmaya karar verdim.

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Herkesin cenazelerden veya mezarlıklardan dönerken aklına gelen “Şu ölümlü dünya”, “Benim ne kadar vaktim kaldı ki”, “Şu yalan dünya”, “Sevdiklerimi aramalıyım”, “Ailemle yeterince vakit geçirmiyorum galiba”, “Yalınayak çimenlerde yürümek istiyorum”, “Bu kadar zulüm niye”, “Bu dünya Sultan Süleyman’a kalmamış, size, bize mi kalacak” biçimindeki düşünceler, zaten kimliğimin, zihnimin ve yüreğimin bir parçası olduklarından, gerçekten ölüme yaklaştığım şu günlerde beni iyice sardı, sarmaladı.

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Tam yazıya oturmuşken yaşadığım şiddetli deprem bana zulüm ile ölüm arasındaki şu ilişkiyi anımsattı:

Hiçbir zalim ölümden kaçamamıştır.

Mısır piramitleri Firavunların, Terra Kota askerleri Çin İmparatorlarının “ölümlülüğü yenmek için” başvurdukları “umutsuz eylemleri” simgeler:

Yaptıkları şeyler “umutsuz eylemlerdir”, çünkü onların peşinde oldukları “ölümsüzlük” tarihsel bağlamda “anımsanmak” veya “hayırla yâd edilmek” değil, aynen Gılgamış’ın da aradığı sonsuz bir “gerçek yaşamdır”.

Üstelik, bu “umutsuz çabalar” sonunda firavunların “ölümsüzlük” aradıkları piramitler, ancak “Firavun zulmünün” simgesi olabilmiş...

Terra Kota askerleri ise, ordusuyla birlikte gömülen Çin imparatorunun rakibi tahta geçince, mezarları açılarak kelleri kesilmiş askerlerden oluşan “müzelik, kilden, yenilmiş bir ordu” olarak zamanımıza gelmiştir.

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Ailelerine zulmederek, onlara hayatı zehir eden otoriter zalim “aile reisleri”...

Ve ülkelerine zulmederek, vatandaşlarına cehennem azabı çektiren otoriter zalim “yöneticiler”:

İnanıyorsanız; biliniz ki, öldüğünüzde hem CEHENNEMDE YANACAKSINIZ, HEM DE TARİH, SİZİ LANETLE ANACAK...

İnanmıyorsanız; biliniz ki, EVLATLARINIZ, AHFADINIZ VE TARİH, SİZİ LANETLE ANACAK!