Zefirion… Halikarnassos… Petrium… Bodrum… (Bedroom!) (13)

Bodrum - Bitez’deki AK-TUR sitesinde, Gökova Denizi’ne tepeden bakan “Sanat ve Kültür Merkezi’nin” ilk açılış konserini, “Gümüşlük 16. Uluslararası Klasik Müzik Festivali”nin de çerçevesinde 12 Temmuz’da piyanist Gülsin Onay yaptı…

Bodrum’un ilk adından esinlenerek “Zefirya” denilen bu merkez 500 kişilik oturma alanına sahip.

Değerli meslektaşım Can Pulak bu merkez hakkında özetle şöyle yazmış:

“Ama bir yeni Sanat ve Kültür merkezimiz daha var ki, yeni devreye giren bu merkez de hayli ses getirecek. Aktur Tatil sitesinin içinde ZEFİRYA adıyla müthiş bir mekân yaratmışlar. Amfitiyatro şeklindeki bu gösteri alanı, harika bir deniz panoramasına sahip ve oturduğunuzda harika bir tablo ile karşılaşıyorsunuz.

Konseri mi dinlemeli, yoksa karşıda duran o harika manzarayı mı seyretmeli, şaşırıyor insan.

Burada ilk konseri dünyaca ünlü piyanistimiz Gülsin Onay verdi.

Büyük bir kalabalığın beğeniyle izlediği bu konserde Onay, parmaklarını Frederic Chopin’in eserlerinde ustaca kullandı ve millete ‘İyi ki Gülsin’imiz var…’ dedirtti.”

Zefirya, çeşitli akşamlar, Hollandalı viyolonselist Jeroen Den Herder’e, Tayvanlı piyanist Hua-Hsuan Lee’ye, kemancı Tuncay Yılmaz’a, piyanist Emre Elivar’a, Alman piyanist Konstanze Eickhorst’a ev sahipliği de yaptı.

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Bu olumlu gelişmeler, ilçe merkezinden çevreye de yayılırken, Cumhurbaşkanlığı’nın “1486 No’lu kararıyla” Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki Hazine arazileri “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı” aracılığıyla satışa çıkarıldı. Muğla’da satılan 12 taşınmazın 6 tanesi de Bitez’dedir.

Bir dünya markası olan Bodrum’un en önemli cazibe merkezlerinden Bitez’in şimdiye kadar korunan doğal yapısını, yeşil alanlarını yok etmeye yönelik “yapılaşmaya” gidilecek!

Bu arada, çevre duyarlılığı ve mimari yapısıyla Ağa Han Ödülü’ne layık görülen AK-TUR tatil sitesi de bu çevre katliamından nasibini almış olacak! AK-TUR’un içinde ve Zefirya çevresinde 40 yılda 800 yöresel ağaç ve bitkiyle yeşillendirilen 29 dönüm alan ortadan kaldırılacak!

Devlet eli ile bir dev site yapılma girişimi, Zefirya’ya gölge düşürecek, AK-TUR, bu alanı “devlet korumasına” bırakırken, ne var ki “devlet de bu alanı para peşinde koşanlara vermek” istiyor.

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“Gümüşlük Uluslararası Festivali”, 1 Ağustos’ta Eser Öktem’in (piyano), 18 Ağustos’ta Begül Erhan’ın (gitar) ve 6 Eylül’de Gülsin Onay’ın piyano konserleri ile Dibeklihan’da sürdü…

Rahmetli Cenap Tezer ve eşi Gülay’ın kazandırdığı Dibeklihan’da sergisiz, söyleşişiz, konsersiz gün olmaz… Başlı başına anıtsal bir kültür merkezidir…

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Bodrum Belediyesi, “Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi” 23 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında, “Hierapolis’den Hallikarnassos’a Saygı” adlı heykel sergisine ev sahipliği yaptı.

Sergi, Denizli Pamukkale’de “Uluslararası Kömürcüoğlu Heykel Kolonisi’nde” 17 gencin yaptığı, 17 anıt heykelden oluştu.

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Aynı merkezde, ressam Bedri Baykam’ın yaşam boyu anılarını yansıttığı “Görsel Maceralar” adlı sergisi de açıldı. Serginin açılış kokteyline Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras katıldı.

Basından, sergiyi Özden İnönü’nün de gezdiğini okuyunca belleğimde İsmet İnönü ve Baykam oluştu. Baykam’ın 1962’de, Ankara’da “Güzel Sanatlar Lokali”nde ilk sergisini İnönü açtığında oradaydım.

Sonrasında “Harika Çocuk!” adı takıldı. O yaşta, Fransa’da ilk sergisi hakkında, bir yerel gazete, “Sergi açıldığında o saklambaç oynuyordu!” diye yazmıştı…

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Aynı merkezde, usta ressamlardan Devrim Erbil, “şiirsel soyutlama ve ikili bakış” konularındaki yapıtlarını kapsayan “60 Yıl - 60 Eser” sergisinin açılışına Başkan Aras ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Farklı teknikler ve malzemeler kullanılarak yapılmış “Şiirsel Soyutlama/ İkili Bakış” başlıkları altındaki eserler, sergiyi gezenlerce beğenilerek incelendi.

Sanat tarihçisi Prof. Dr. Kıymet Giray, açış konuşmasında “Erbil’in doğum günüyle birleşen 60’ıncı yıl sergisinde, sanatseverlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu” belirtti.

Erbil, “Şu anda bir dünya kenti olan ve dünyanın en önemli sevgiyle anılan kentlerinden biri… Ama burası bir sanat kenti de olacak” dedi.

Ardından Başkan Aras, şu konuşmayı yaptı:

“Bodrum, Devrim Hocamın söylediği gibi kültür ve sanatla yükselecek bundan sonra. Bizim artık yeni imar alanlarına, daha da kalabalıklaşmaya, çok daha popüler olmaya ihtiyacımız yok. Artık bizim binlerce yıldır olduğu gibi kültür ve sanatla bu toprakları tekrar yoğurmaya ihtiyacımız var!”

Erbil’in doğum günü pastası kesildi, ardından sergi açıldı…

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Bu kadar sanatsal etkinliğe katkı sağlayan Bodrum Belediyesi’ne karşılık, Kültür Müdürlüğü’ne, “ilçedeki sanat galerileri” hakkında bilgi için telefonla başvurduğumda “Bizde böyle bilgi yok!” yanıtının aynısını, Kaymakamlık Kültür Müdürlüğü’nden de aldım!

Not: Sürecek…