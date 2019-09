Beşiktaş krizde

Sayın başkanımız “Ben artık kulübüme zararlı oluyorum, tüm stadyum çirkin suçlamalarda bulunuyor” vb. beyanlarla artık ayrılması gerektiğini açıkladı.

Özetle kulübünü daha ligin başlarında 3 milyara yakın bir borçla baş başa bırakan, ayrıca Ziraat Bankası’ndan alınan büyük bir krediye karşılık kulübün, hangi taşınmaz varlıklarını, ne şartlar ve de ne miktarda bir faizle aldığını hiç açıklama gereği duymadan, bu bırakacağım kararı bana hiç hoş gelmedi. Başkanımız geçen yılki ve bu yılki fahiş hatalarına, bu hatalı kararını da eklemiş oldu. Özetle konkordato ilan etmişsin, gırtlağına kadar borca boğulmuşsun, her şeyini ipotek vermişsin, kısaca mali yönden batmışsın. Kaç yıllık Bjk Tv’yi kapatmışsın! Bunlar hiç hoş şeyler değil.

Gelelim sportif yönüne; amatör branşlarda hiçbir varlığın yok, profesyonel takımında ise 2 yıldır 2. sınıf çok vasat yabancı futbolcular alıp, iskeletini kuran oyuncularını ise elden kaçırarak, ne yaptığı, ne oynadığı belli olmayan; kalesi, gerisi, orta sahası ve de forvetiyle çok kötü bir sezon başlangıcı yaparak adeta dibe vurmuşsun. Son yıllarda Başakşehir’e karşı oynanan futbol kadar kötü bir oyunu hiç görmemiştik. Sezon başında ise, tüm bu yanlışları yönetiminle beraber göremeyerek bir de üstüne üstlük “Ruhu olan bir takım olduk, hocamızla gurur duyuyoruz, Orhan Ak’ın arkasındayız” vb. beyanatlar veriyorsun. Ama lig başlayınca ortada feci ruhsuz bir takım görüyoruz. Defalarca verdiğin beyanatlarla nedense çok destek verdiğin Orhan Ak’ı, taraftar isyan edince, yollamak mecburiyetinde kalıp çok kötü bir şekilde açığa çıkıveriyorsun, bu da hiç hoş olmuyor! Hocan ise abandone olmuş vaziyette, yönetim kurulu ise var mı, yok mu hiç belli değil, sesleri dahi çıkmıyor ortada tek sen kalmışsın.

Bence en büyük ve en hayati hatayı Başakşehir karşılaşmasından evvel kendi stadında başkanları Göksel Gümüşdağ ve TFF üyesi Selim Soydan ile yemek yedikten sonra onları maça uğurlayıp, sen takımını yalnız bırakıp gitmekle yapıyorsun. Kuşlar, istifa kararını ilk önce Göksel ve Selim Beylere açıklayıp, hatta biraz da dolaylı onların da onayını aldıktan sonra stadyumdan ayrıldığını söylüyor, doğru mu, yanlış mı? Bilmem, zira ben kuşların yalancısıyım!

Sana son bir ağabey tavsiyesi.

1- “Bu paralar nerede” sorusuna somut belgelerle, mesela eski ve yeni servet beyanları falan vs. gibi, kesin bir tavır koyup, detaylı ve ikna edici bir açıklama yap. Şahsının ve en önemlisi büyük taraftarın vicdanında kendini temize çıkart. Zira bu slogan var ya, bıraksan da inan yıllarca arkadan sürer ve devam eder.

2- Maddi açıdan çok güçlü, çok tecrübeli ve bilgi birikimi açısından da çok donanımlı kişilerle yeni bir yönetim kurulu kurarak ve de radikal bir kararla, Abdullah Avcı ile yolları ayırıp, ne yapıp yapıp ya Sergen’i ya Rıza’yı veya eski bir futbolcuyu, yine o dönemki oyuncu arkadaşlarıyla göreve getir, “Bu yıl yapacağımız altyapı rotasyonumuzla ve de devre arasındaki nokta transferle, en önemlisi içimizden gelen bu hocamızla, gelecek yılların Beşiktaş’ını gelin hep beraber inşa edelim, bize son bir destek verin” sloganıyla taraftardan son ve samimi bir destek isteyerek “Devam” de.

Devam kararın, dediklerimi de harfiyle yapman şartıyla, belki de son şansın olacaktır. Bu arada Beşiktaş için yaptığın müspet işler içinde şahsen teşekkür ederim. Her şey hakkında inşallah hayırlı olur Fikret başkan.