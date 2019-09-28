Talip Apaydın Kültürevi dileği

YAZAR: MUSTAFA GAZALCI
Zaman ne çabuk akıyor, değerli yazarımız, ağabeyimiz Talip Apaydın aramızdan ayrılalı beş yıl olmuş. İnanamıyor insan, daha dün gibi. Sanki vakıfta, başka bir yerde gülümseyen yüzüyle bize bir şeyler anlatıyor, biz de can kulağıyla onu dinliyoruz.
Köyde yaşayan, ortakçılık yapan çok yoksul bir ailenin çocuğuyken 1943’te Çifteler Köy Enstitüsü’nü, 1946’da Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nü, daha sonra da Gazi Eğitim Müzik bölümünü bitirir, öğretmenlik, öğretmen örgütlerinde yöneticilik yapar, ülkemizin seçkin bir yazarı olur.
Şiirle, öyküyle başladığı yazı yaşamını romanla sürdürür. Kurtuluş Savaşımızı anlattığı “Toz Duman İçinde”, “Köylüler”, “Vatan Dediler” üçlemesi bir başyapıt niteliğindedir.
Kitaplarından soruşturmalar geçirir, mahkemelere verilir, bakanlık emrine alınarak iki yıl açıkta kalır. Sonra hepsinden aklanır. Ödüller alır. Yüksek Köy Enstitüsü’nde birlikte okuduğu arkadaşı Halise’nin izini yitirince “Neredeysen çık ortaya” diye bir açık mektup yazar ve evlenir onunla. Bundan sonra iki Köy Enstitülü birlikte dururlar “akan sulara karşı.”
‘Kitap okutmak’ ve ‘çavuş’luk suçu!
CHP’nin 1969’da öğretmenlerle ilgili verdiği bir Meclis araştırma önergesinin TBMM’de görüşülmesi sırasında Talip Apaydın’ın bakanlık emrine alınması dile getirilir, niçin açığa alındığı sorulur. Dönemin Milli Eğitim Bakanı İlhami Ertem, Talip Apaydın’ın “1943 yılında Hamidiye (Çifteler) Köy Enstitüsü öğretmeni Asiye Özdemir’in önderliğinde komünizm lehinde kitaplar okutan bir örgütün üyesi” olduğunu, askerde çavuş çıkarıldığını, “kimlerin yedek subayken çavuş çıkarıldığının belli olduğunu” söyler. “... Genel durumu itibarıyla öğretmenlikte çalıştırılması sakıncalı görülmüştür ve bu sebeple kendisi bakanlık emrine alınmıştır” diyerek sözlerini şöyle sürdürür:
“... Sayın Talip Apaydın’ın büyük eserlerinden birini okumama müsaade eder misiniz? ‘Derin vuruyoruz kazmayı, kof sesleri geliyor dipten. Çürümüş yıllardır, değiştireceğiz bu yapıyı kökten. Biraz daha, ha gayret sallanıyor her yeri, kavuklarda böcekler, çıyanlar, bir telaş, bir kıyamet. Yıkacağız başka çare yok. Yıkıp yeniden yapacağız temelden çatıyı uygarca. Sonra gidip adam gibi yaşayacağız.’
Adı geçen Milli Eğitim Bakanı, bir romanın bütününden koparılan bu güzelim Türkçe ile anlatılmış satırları sanki suçmuş gibi sunar, ‘işte Talip Apaydın budur, bunun için işlem yaptık’ der.” (1)
Beş yıl önce 30 Eylül 2014’te Ankara Karşıyaka’da mezarı başında şunları söylemiştik: “Talip Apaydın’ın onlarca öyküsü, romanı, şiiri, tüm yazıları barışa, aydınlığa bir çağrıdır.
O arkasında han hamam, apartman değil, kocaman bir kültür hazinesi, iyi yetişmiş evlatlar ve dostlar bıraktı.”
‘Eğitim cinayeti en büyük hıyanet’
Talip Apaydın, Köy Enstitüleri Sistemi-Mezunları Üzerine Bir Araştırma (2015, Bilgi Yayınları) kitabı için hazırladığımız sormacada Köy Enstitüleri üzerine son olarak şunları söylemişti:
“Köy Enstitülerini kapatanlar eğitim cinayeti işlemişlerdir. Türk halkına en büyük hıyaneti yapmışlardır. Türkiye 80 yıl sonra, bugün geri kalmış ülke olmaktan kurtulamamışsa nedeni enstitülerin kapatılmasıdır.”(2)
Edebiyat ve kültür yaşamımızda derin izler bırakan Talip Apaydın’ın gelecek kuşaklara tanıtılması, yaşatılması için kitaplarının, özel eşyalarının sergilendiği bir kültürevi ya da kitaplığa kavuşma dileğiyle.
1) Mustafa Gazalcı, Köy Enstitülerinin Meclis Süreci, Bilgi Yayınevi 2019, s: 326-329,
2) Talip Apaydın’ın el yazısı.