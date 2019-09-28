Kemirilen Cumhuriyet

YAZAR: HÜSEYIN EMRE ALTINIŞIK
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda millilik esastır. Uluslararası güç odaklarının ve yerli uzantılarının hoşlanmadığı, istemediği ve tehdit kabul ettiği mesele de budur.
Tarih bilimcilerin buluştuğu ortak nokta şudur: “Türkiye Cumhuriyeti emperyalizmin ağır yenilgisinin bir sonucudur.” Bu kesin bilimsel tespiti dikkate almadan yapılan değerlendirmelerin tümü eksiktir.
Cumhuriyete giden yolda, Milli Mücadele’yle emperyalizmin “Kürdistan ve büyük Ermenistan”ı kurma hayalleri tarihe gömüldü. Anadolu’yu parçalayarak bir Ortadoğu devletçiği haline dönüştürme projesi çöpe atıldı. Bununla da kalmadı, Milli Mücadele’yle doğan Atatürk Devrimi, evrensel nitelikte etki alanı kazandı. Atatürk devrimi (büyük Türk devrimi) ile üniter, milli ve laik bir devlet inşa edildi. Demokrasinin temelleri atıldı. Hukukun üstünlüğü esas alınarak insan hakları ve özgürlükler alanında atılımlar yapıldı. Ulus, yurttaş ve birey yaratıldı.
Millilik esastır
Emperyalizmin tarih sahnesinden silmek istediği “hasta adam” projesiyle de adım adım yok etmeyi planladığı Türk milleti, Atatürk devrimi sayesinde kurulan Cumhuriyetle uygar dünyanın onurlu ve ayrılmaz bir parçası olduğunu tescilledi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda millilik esastır. Milli eğitim, milli savunma, milli ekonomi (milli tarım ve milli sanayi), milli dış politika... Uluslararası güç odaklarının ve yerli uzantılarının hoşlanmadığı, istemediği ve tehdit kabul ettiği mesele de budur. Bu nedenle yıllardır Cumhuriyetin mimarı Atatürk’e, onun devrim ve ilkelerine saldırılar aralıksız sürmektedir. “Kamu kurumlarındaki Atatürk fotoğraflarını indirerek işe başlayın” diyen yabancı akıl hocalarını herhalde unutmuş olamayız. Aktörler, stratejiler, programlar değişse de asıl hedef değişmedi. Senaryoyu yazanlar tanıdık, bildik eller... O eller içeriden de destek bularak Cumhuriyetimizi kemirmektedir. İşbirlikçi dediğimiz kemirgenler yüzünden Cumhuriyet, tanınmayacak hale getirildi. Değiştirildi, dönüştürüldü.
Atatürk devrimi ile kavuştuğumuz demokrasi, özgürlükler ve insan hakları gibi kavramlar Cumhuriyeti kemirenlerce yine Cumhuriyete karşı yürütülen algı operasyonlarının parçası haline getirildi. Böylece, toplum aldatılarak, yanıltılarak yönlendirildi.
Aynı şeyleri söylemiyoruz
Hani, denilebilir ki ayağı tökezleyen herkes bir “dış mihraklar”, “dış güçler”, “güç odakları” hikâyesi uyduruyor. Siz de aynı şeyleri söylüyorsunuz. Asla değil. Aynı şeyleri söylemiyoruz. Tarihi gerçekler doğrultusunda hareket ediyoruz...
Timaş Yayınları’nın 2008 yılında çıkardığı Graham Fuller’in “Yeni Türkiye Cumhuriyeti” kitabı bile tek başına ne demek istediğimizi izah etmeye yeterlidir. CIA’nın Türkiye İstasyon Şefi ve Ortadoğu Masası Sorumlusu olan Graham Fuller, Washington’da ABD’nin etkili birimlerinin yönlendiricisi...
Emperyalizmin izleri
“İslamın bugünkü zayıflığının ve bölünmüşlüğünün tek sorumlusu Atatürk’tür. 3 Mart 1924’te hilafeti kaldırması İslamiyeti savunmasız bırakmıştır... Türkiye Cumhuriyeti’nin laik, demokratik, parlamenter, milli ve çağdaş nitelikleriyle İslama hizmet edemeyeceği açıktır...” ifadeleri söz konusu kişiye aittir. Bununla da yetinmeyerek bugünkü siyasi iktidarın Cumhuriyeti dönüştürmesini, başkalaştırmasını alkışlanacak bir devrim olarak sunmakta ve Washington’un bu devrimi kesinlikle desteklediğini açıkça vurgulamaktadır.
Dünyadaki olayların çoğunda emperyalizmin izlerini görmek mümkündür. Öyle ki bazı toplumların, devletlerin ve hatta koca koca kıtaların “makûs talihi” yukarıda paylaştığımız ellerce kaleme alınmıştır.
Büyük devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları Türk milletinin “makûs talihini” yenerek Cumhuriyeti kurmuştur. Bu çerçeveden bakıldığında bitip tükenmek bilmeyen intikam duygusuyla oluşturulan algı operasyonlarının amacı iyi anlaşılacaktır.