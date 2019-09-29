Galatasaray’da her şey tamam, sadece Fatih Terim eksik. Onun tribüne gitmeden önce verdiği taktiğe istinaden 4-1-4-1 olarak diziliyor Sarı-Kırmızılılar sahaya… Teoride güzel ama Fenerbahçe’nin baskılı 4-2-3-1’i karşısında pratiği işlemiyor, en azından ilk 20 dakika boyunca… Galatasaray’da kimin ne yapacağını bilmediği bu dakikalarda, Fenerbahçe takım oyununu başarıyla sergiliyor. Orta sahaya daha hâkim, oyun kurmakta daha becerikli gözüküyor. Galatasaray’ın göbeği bomboş kalıp, ileride de Falcao son derece iyi marke edilmesi buna eklenince, Galatasaray, oyunun 20 dakikalık bölümünde, Fenerbahçe’nin oyununa maruz kalıyor. Hatta kafası kesik tavuktan farksız gözüküyor. Fenerbahçe’nin bu bölümde, Galatasaray ceza sahası içinde ciddi bir yoğunluğu var. Bunlar G.Saray defansını zorluyor, şaşırtıyor, bunaltıyor. Ancak Muslera’nın oyunu iyi okuması sayesinde, bunların hiçbirisi “en tehlikeliler” hanesine yazılmıyor. Galatasaray’ın kendine gelmesi, F.Bahçe’nin oyun hâkimiyetinden çıkması ve dengeyi sağlaması için 20 dakika geçmesi gerekiyor. Bir de Lemina’nın oyunun insiyatifini ele alması. Zira son derece iyi marke edilen Falcao, çabalasa da kendini kurtaramayınca, Lemina-Belhanda işbirliği ön plana çıkıyor. Defansa desteği artıran bu ikili kanat oyuncularının rahatlamasını sağlıyor. Hepsi kaleci Altay’da kalan en net pozisyonlar da bundan sonra geliyor. İlkyarıda tempo, çekişme ve güzel futbol var. Ancak gol gelmiyor. İkinci yarıya F.Bahçe, savunma güvenliğinden biraz daha ödün vererek başlıyor. En azından Falcao’nun topla buluşabiliyor. Ancak F.Bahçe’nin de baskısını yoğunlaşıyor. Denge yine bozulmuyor. Bu yarının en tartışılan pozisyonu 55’te çalınan/çalınmayan penaltı. Uzun süre tartışılmasını VAR’a giden Cüneyt Çakır pozisyonun başında elle oynama olduğuna karar vererek engelliyor. İki tarafın da oyunu rakip sahaya itme çabası, arada sıyrılmayı başaran taraf adına heyecan yaratıyor, maç iki tarafa da yakın duruyor. F.Bahçe, uzatma dakikalarında Muslera’nın boşalttığı kaleye gol atmayı başaramayınca, maç başladığı gibi bitiyor. Tüm derbiler terazisinde belki de en dengede olanı bu. Skor da bunu teyit ediyor.