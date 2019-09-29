Kırşehir yolunda...

Hafta içinde Işık Kansu ve Sertaç Eş’le birlikte Kırşehir’deydik. CHP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde Kırşehir’de yıllar sonra gösterdiği başarı tüm Türkiye’de dikkat çekmişti. Hem Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nu kutlamak hem de Cumhuriyet’in Orta Anadolu’da atacağı yeni adımı paylaşmak istedik.

Ziyaretimiz Ankara’da kurulu Kırşehirliler Vakfı ve Kırşehirliler Federasyonu’yla fiilen ortak oldu. Heyette her görüşten temsilci vardı.

Ankara zaten yeterince büyük ama “Büyük Ankara” çevresindeki illeri de kapsar. Zira Ankara’da ortalama rakamlarla 450 bin Çorum, 400 bin Yozgat, 300 bin Çankırı, 250 bin Kırşehir, 200 bin Kırıkkale kökenli yaşıyor. Her birinin dernekleri, üstünde federasyonu var.

Sertaç, İzmir’de geçen mayıs ayından itibaren başlattığımız, tüm bölge illerini içine alan “Cumhuriyet Ege” ekinden söz edip benzerini Orta Anadolu’da yapacağımızı anlattı. Ankara ve çevresindeki 20’ye yakın ile hitap edecek bir yerel ek.

Işık, Cumhuriyet’in tarihsel kökenini vurguladı. Cumhuriyetin ilanının sözcülüğünü Yunus Nadi’nin yaptığını anımsattı.

Kırşehir, Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişinden önce 24 Aralık’ta uğradığı yer.

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Ekicioğlu ile belediye başkanı seçilmeden önce de birkaç kez Kırşehir geleneklerine göre oturup sohbet etmiştik. Kırşehir doğumlu. Yaşamının bir bölümü de İzmir’de geçti. Tarım ilaçları ve tarım makineleri üzerine girişimciliği var. 2013’te Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’nı üstlendi.

Kırşehir’i bütün yönleriyle tanıyor. Makamındaki sohbetimizde, “Üretim olmadan hiçbir şey olmaz” deyip devam etti:

“Afganistan’dan çoban, Fransa’dan dana getirerek ucuz et yiyemeyiz. Kendı ırkımızı yaratmak, toplumun tüm kesimlerini üretime ortak etmek gerekiyor.”

CHP’li belediye başkanlarının tümü bunun bilincinde. Onlara yerel yönetimdeki başarının yanı sıra üretim gücünü artırma ve bölgelerini kalkındırma sorumluluğu da düşüyor.

Ekicioğlu, Kırşehir’de turizmin geniş yelpazesi olduğunu anlattı. 13. yüzyılda Anadolu’da ilk Türkçe kaside yazan şair Âşık Paşa burada yatıyor... Astronominin doğduğu yer diye anılan Caca Bey Medresesi kentin ortasında... Seyfe Gölü kuş cennetindeki flamingoların ömrü uzun olsun... Kaman’ın sadece cevizi değil, Japon Bahçesi ve Japonların Hitit kazısı da ünlü... Japonlar bu kazıyla Hititlerin tarihinin 5 bin yılın daha derinine gideceğini söylüyorlar.

Biz Kırşehir’deyken Neşet Ertaş’ı 7. ölüm yıldönümünde anma etkinlikleri vardı. Oğlu Hüseyin Ertaş ilk kez babasını anmak üzere böyle bir programa katılıyordu. Ekicioğlu ziyaretçilerine Neşet Ertaş’ın baskı fotoğrafını armağan ediyor.

Ahi Evren, abdal kültürü Kırşehir’in başlıca kimliği...

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Kırşehir dönüşü Hasandede’den geçerken, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Kırıkkale mitinginde tanıdığım Mehriban bacıya uğradık. O mitingde öyle bir yağmur yağıyordu ki, yarım saatte, tepemize yağandan vazgeçtik ayaklarımızın altında dört parmak su birikti. Hemen önümdeki Mehriban etrafındaki kadınlara, “Sakın meydanı terk etmeyin. Şu karşı balkondakiler AKP’li. Onları sevindirmeyelim” deyip duruyordu.

Mehriban kardeşimiz bize güzel bir kavun kesti, sohbet ettik. Başkan Ekicioğlu’nu kutlamaktan döndüğümüzü söyledik. “Çok güzel oldu, buradan geçenlere oradaki başkan bizim diyoz, başımız dik geziyoz” dedi. İlkokul mezunu Mehriban siyasetle çok ilgili...

İnce’nin mitingini paylaştık, “Ne günlerdi” dedik...

İnce için şöyle dedi:

“At bi kere tökezlemeylen kenara konmaz.”

İmamoğlu’nu çok seviyor. “Buralara gelse, bırakmazlar” dedi, devam etti:

“Amma İstanbul’u hiç terk etmesin. O bize orda lazım.”

Söz sonunda doğal olarak Kılıçdaroğlu’na geldi:

“Güzel İnsanlar buldu, iyi oldu. Amma önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimine aday ararken, bizim tarlanın dışına çıkmasın...”