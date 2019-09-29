Barışa giden en kestirme yol: Ankara-Şam arası

CHP’nin İstanbul’daki Uluslararası Suriye Konferansı, “Suriye’de Barışa Açılan Kapı” başlığı altında yapıldı. “Barış” kelimesi laik demokratik Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ün “Yurtta barış dünyada barış” sözüyle öylesine anlam kazanıyor ki, dün Suriye’yi konuşurken ana muhalefet partisinin önemli isimleri hem dünyaya hem Türkiye’ye mesajlarını bu sözle verdi... Konferansın yükünü çeken isimlerden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın açılış konuşmasında dikkat çeken bölüm, konferansa Suriye’den gelecek bazı konuklara Dışişleri Bakanlığı tarafından vize verilmediğine yönelik iddialarla ilgili kurduğu cümleydi. Ağbaba, “Suriye yönetiminin görüşlerini temsil etmek için gelecek olan uzmanlar, çeşitli nedenlerden dolayı konferansta bulunamamaktadır” diyordu.

“Bugün Suriye’de yaşanan çok taraflı savaşta deyim yerindeyse at izi, it izine karışmış durumda” diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’u masaya yatırdı.

İşte o istatistikler:

-Türkiye’de 4 milyonu aşkın göçmen ve mülteci yaşıyor. Bu rakamın 3.5 milyondan fazlasının Suriyeli olduğu biliniyor.

- Resmi makamlara göre İstanbul’da ise 550 bin civarında Suriyeli var.

- Kimi sivil ve bağımsız kaynaklara göre İstanbul’daki kayıtlı ve kayıtsız mülteci sayısı 1 milyondan fazla. Bu rakamlar karşısında İmamoğlu’nun yorumu ise şöyle oldu: “Rakamların karışıklığından da anlaşıldığı üzere İstanbul’un mülteci ve göçmen sorunu ile ilgili sağlıklı bir veriye ve itibar edebileceğimiz bilgilere ulaşmak oldukça zor.” “Suriyelileri kendi kaderlerine terk etmeyeceğiz” diyerek kısa vadede izleyeceği politikanın altını çizen İmamoğlu, “nihai olarak barış ve huzura kavuştuğunda kendi ülkelerine dönmelerini teşvik edeceğiz” cümlesiyle uzun vadeli politikanın mesajını verdi. Ağbaba ve İmamoğlu’nun ardından kürsüye gelen ve “Aklımızdan çıkarmamamız gereken bir gerçek var, o da Suriye’nin barışı ile Türkiye’nin huzurunun iç içe geçmiş olduğudur” tespiti yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında iki önemli mesaj vardı...

1- Suriye’deki yeni anayasa çalışmalarına atıfla rahatlıkla söyleyebilirim ki, egemenlik kayıtsız şartsız Suriye halkının olmalıdır.

2- İdlib’de El Kaide ve türevi örgütlere mensup on binlerce teröristtin Türkiye’ye sızma olasılıkları ülkemizin güven ve istikrarı için ciddi bir tehlikedir.

Hem Türkiye’ye hem dünyaya yönelik mesajını Nâzım Hikmet’in “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim...” dizeleriyle paylaşan Kılıçdaroğlu, davete karşın konferansa katılmayan iktidara mesaj veriyordu: “Türkiye ve Suriye halklarının barış içinde bir orman gibi kardeşçe yaşamaları için çalışmaya devam edeceğiz...”