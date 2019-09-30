Cumhuriyet Marmara okurla buluşuyor...

10 Mayıs 2019... “Cumhuriyet’in Egesi” okurla buluşalı dört buçuk ay olmuş... Ege Bölge Temsilcimiz Tuncay Mollaveisoğlu’nun kaptanlığında İzmir büromuzdaki arkadaşlarımızın katkılarıyla yeniden okurlarımızla buluşan Cumhuriyet’in Egesi, toplumun her kesiminden ilgi görüyor. Siyasetçisinden sanatçısına, sporcusundan çevrecisine, kadınlarımızdan çocuklarımıza kadar bölgedeki hayatı her cuma gazetemizle birlikte sayfalarımıza yansıtmaya çalışıyoruz.

Bu yıl 95. yaşına giren Cumhuriyet gazetesinin Türkiye’nin en önemli kenti İstanbul’da Atatürk’ün aydınlanmacı çizgisinde, demokrasi ve hukuk ilkeleri doğrultusunda daha çok okura ulaşması hepimizin ortak dileği. Bu dileği gerçekleştirmek için “Cumhuriyet Marmara” ekini okurlarımızla buluşturmayı hedefledik. 2 Ekim Çarşamba günü İstanbul başta olmak üzere Edirne’den Bursa’ya bu önemli coğrafyada tüm Marmara Bölgesi’ni kapsayacak canlı, dinamik bir eki İstanbulluyla buluşturacağız. Her hafta çarşamba günleri gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte vereceğimiz Cumhuriyet Marmara ekiyle İstanbul ve ilçeleri başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin siyaset, ekonomi, çevre, kadın, genç, kültür-sanat, spor alanındaki nabzını tutmaya çalışacağız. Ekin yayımlanmasıyla birlikte dijital dünyadaki sesimiz olan www.cumhuriyet. com.tr’de “Cumhuriyet Marmara” sayfasını da yayına hazırlıyoruz. Ekteki haberler, söyleşiler, yazılar, alanının en iyilerinden olan haber portalımızla okurun beğenisine sunulacak. Böylece başta İstanbul olmak üzere bölgedeki tüm gelişmelerden Türkiye’nin de bilgisi olacak. Cumhuriyet’in aydınlık yolunun Cumhuriyet Marmara’yla büyümesi için var gücümüzle çalışacağız...

Bekle Anadolu...

Ege ve Marmara Bölgesi eklerimizin ardından önümüzdeki haftalarda Ankara merkezli “Cumhuriyet Anadolu” ekimizle okurumuza merhaba diyeceğiz. Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş ve ekibi Cumhuriyet Anadolu için hazırlıklara şimdiden başladı. Kırşehir’den Eskişehir’e, Sinop’tan Çankırı’ya, Yozgat’tan Çorum’a Orta Anadolu’nun sesi olacak ekimiz yaklaşık 20 ili kapsayacak.

Attila Ağabey’e...

Değerli meslek büyüğümüz Attila Aşut Ağabeyimiz geçen hafta Bir- Gün’deki yazısına “Cumhuriyet’ten Okurlara” adlı köşemi taşımıştı. Biliyorsunuz, bu köşede gazetemizin gerçek sahibi olan okurlarımıza Cumhuriyet’in içinden haberler veriyorum. Muhabirlikten geldiğim için yılda 2-3 hafta, bilemediniz 4 hafta haber içerikli yazılar da kaleme alıyorum. Bu yazılar bazen 2. sayfadaki köşemde bazen de gazetemizin iç sayfalarında yer alıyor. Attila Aşut Ağabeyimizin Cumhuriyet’in mutfağından haber-bilgi alma isteği beni çok mutlu etti. Ne var ki yazıişleri ekibim haber kokan yazıları daha çok beğeniyor. Onların da isteğiyle, diğer gazetelere haber atlatan ve yankı yaratan yazılara bazen köşemde bazen iç sayfalarda devam edeceğim. Ve “Cumhuriyet mutfağından önemli bilgileri okurumuzla paylaşmayı” sürdüreceğim.