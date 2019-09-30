Düzlüğe çıktı

Beşiktaş oyuna iyi başladı. Ayağa paslarla top çevirdi. Ceza alanı önüne kadar başarıyla geldi. Ancak aynı başarıyı ceza alanı içinde gösteremedi. Yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Trabzonspor, oyunu kendi yarı alanında kabul etti. Takım halinde topun arkasına geçti. Oyun bütünlüğünü korudu. Hızlı hücumla gol aradı.

Genelde ortada geçen bir oyundan söz edebiliriz. Fark, girilen pozisyonların değerlendirilmesinde yaşandı. Kim ne derse desin futbolda oyun şansı çok önemli. Sosa’nın kullandığı ilki duran top, ikincisi etkili şutla önce Dorukhan ardından Necip kendi kalesine golü attı. Bordo-Mavililer hiç beklemediği anda iki farkla öne geçti. Maçın şekli de rengi de değişti... İkinci yarı kıyasıya bir mücadele yaşandı. Kartal, farkı bire indirmek için çok çabaladı. Trabzonspor da aynı sertlikte cevap verdi. Kazandığı toplarla hızla atağa kalktı. Nwakaeme’nin Sörloth’a attırdığı golle farkı üçe çıkarıp rahatladı. Beşiktaş adına maçın en güzel tarafı, 3-0 geriye düşmesine rağmen oyunu çevirmek için mücadele etmesiydi. Nwakaeme’nin attığı 4. gol Trabzon’u düzlüğe çıkarırken rakibini krizin içine itti.•TRABZON