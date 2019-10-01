Zefirion… Halikarnassos… Petrium… Bodrum… (Bedroom!) (14)

Nereden nereye?

22 Ağustos 2014 değerli meslektaşım Hıncal Uluç: “1979’da Bodrum, Kale’sinin hemen etrafında minnacık bir köydü. Bir tek AK-TUR sitesi vardı, uzaklardan dışarıdan gelmişlerin yaptığı...”

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Uluç’un gözlemi çok doğruydu. Ancak o yıllarda Bodrum’la bağlantılı, bazı yatırım haberleri de basına yansımaya başlamıştı...

28 Temmuz 2013 Milliyet: “Amanrüya’dan Mandarin Oriental’e, Nikki Beach’ten Four Seasons’a... Bodrum’a dünyaca ünlü lüks zincirler akın ediyor. Bakalım, bu markalarla Bodrum’da sezon 12 aya çıkabilecek mi?”

14 Nisan 2014 Milliyet: “Türkiye’nin 4. büyük şehri Bodrum olacak...” Bodrum Havalimanı’na 717 milyon Avro veren TAV’ın CEO’su Sani Şener’in sözleri, hedefi ortaya koyuyor: “Mandarin gibi dev markalar geliyor. Kongre merkezi yapılmazsa biz yaparız. Bodrum, Cannes gibi olur, Türkbükü ise St. Tropez... Bodrum’a direkt uçuşlar başlar...”

10 Aralık 2015 Vatan: “Astaş Holding’in Bodrum’daki lüks oteli Mandarin Oriental’de Mayo Clinic ile sağlık yaşam programını, dünyada ilk kez Amerika dışına taşınmış olacak...”

14 Nisan 2018 Hürriyet: İstanbul’da kurulup Bodrum’da büyüyen Çağdaş Holding İcra Kurulu üyesi Dağlarca Çağlar, “Bugüne kadar Bodrum’da son 5 yılda 30 proje geliştirdiklerini, yatırım tutarının 200 milyon Avro’ya yaklaştığını anlattı...”

14 Nisan 2018 Hürriyet: Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, “Bodrum’un en güzel 3 yerinde, 3.3 milyarlık proje yatırımımız var. Bu yatırımlarda dünyanın en büyük otel zincirlerinden biri olan Banyan Tree ile işbirliği yapıyoruz... Bodrum’un, Asyalı turistlere de önemli tatil yöresine dönüşmesini hedefliyoruz...”

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8 Temmuz 2018 Sözcü-Sabah-Milliyet: “Bodrum’da 3 milyon dolarlık Hint düğünü. Hindistan’ın en zengin ailelerinden Anıl Gupta’nın oğlu Rahul Gupta, 5 yıldızlı bir oteli kapattı... 250 kişilik Hint davetlinin katıldığı, 4 gün 4 gece süren rüya gibi bir düğünle dünya evine girdi.”

24 Ağustos 2018 Milliyet: 6 kişilik heyet, Hint düğünleri için Bodrum’da yer baktı...

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Biraz da “Bodrum madalyonunun öteki yüzüne” göz atalım:

1 Ağustos 2014 Haber Türk: Ramazan Bayramı tatilinde, “trafik kaosu.” İstanbullular başta olmak üzere, yerli-yabancı 1.5 milyon turistin akınına uğrayan Bodrum’da gerçekleşen harcama, 1 milyar liranın üzerine çıktı. Yeni zincirlere bakıldığında, artan oda fiyatlarıyla gelecekte orta gelirli tatilciler için Bodrum’un hayal olacağı söyleniyor!

14 Nisan 2018 Hürriyet: “Türkiye’nin tatil başkenti Bodrum’un”, hızla yükselen gayrimenkul fiyatları hakkında, Çağdaş Holding İcra Kurulu üyesi Çağlar konuşuyor: “Dünyanın önde gelen lüks otel zincirlerinin yatırım planlarının 1. sırasında bulunan Bodrum’da, gayrimenkul fiyatları da, bu talebe paralel olarak son birkaç yılda yüzde 100’lük artış gösterdi.”

27 Mayıs 2018 Hürriyet: “Küçük İstanbul Bodrum... Öyle göç alıyor ki, bugün il olsa 15 şehri geride bırakacak… Yalıkavak’ta satılık dairelerin başlangıç fiyatları: 1.5 milyon Avro...”

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13 Eylül 2019 Milliyet: Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, Bodrum tatiline devam ediyor. “Phoeniks” albümünün dünya turnesi yorgunluğunu, The Bodrum Edition Oteli’nde atan sanatçı, bikinili fotoğrafını “Instagram’dan” paylaştı. Ora, geceliği 14 bin Avro (87 bin 185 TL) olan villada, kız kardeşi Elena Ora ile konaklıyor!

(2019’da, Ora kardeşlerin kiraladığı evin benzeri, 1974’te Bodrum AK-TUR’da, aylık taksitlerle, 6 yılda ödemek koşulu ile 89 bin TL idi… Ora, geceliğine 87 bin 185 TL ödüyor. Bu işte, enflasyonun mu, talebin artışının mı etkisi var? Bu iki fiyat arasındaki fark, Türkiye’deki enflasyonu mu, yabancı zengin turistin ödeme gücünü mü, yoksa Bodrum’daki pahalılığı mı gösteriyor? Siz karar verin...)

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Bir ters örnek, bir gün öncesinin Milliyet’inden: Nebahat Çehre: “Bodrum’daki fahiş fiyatlara üzüldüm... Capri Adası’na tatile gideceğim...”

Ya Ora ile Çehre’nin gelirleri çok farklı, ya Bodrum Türk turistlere pahalı, ya da Capri, daha ucuz!

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06.06.2019 Milliyet: Bayram tatilini Bodrum’da geçiren İvana Sert, Türkbükü’nde bir restoranda öyle bir hesap ödedi ki yaşadığı şoku “Kanal D’deki 2. Sayfa’ya” anlattı:

“Oğlum Ateş ile birlikte gittiğimiz restoranda küçük porsiyon bir et, bir hamburger, 3 top dondurma yedik. Ardından da bir bardak kola ve Türk kahvesi içtik. Toplam 800 TL hesap geldi. Gözlerime inanamadım. Ağlayasım geldi. Ödeyip çıktım. Ama bir daha adım atmam!”

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Bir eski örnek:

30 Ağustos 2008 Milliyet: Batı Afrika’da Burkina Faso’nun Cumhurbaşkanı Blaise Compaore, eşi, çocuklarıyla Bodrum’a geldi. Tatillerini 7 yıldızlı Riksos Oteli’nde geçiren Compaore, Bodrum çarşısını gezdi. Çarşıdaki halı, kuyumcu mağazalarına bakan Cumhurbaşkanı Compaore, alışveriş yapamadı!

Compaore, basın mensuplarına, “İlk kez geldiğim Bodrum’un doğa ve tarihi yapısını çok beğendim. Ancak, fiyatlarınız biraz pahalı gibi geldi. Dünyanın ünlü tatil cennetlerinde de durum pek farklı değil!” demek zorunda kaldı...

Not: Sürecek...